В Госдуме предложили пересмотреть решение о блокировке Twitter в России — Роскомнадзор заявил, что оснований нет Статьи редакции
Россияне «не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении».
- 10 апреля 2023 года зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России — с учётом «новой политики» соцсети, которая вернула доступ к аккаунтам российских ведомств.
- В ответ в Роскомнадзоре заявили «Интерфаксу», что оснований для разблокировки нет — компания до сих пор не удалила 1300 запрещённых материалов. Речь о детской порнографии, «наркотическом и суицидальном контенте», призывах к участию в беспорядках, сообщениях экстремистских организаций, фейках.
- Роскомнадзор заблокировал Twitter в России в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры. Тогда же в стране заблокировали Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России). В июне Минцифры сообщало, что после блокировок эти соцсети потеряли 80% российского трафика.
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Какая ужасная площадка, ууу
А вы к «Ёбидоёби» никакого отношения не имеете? Ну там маркетинг , продвижение бренда..
Роскомнадзор вроде не площадка
Самое главное почему не разблокируют Твиттер это не та позиция по СВО. Это не ВК.
Ну пусть купят твиттер. Или пусть Маск РФ купит.
Так там всякие медведевы и симоняны регулярно срут в твиттер, и их не блочат. Ты про вк зря конечно высрался, там регулярно блокируют пророссийские репортажи, а обычным политикам не дают сделать галочку, по этой причине куча клонов, которые делают фейковые сборы.
А, чочо, в соцсети трищамаёра "регулярно блокируют пророссийские репортажи"? Я правильно расслышал?
Ну, а что?
Вот, например, если выяснится что какой-то таинственный любитель этих ваших американских айфонов, найков и твиторов незаконно бюджеты родины осваивает, что бы дом для уточки содержать, а кто-то об этом расскажет - это разве не "пророссийский репортаж"?
Кто ж его посадит - он же памятник!
Так посадят того, кто репортажи такие делоет.
А пост в ВК заблокируют.
Получается, бот выше глаголит истину.
Теоретическая ситуация - это одно, но Андрюха-то говорит обо всём этом как о свершившемся факте. А если учитывать его "регулярно", так ваще пиздец какой-то получается. Где это видано, чтобы на самой патриотичной площадке рунета регулярно банили пророссийские репортажи?! Это уже какой-то диверсией попахивает, прости господи.
Интересно, а Медведев каким ВПН пользуется
Он свой VPS поднял на даче за бугром
Зачем ему за бугром VPS?
Чтобы перед бугром VPN использовать
Так им ничего и не блокировали. Это только нам, простым смертным
они по распечаткам твиттер читают
Не, ну не надо путать энергичного молодого лидера Путина и Медведа. Не зря же у последнего даже неформальное прозвище было "Айфончик". Да ты хотя бы посмотри на его лучезарное лицо, когда он с Джобсом тусил - такое не подделать. Так что зря ты так.
роскомнадзор
Прикол в том, что Твиттер ежедневно присылает мне на мэйл и пушами огромное количество строго антироссийских постов акаунтов, на которые я не подписан.
А минусы будут?
Хм, я бы посмотрел на зарубу ГК с РКН из-за твиттера.
А не засланный ли казачок этот Антон? Перечит линии партии, лодку раскачивает. Не скрепно, не по русски
Да забей обычное лоббирование, чтобы всякие яндексы и газпромедии могли там "дотянуться" до рф пользователей.
Точно такое же было, полгода назад запрос был о разблокировки инстаграма для того, "чтобы мы могли транслировать свою позицию". Крикую с этого конечно, то есть до блокировки они это уберуспешно транслировали?)))
Да понятно оно)
Просто такое читать без доли сарказма - можно рехнуться
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Ну Роскомнадзор и душнила 😒
Так твиттер требует телефон для регистрации, а просто в "пустую" его смотреть не получится, после пары секунд скроллинга поста и чтения коментов, он закрывается и выходит окно с регистрацией)) ору с этого если честно)
Им невозможно было пользоваться в РФ как по мне.
лучше бы инстаграмма
Официально заявляю, что не испытываю недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента.
(в сторону)
- Всё прально сказал, трищ маёр?
Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам-ахахах,забавно такое читать ,отечественные соц сети это телеграмм и вконтакте?
если Twitter теперь нацелен на нейтралитет, необходимо возобновить с соцсетью диалог и продолжать работу в рамках российского законодательства. Twitter вновь может стать удобной платформой для российских государственных ведомств, чтобы транслировать западной аудиторию позицию Москвы.
"Россияне «не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении»."
Войдёт в историю!
А в твиттере есть информация?! ) я думал только твиты))
Маск может начать сотрудничать с РКН по совсем отбитым твитам вроде оправдания терроризма, экстремизма и прочей чернухи. Им самим такие пользователи не нужны.
Россияне еще и кушать не хотят. Держу в курсе.
я хочу