Twitter вернул птицу в качестве логотипа вместо маскота Dogecoin — курс криптовалюты упал на 9,5% Статьи редакции
Изображение пса пробыло в углу на сайте соцсети меньше недели.
- Соцсеть вернула свой символ — голубую птичку, заметил CoinDesk. С начала апреля 2023 года на её месте был пёс сиба-ину — маскот токена Dogecoin. Редактор vc.ru убедился, что логотип изменился на сайте.
- На фоне новости цена Dogecoin опустилась более чем на 9,5% — до $0,08 на момент написания заметки, следует из данных Coinmarketcap. Сейчас криптовалюта торгуется на 88% ниже своего исторического максимума в $0,73 на ноябрь 2021 года, отмечает Decrypt.
- Twitter без объяснения причин поменял логотип на сиба-ину 3 апреля 2023 года. TechCrunch допускал, что это запоздалая первоапрельская шутка. На фоне этого цена Dogecoin поднималась более чем на 25%.
- Владелец соцсети Илон Маск давно влияет на курс «мемной» криптовалюты Dogecoin. Например, в феврале 2021 года после его твита с фотографией ракеты, которая устремляется к луне, и словом Doge в реплаях цена токена выросла почти на 50%.
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Подзаебал уже этот доге
Не, это Маск подза*бал.
тссс вы что здесь целый клуб фанатов Маска
птичка привычнее
«Я твой валют весь курс шатал» – приговаривал Илон.
Илон исполняет😁
Исполняет стадо. Нечего удивляться тому, что происходит в мире. Вполне закономерно. Вроде в космос летали, а люди как в средневековье ебобо. Раньше епископ какой-нить одним словом отправлял толпу бездумную ведьм жечь к хуям или крестоносцев дикарей нечистивых хуярить. А теперь ещё проще - коммуникации охваты дают, а долбоебов не меньше. Вроде думать должны были научиться, доступ к информации есть. Хера с два. Сброд
Стадный инстинкт никто не отменял. Человек прежде всего животное, а уже потом всё остальное)
Ноль возражений, но вроде как крипта сфера с не самыми отсталыми людьми. Должны ж хоть минутку думать перед действиями. А тут печаль...
Хорошо что есть такие думающие люди как вы!
Закупемся или фиксируем прибыль?
@ntvru хаха офигенно
Илон наш?))
У Grimes бабушка украинка, говорила на русском, та её, а она и его научила
Диван пробуксовывая развернулся на 360°
Илон сделал свое дело, можно птиц назад вернуть)
Илон ж*пу покажет, главное чтобы ему заплатили.
как и любой капиталист)
Обобщите мне еще что ни будь. У вас неплохо получается.
Нельзя просто так взять и убрать птицу с лого твиттера!
Ты из 2012 приехал?
Вот читаю такие новости. В которых от незначительного фактора курсы меняются.
Сразу перед глазами куча обезьян, которые беспорядочно мечутся туда-сюда, орут, дергают друг-друга за хвосты и кидаются дерьмом.
Логотип поставили? Покупаем!!! Логотип сменили? Продаем!!!
Buy high, sell low.
Про это ещё Теодор Драйзер писал в своём Финансисте. Как это раньше было, точно также и сейчас
Не читал.
Да слишком мало прошло времени от перехода от обезьяны к человеку.
Ну повышение курса после того как Маск поставил лого валюты в соцсеть - рационально объяснить легко. Бесплатная реклама всё-таки. Но вот почему цена грохнулась обратно когда эмблему убрали - вот это уже вопрос из серии "Загадки человечества". Вот типа не очевидно было что это краткосрочная акция)
Ну может курс грохнулся потому что Маск резко продал свой додж после того как разогнал курс, вполне рационально - разогнал - слил. Потом опять зайдет. Может даже не его додж а любовницы какой-то, или он детям на карманные расходы дает додж.
Че хочет вытворяет
Сколько поднял, интересно?
"Теперь можно и закупиться" - подумал Илон.
я думаю это скорее понт, маск любит показывать свою власть над хомячками - меняю картинку зомяки теряют миллионы. а потом идет в банк и говорит я хочу сделать дрисню очередную дайте денег, вот я курсы доллара шатаю одной иконкой, прикиньте чо дрисня даст?
темболее твитер обвалился после покупки, надо ростить цену
кто-то подзаработал
Хуя себе взаимосвязь! Это я про заголовок…
эх, а мне собакен больше зашел
нужно лицо Маска вместо эмблемы твитерра