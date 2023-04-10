Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента. Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет.