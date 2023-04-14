Twitter добавил для платных подписчиков форматирование твитов и увеличил лимит символов до 10 тысяч Статьи редакции
Обладатели подписки Twitter Blue смогут выделять слова жирным и курсивом.
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- Об изменениях компания рассказала в одном из своих официальных аккаунтов. Возможно, Twitter надеется, что так сможет конкурировать с сервисами новостных рассылок, допускает TechCrunch.
- Некоторые пользователи обновление раскритиковали: они считают, что соцсеть не должна превращаться в агрегатор длинных статей и просить у авторов деньги за то, что нужно ей самой, чтобы развиваться.
- Другие пользователи предположили, что такие функции пригодятся авторам, которые захотят зарабатывать на публикациях в Twitter. В настройках соцсети можно подключить монетизацию и продавать подписку на эксклюзивные твиты через внутренний сервис Subscriptions.
- В течение года Twitter будет отдавать авторам почти всю выручку, заявил Илон Маск: это 70% при оплатах через iOS и Android (30% взимают Apple и Google) и порядка 92% в веб-версии. После первого года вместо 30% нужно будет платить только 15%, но вдобавок к этому появится небольшая выплата самому Twitter.
- Сколько составит комиссия Twitter, Маск пока не уточнил. TechCrunch также обратил внимание, что Google, согласно публичным условиям, изначально взимает 15%, а не 30%.
- Компания пересматривала ограничения по символам в 2017 году, когда увеличила их допустимый объём со 140 до 280 на твит. В феврале 2023 года она начала тестировать твиты с лимитом символов в 4000, но пользователям обновление не понравилось.
- У соцсети также уже были способы создавать длинные тексты. С февраля 2021 года пользователи могут запускать новостные рассылки. А в июне 2022-го Twitter начал тестировать функцию «Записки» — для статей с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.
- Не нова также и функция платных подписок на контент. Twitter показал её в феврале 2021-го, только тогда она называлась Super Follows. В The Verge считают, что Subscriptons — не больше чем ребрендинг прошлого решения.
- Делиться доходами с авторами Маск собирался ещё в начале 2023-го: тогда он сказал, что верифицированные аккаунты будут получать часть выручки от рекламы, которая появляется между ответами к их твитам.
Встречайте Дзен от Маска. Попрут портянки рецептов, статьи астрологов и остальных. А, ещё ж эзотерики!
О! Вадим! Теперь можно и на Твиттер расширяться😁
Не-не, упаси светлые нейробоги (-:
Как будто это не было
Теперь есть 10 тысяч символов, чтобы объяснить, почему потратил деньги на платную подписку Twitter.
да там уже без вариантов,практически вынуждают оплачивать подписку
"10 тысяч" - не Твит, а Твитище
Кидайте идеи как заработать на подписочной модели в Твиттере, на англоязычную аудиторию, если ты не известный инфлюенсер?
Какие проекты можно там создавать?
Хотя по сути это наверно мало что меняет, органики то там не много, а монетизировать можно было и на других платформах?
Вести блог о том как российская демократия стала демократичнее американской
Органики в тв не много?)
я не в курсе
Не обязательно быть инфлюенсером, достаточно простого советского ... [читать за 1000руб]
хм, ну в общем, типа Нишевый TheSun с $1 подпиской
Так Твитер стал Facebook
Оптимистов там, канеш, дохуя и больше.
твиттер уже упустил возможность быть популярнее инсты и тик тока)))
Когда vc добавит зачёркивание текста?
̶П̶о̶к̶а̶ ̶в̶о̶т̶ ̶т̶а̶к̶
Мы скоро будем в одном телеграмме с разными скинами. Когда тг добавит ленту каналов
соц сети это как первые маркеты - сперва доступно и дешево, а потом как набежит клиентура так ценник резко вверх
Ого, платные лонгриды.
Маск убил явление целого поколения... Больше никакой романтики и самобытности не осталось в соцсети. Осталось удалить из соцсети порно, и можно закрывать его потрясающий несостоявшийся X.com
"соцсеть не должна превращаться в агрегатор длинных статей"
Нужно как раньше, давать ссылки на сторонние статьи или скриншоты текста?
Шел 2023 твиттер начал продавать markdown разметку за деньги