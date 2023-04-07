Соцсети
Таня Боброва

Twitter вернул птицу в качестве логотипа вместо маскота Dogecoin — курс криптовалюты упал на 9,5% Статьи редакции

Изображение пса пробыло в углу на сайте соцсети меньше недели.

  • Соцсеть вернула свой символ — голубую птичку, заметил CoinDesk. С начала апреля 2023 года на её месте был пёс сиба-ину — маскот токена Dogecoin. Редактор vc.ru убедился, что логотип изменился на сайте.
  • На фоне новости цена Dogecoin опустилась более чем на 9,5% — до $0,08 на момент написания заметки, следует из данных Coinmarketcap. Сейчас криптовалюта торгуется на 88% ниже своего исторического максимума в $0,73 на ноябрь 2021 года, отмечает Decrypt.
Так выглядел логотип соцсети несколько дней
  • Twitter без объяснения причин поменял логотип на сиба-ину 3 апреля 2023 года. TechCrunch допускал, что это запоздалая первоапрельская шутка. На фоне этого цена Dogecoin поднималась более чем на 25%.
  • Владелец соцсети Илон Маск давно влияет на курс «мемной» криптовалюты Dogecoin. Например, в феврале 2021 года после его твита с фотографией ракеты, которая устремляется к луне, и словом Doge в реплаях цена токена выросла почти на 50%.
Динамика курса Dogecoin за год / Источник: Coinmarketcap

#новость #twitter #dogecoin

1767 просмотров
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36 комментариев
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 Eternal Hate

Подзаебал уже этот доге

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Алекс

Не, это Маск подза*бал.

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MegaAnders

тссс вы что здесь целый клуб фанатов Маска

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Егор Петров

птичка привычнее

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Вадим Д.

«Я твой валют весь курс шатал» – приговаривал Илон.

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Alex Shevchenko

Илон исполняет😁

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Загородный житель

Исполняет стадо. Нечего удивляться тому, что происходит в мире. Вполне закономерно. Вроде в космос летали, а люди как в средневековье ебобо. Раньше епископ какой-нить одним словом отправлял толпу бездумную ведьм жечь к хуям или крестоносцев дикарей нечистивых хуярить. А теперь ещё проще - коммуникации охваты дают, а долбоебов не меньше. Вроде думать должны были научиться, доступ к информации есть. Хера с два. Сброд

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Alex Shevchenko

Стадный инстинкт никто не отменял. Человек прежде всего животное, а уже потом всё остальное)

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Загородный житель

Ноль возражений, но вроде как крипта сфера с не самыми отсталыми людьми. Должны ж хоть минутку думать перед действиями. А тут печаль...

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EugeneT

Хорошо что есть такие думающие люди как вы!

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Score of Doom

Закупемся или фиксируем прибыль?

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Невероятный Блондин
Elon Musk @elonmusk

@ntvru хаха офигенно

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Alex Shevchenko

Илон наш?))

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Невероятный Блондин

У Grimes бабушка украинка, говорила на русском, та её, а она и его научила

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Случайные фотографии

Диван пробуксовывая развернулся на 360°

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Alex Shevchenko

Илон сделал свое дело, можно птиц назад вернуть)

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Алекс

Илон ж*пу покажет, главное чтобы ему заплатили.

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Alex Shevchenko
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Андрей Иванов

как и любой капиталист)

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Алекс

Обобщите мне еще что ни будь. У вас неплохо получается.

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Alex Shevchenko

Нельзя просто так взять и убрать птицу с лого твиттера!

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Иван Вознюк

Ты из 2012 приехал?

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Ivan Cato

Вот читаю такие новости. В которых от незначительного фактора курсы меняются.

Сразу перед глазами куча обезьян, которые беспорядочно мечутся туда-сюда, орут, дергают друг-друга за хвосты и кидаются дерьмом.

Логотип поставили? Покупаем!!! Логотип сменили? Продаем!!!

Buy high, sell low.

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Denis Romanchenko

Про это ещё Теодор Драйзер писал в своём Финансисте. Как это раньше было, точно также и сейчас

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Ivan Cato

Не читал.

Да слишком мало прошло времени от перехода от обезьяны к человеку.

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Николай Глущенко

Ну повышение курса после того как Маск поставил лого валюты в соцсеть - рационально объяснить легко. Бесплатная реклама всё-таки. Но вот почему цена грохнулась обратно когда эмблему убрали - вот это уже вопрос из серии "Загадки человечества". Вот типа не очевидно было что это краткосрочная акция)

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Boris Treukhov

Ну может курс грохнулся потому что Маск резко продал свой додж после того как разогнал курс, вполне рационально - разогнал - слил. Потом опять зайдет. Может даже не его додж а любовницы какой-то, или он детям на карманные расходы дает додж.

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Антон Глоба

Че хочет вытворяет

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Alex Shevchenko
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Слегка Придурковатый

Сколько поднял, интересно?

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Kiss1nger

"Теперь можно и закупиться" - подумал Илон.

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Timur

я думаю это скорее понт, маск любит показывать свою власть над хомячками - меняю картинку зомяки теряют миллионы. а потом идет в банк и говорит я хочу сделать дрисню очередную дайте денег, вот я курсы доллара шатаю одной иконкой, прикиньте чо дрисня даст?

темболее твитер обвалился после покупки, надо ростить цену

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Alex S.

кто-то подзаработал

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Dark Soul

Хуя себе взаимосвязь! Это я про заголовок…

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Ярослава Радионова

эх, а мне собакен больше зашел

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Алексей Шаров

нужно лицо Маска вместо эмблемы твитерра

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