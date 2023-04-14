Обладатели подписки Twitter Blue смогут выделять слова жирным и курсивом.

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Так выглядит текст с форматированием

Об изменениях компания рассказала в одном из своих официальных аккаунтов. Возможно, Twitter надеется, что так сможет конкурировать с сервисами новостных рассылок, допускает TechCrunch.

Jane Manchun Wong @wongmjane aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Превью длинного твита. Увидеть его в полном объёме можно в самой соцсети, нажав на птичку в правом верхнем углу превью

Некоторые пользователи обновление раскритиковали: они считают, что соцсеть не должна превращаться в агрегатор длинных статей и просить у авторов деньги за то, что нужно ей самой, чтобы развиваться.

Pete Halvorsen @petehalvorsen @TwitterWrite bookmark this photo, you're going to need it. Сохраните этот скрин — он вам пригодится. (На скриншоте: «Простыню твою читать не буду, но рад за тебя. Ну или сочувствую, что так вышло»)

Molly Knight @molly_knight @TwitterWrite You want writers to pay YOU to write essays on your platform? 😂😂😂😂😂 Вы хотите, чтобы авторы приплачивали вам за возможность писать эссе на вашей же платформе? (Пользовательница намекает, что соцсети нужны авторы, но при этом это они будут платить $8, а не наоборот, — vc.ru)

مرام عبدالعزيز @MaramAbdulaziz @TwitterWrite Twitter is a platform, not a newspaper. Twitter — соцплатформа, а не газета

Другие пользователи предположили, что такие функции пригодятся авторам, которые захотят зарабатывать на публикациях в Twitter. В настройках соцсети можно подключить монетизацию и продавать подписку на эксклюзивные твиты через внутренний сервис Subscriptions.

В течение года Twitter будет отдавать авторам почти всю выручку, заявил Илон Маск: это 70% при оплатах через iOS и Android (30% взимают Apple и Google) и порядка 92% в веб-версии. После первого года вместо 30% нужно будет платить только 15%, но вдобавок к этому появится небольшая выплата самому Twitter.

Сколько составит комиссия Twitter, Маск пока не уточнил. TechCrunch также обратил внимание, что Google, согласно публичным условиям, изначально взимает 15%, а не 30%.

Mr.MunkyMeat-Pro-Ranked Cat Masseur @MunkyMeat @carlosgil83 @TwitterWrite @elonmusk I can see it being a benefit to new writers as a way to get short stories or poetry out. As well as a path to monetize until they can build a name in the literary world. But, I guess we will have to see how they implement it. Мне кажется, это хорошая возможность для начинающих авторов — показать миру свои короткие рассказы и стихи и начать получать с этого деньги, пока они ещё не заработали имя в литературном мире. Поживём — увидим

David Pahor @DavidPahor @BMcNoldy @TwitterWrite Why would anyone need tweets, longer than 280 characters? Obviously any writer moving from Medium to Twitter, and hoping to earn some coffee money down the road with micropayments. #amwriting #WritingCommmunity Example: Кому нужны твиты длиннее 280 символов? Например, блогерам, которые перешли из Medium в Twitter и хотят заработать немного денег на кофе