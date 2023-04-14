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Соцсети
Полина Лааксо

Twitter добавил для платных подписчиков форматирование твитов и увеличил лимит символов до 10 тысяч Статьи редакции

Обладатели подписки Twitter Blue смогут выделять слова жирным и курсивом.

990 просмотров
Так выглядит текст с форматированием
  • Об изменениях компания рассказала в одном из своих официальных аккаунтов. Возможно, Twitter надеется, что так сможет конкурировать с сервисами новостных рассылок, допускает TechCrunch.
Jane Manchun Wong @wongmjane

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Превью длинного твита. Увидеть его в полном объёме можно в самой соцсети, нажав на птичку в правом верхнем углу превью
  • Некоторые пользователи обновление раскритиковали: они считают, что соцсеть не должна превращаться в агрегатор длинных статей и просить у авторов деньги за то, что нужно ей самой, чтобы развиваться.
Pete Halvorsen @petehalvorsen

@TwitterWrite bookmark this photo, you're going to need it.

Сохраните этот скрин — он вам пригодится. (На скриншоте: «Простыню твою читать не буду, но рад за тебя. Ну или сочувствую, что так вышло»)
The Best of Live Audio @BestLiveAudio

@TwitterWrite 10,000?!? That’s like a whole Substack 😁

10 тысяч? Прям Substack какой-то
Molly Knight @molly_knight

@TwitterWrite You want writers to pay YOU to write essays on your platform? 😂😂😂😂😂

Вы хотите, чтобы авторы приплачивали вам за возможность писать эссе на вашей же платформе? (Пользовательница намекает, что соцсети нужны авторы, но при этом это они будут платить $8, а не наоборот, — vc.ru)
مرام عبدالعزيز @MaramAbdulaziz

@TwitterWrite Twitter is a platform, not a newspaper.

Twitter — соцплатформа, а не газета
  • Другие пользователи предположили, что такие функции пригодятся авторам, которые захотят зарабатывать на публикациях в Twitter. В настройках соцсети можно подключить монетизацию и продавать подписку на эксклюзивные твиты через внутренний сервис Subscriptions.
  • В течение года Twitter будет отдавать авторам почти всю выручку, заявил Илон Маск: это 70% при оплатах через iOS и Android (30% взимают Apple и Google) и порядка 92% в веб-версии. После первого года вместо 30% нужно будет платить только 15%, но вдобавок к этому появится небольшая выплата самому Twitter.
  • Сколько составит комиссия Twitter, Маск пока не уточнил. TechCrunch также обратил внимание, что Google, согласно публичным условиям, изначально взимает 15%, а не 30%.
Mr.MunkyMeat-Pro-Ranked Cat Masseur @MunkyMeat

@carlosgil83 @TwitterWrite @elonmusk I can see it being a benefit to new writers as a way to get short stories or poetry out. As well as a path to monetize until they can build a name in the literary world. But, I guess we will have to see how they implement it.

Мне кажется, это хорошая возможность для начинающих авторов — показать миру свои короткие рассказы и стихи и начать получать с этого деньги, пока они ещё не заработали имя в литературном мире. Поживём — увидим
David Pahor @DavidPahor

@BMcNoldy @TwitterWrite Why would anyone need tweets, longer than 280 characters?

Obviously any writer moving from Medium to Twitter, and hoping to earn some coffee money down the road with micropayments.

#amwriting #WritingCommmunity

Example:

Кому нужны твиты длиннее 280 символов? Например, блогерам, которые перешли из Medium в Twitter и хотят заработать немного денег на кофе
  • Компания пересматривала ограничения по символам в 2017 году, когда увеличила их допустимый объём со 140 до 280 на твит. В феврале 2023 года она начала тестировать твиты с лимитом символов в 4000, но пользователям обновление не понравилось.
  • У соцсети также уже были способы создавать длинные тексты. С февраля 2021 года пользователи могут запускать новостные рассылки. А в июне 2022-го Twitter начал тестировать функцию «Записки» — для статей с заголовком не больше 100 символов и текстом до 2500 слов.
  • Не нова также и функция платных подписок на контент. Twitter показал её в феврале 2021-го, только тогда она называлась Super Follows. В The Verge считают, что Subscriptons — не больше чем ребрендинг прошлого решения.
  • Делиться доходами с авторами Маск собирался ещё в начале 2023-го: тогда он сказал, что верифицированные аккаунты будут получать часть выручки от рекламы, которая появляется между ответами к их твитам.

#новость #twitter

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Встречайте Дзен от Маска. Попрут портянки рецептов, статьи астрологов и остальных. А, ещё ж эзотерики!

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Alex Shevchenko

О! Вадим! Теперь можно и на Твиттер расширяться😁

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Вадим Д.

Не-не, упаси светлые нейробоги (-:

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Ale K

Как будто это не было

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Konstantin Cherenkov

Теперь есть 10 тысяч символов, чтобы объяснить, почему потратил деньги на платную подписку Twitter.

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Денис Смолянинов

да там уже без вариантов,практически вынуждают оплачивать подписку

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Крендель с перцем

"10 тысяч" - не Твит, а Твитище

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Ware Wow

Кидайте идеи как заработать на подписочной модели в Твиттере, на англоязычную аудиторию, если ты не известный инфлюенсер?

Какие проекты можно там создавать?

Хотя по сути это наверно мало что меняет, органики то там не много, а монетизировать можно было и на других платформах?

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Artur Kuramshin

Вести блог о том как российская демократия стала демократичнее американской

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Ware Wow
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Alex Levi

Органики в тв не много?)

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Ware Wow

я не в курсе

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Иван Иванов

Не обязательно быть инфлюенсером, достаточно простого советского ... [читать за 1000руб]

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Ware Wow

хм, ну в общем, типа Нишевый TheSun с $1 подпиской

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Поручик молчать

Так Твитер стал Facebook

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Слегка Придурковатый

Оптимистов там, канеш, дохуя и больше.

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Тарас Козлов

твиттер уже упустил возможность быть популярнее инсты и тик тока)))

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Leha Shum

Когда vc добавит зачёркивание текста?

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Philipp Novikov

̶П̶о̶к̶а̶ ̶в̶о̶т̶ ̶т̶а̶к̶

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Alex Levi

Мы скоро будем в одном телеграмме с разными скинами. Когда тг добавит ленту каналов

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Viktor Savich

соц сети это как первые маркеты - сперва доступно и дешево, а потом как набежит клиентура так ценник резко вверх

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Сексорцист Милфхантерович

Ого, платные лонгриды.

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BestChange.ru

Маск убил явление целого поколения... Больше никакой романтики и самобытности не осталось в соцсети. Осталось удалить из соцсети порно, и можно закрывать его потрясающий несостоявшийся X.com

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lakoros

"соцсеть не должна превращаться в агрегатор длинных статей"

Нужно как раньше, давать ссылки на сторонние статьи или скриншоты текста?

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stark

Шел 2023 твиттер начал продавать markdown разметку за деньги

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