Соцсети
Таня Боброва

В Госдуме предложили пересмотреть решение о блокировке Twitter в России — Роскомнадзор заявил, что оснований нет Статьи редакции

Россияне «не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении».

  • 10 апреля 2023 года зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России — с учётом «новой политики» соцсети, которая вернула доступ к аккаунтам российских ведомств.
  • В ответ в Роскомнадзоре заявили «Интерфаксу», что оснований для разблокировки нет — компания до сих пор не удалила 1300 запрещённых материалов. Речь о детской порнографии, «наркотическом и суицидальном контенте», призывах к участию в беспорядках, сообщениях экстремистских организаций, фейках.

Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента. Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет.

Роскомнадзор (цитата по «Интерфаксу»)
  • Роскомнадзор заблокировал Twitter в России в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры. Тогда же в стране заблокировали Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России). В июне Минцифры сообщало, что после блокировок эти соцсети потеряли 80% российского трафика.

#новость #twitter #роскомнадзор

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36 комментариев
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 Сухой Стояк
В ответ в Роскомнадзоре заявили «Интерфаксу», что оснований для разблокировки нет — компания до сих пор не удалила 1300 запрещённых материалов. Речь о детской порнографии, «наркотическом и суицидальном контенте», призывах к участию в беспорядках, сообщениях экстремистских организаций, фейках.

Какая ужасная площадка, ууу

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S.Capusta

А вы к «Ёбидоёби» никакого отношения не имеете? Ну там маркетинг , продвижение бренда..

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Сергей

Роскомнадзор вроде не площадка

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Dimitri

Самое главное почему не разблокируют Твиттер это не та позиция по СВО. Это не ВК.

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Случайные фотографии

Ну пусть купят твиттер. Или пусть Маск РФ купит.

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АндрейВоробей

Так там всякие медведевы и симоняны регулярно срут в твиттер, и их не блочат. Ты про вк зря конечно высрался, там регулярно блокируют пророссийские репортажи, а обычным политикам не дают сделать галочку, по этой причине куча клонов, которые делают фейковые сборы.

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Слегка Придурковатый

А, чочо, в соцсети трищамаёра "регулярно блокируют пророссийские репортажи"? Я правильно расслышал?

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Shoo

Ну, а что?
Вот, например, если выяснится что какой-то таинственный любитель этих ваших американских айфонов, найков и твиторов незаконно бюджеты родины осваивает, что бы дом для уточки содержать, а кто-то об этом расскажет - это разве не "пророссийский репортаж"?

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Слегка Придурковатый

Кто ж его посадит - он же памятник!

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Shoo

Так посадят того, кто репортажи такие делоет.
А пост в ВК заблокируют.
Получается, бот выше глаголит истину.

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Слегка Придурковатый

Теоретическая ситуация - это одно, но Андрюха-то говорит обо всём этом как о свершившемся факте. А если учитывать его "регулярно", так ваще пиздец какой-то получается. Где это видано, чтобы на самой патриотичной площадке рунета регулярно банили пророссийские репортажи?! Это уже какой-то диверсией попахивает, прости господи.

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Митряев Денис

Интересно, а Медведев каким ВПН пользуется

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При себе ничего нет

Он свой VPS поднял на даче за бугром

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Сергей Я

Зачем ему за бугром VPS?

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К М

Чтобы перед бугром VPN использовать

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Михаил Толстых

Так им ничего и не блокировали. Это только нам, простым смертным

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Alex Leni

они по распечаткам твиттер читают

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Слегка Придурковатый

Не, ну не надо путать энергичного молодого лидера Путина и Медведа. Не зря же у последнего даже неформальное прозвище было "Айфончик". Да ты хотя бы посмотри на его лучезарное лицо, когда он с Джобсом тусил - такое не подделать. Так что зря ты так.

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Alex Leni

роскомнадзор

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Mr. Z

Прикол в том, что Твиттер ежедневно присылает мне на мэйл и пушами огромное количество строго антироссийских постов акаунтов, на которые я не подписан.

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Миру Мир (запрещено в РФ)

А минусы будут?

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Вадим Д.

Хм, я бы посмотрел на зарубу ГК с РКН из-за твиттера.

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Ник Климанов

А не засланный ли казачок этот Антон? Перечит линии партии, лодку раскачивает. Не скрепно, не по русски

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АндрейВоробей

Да забей обычное лоббирование, чтобы всякие яндексы и газпромедии могли там "дотянуться" до рф пользователей.
Точно такое же было, полгода назад запрос был о разблокировки инстаграма для того, "чтобы мы могли транслировать свою позицию". Крикую с этого конечно, то есть до блокировки они это уберуспешно транслировали?)))

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Ник Климанов

Да понятно оно)
Просто такое читать без доли сарказма - можно рехнуться

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Сергей Я

Ну Роскомнадзор и душнила 😒

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АндрейВоробей

Так твиттер требует телефон для регистрации, а просто в "пустую" его смотреть не получится, после пары секунд скроллинга поста и чтения коментов, он закрывается и выходит окно с регистрацией)) ору с этого если честно)
Им невозможно было пользоваться в РФ как по мне.

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Герман Петров

лучше бы инстаграмма

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Слегка Придурковатый

Официально заявляю, что не испытываю недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента.

(в сторону)

- Всё прально сказал, трищ маёр?

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Lester White

Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам-ахахах,забавно такое читать ,отечественные соц сети это телеграмм и вконтакте?

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Марк Наумов

если Twitter теперь нацелен на нейтралитет, необходимо возобновить с соцсетью диалог и продолжать работу в рамках российского законодательства. Twitter вновь может стать удобной платформой для российских государственных ведомств, чтобы транслировать западной аудиторию позицию Москвы.

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Makar H

"Россияне «не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении»."
Войдёт в историю!

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Андрей Комягин

А в твиттере есть информация?! ) я думал только твиты))

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Адам Ньюман

Маск может начать сотрудничать с РКН по совсем отбитым твитам вроде оправдания терроризма, экстремизма и прочей чернухи. Им самим такие пользователи не нужны.

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cmpstrn

Россияне еще и кушать не хотят. Держу в курсе.

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Маджид Гаджиев

я хочу

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