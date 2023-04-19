Соцсети
Полина Лааксо

«ВКонтакте» позволит скрывать нецензурную лексику в публикациях и комментариях Статьи редакции

Новый фильтр можно включить в «Настройках».

  • Пока функция работает только для русскоязычного контента и постепенно появится у всех пользователей начиная с 19 апреля 2023 года, рассказала «ВКонтакте». Компания считает, что так помогает формировать «комфортную цифровую среду».
Так выглядит брань с фильтром
  • С включённым фильтром брань в публикациях и комментариях будет отображаться как набор символов. При желании пользователь может узнать, что за ними скрыто, нажав на зашифрованное выражение и кликнув на кнопку «Посмотреть» во всплывающем окне.

#новость #вконтакте

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43 комментария
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 Кузьмич

На... тогда ваши еб.... комментарии не нужны

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Не очень хороший человек

реально, петухи гамбургские

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Сергей

Смотрите как хорошо получается - "тогда ваши комментарии не нужны".

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Кузьмич

Не души и эмоций в вашей фразе) Духотой отдает)

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Сергей

А так? "тогда ваши комментарии нам вообще нисколечко не нужны".

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Кузьмич

Уменьшительно-ласкательные вообще признак невроза, так что нах.. "нисколечко"

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Сергей

Ну нахуй так нахуй...

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Алекс

Жду когда Яндекс сделает тоже самое для видео - переводчик с матерного на нормальный. А то сейчас каждый второй блоггер почему то считает, что маты делают их популярными.

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Скороход

Чел, ты бы голову подлечил. Зачем ты смотришь каждого второго блогера? :) Обычно люди смотрят определенных блогеров, а значит ваши интересы совпадают. Как тебя может беспокоить мат от интересного человека? Ну и так, для "интеллектуалов" - есть мат к месту, когда он употребляется ровно для того, для чего был создан. А есть мат для идиотов, которые им заменяют бедный словарный запас.

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Александр

а ты школьник, который думает, что маты делают кого-то крутым. хотим блять и материмся, выражаем свои жмоции. а не для крутости школоло

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Oleg
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Сергей Лукьянчиков

Это полная хуйня.

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Евгений Трифонов

Конечно, напрашиваются шутки, но по-моему, это реально хорошее решение

В спорных случаях, где в обществе по-разному проходит грань допустимого (мат, нагота и так далее), выглядит относительно удачным компромиссом «мы не запрещаем, но увидишь только если сам решишь кликнуть — тем самым подтверждая, что для тебя такое ок»

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Скороход

Почему ты вообще решил, что мат должен быть компромиссным? :) Я ещё ни разу не видел умного человека, который не матерится. Только идиот может выражаться без мата, думая что он становится более интеллектуальным или приятным.

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Евгений Трифонов

Я таких умных людей видел, но дело даже не в этом.

Есть люди, для которых столкновение с матом неприятно (по крайней мере, в том виде, в каком он часто встречается в комментах ВК). Для них сделали удобную им опцию. А люди вроде вас по-прежнему могут материться сколько душе угодно, никто вам не мешает. В итоге есть разные стороны с разными пожеланиями, сделали удобно всем сразу, это и есть удачный компромисс. А вы бы как предпочли — чтобы вместо этого мат навязывали всем подряд от детей до бабушек?

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Скороход

Понятно что есть правила приличия и кодекс общения. Матом, в том числе, показывают личное доверие, когда например коллектив на работе матерится (а есть коллективы, где друг другу не доверяют, там обычно не матерятся). Тут ключевое слово "личное". Когда ты приходишь в группу или к блогеру, ты приходишь в личное пространство людей по интересам. Я, например, ни разу не видел мата в комментариях под видео где рассказывают как за ребенком ухаживать. Но на тех же женских форумах, посидев часик, можно неплохо так обогатить свой запас сквернословия.

Мне будет приятнее работать с хорошими спецами, которые делают свое дело и хуесосят всех вокруг, нежели с профанами, которые пытаются компенсировать свою бесполезность хорошим поведением.

Хороший кстати пример: Жорик Ревазов. Когда он начинал снимать видосы, было очень весело смотреть как он обсирает тачки. Но когда ввели закон о запрете мата, его видосы превратились в унылое говно с закономерным спадом аудитории.

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Rax034

Мат является неотъемлемой частью любого языка. Это прекрасный инструмент эмоционального окраса. Конечно, как если разговаривать только на нем - это лажа. Но вот курьез, даже в этом комментарии если я заменю слово "лажа" на слово "хуйня" - это будет намного более понятно и полноценно.

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Илитный Иксперт
Но вот курьез, даже в этом комментарии если я заменю слово "лажа" на слово "хуйня" - это будет намного более понятно

Наверно потому что это инструмент передачи смысла, а не эмоционального окраса

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Илитный Иксперт

А что тогда делать куче людей, которые считают что они лучше тебя, ток потому что не юзают в речи 5 слов (и их производные)?

У них же самооценка отвалится, если мат разрешить

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Скороход

Беги от них, насмехайся над ними

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hakhagmon
х у й н я

такой не смог скрыть, так что все херня

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Компания СХТ

da ny nahyu kak ti eto napisal))))))))))))))

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Павел Байбахтин

свободу мату в сети !

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Кузьмич

Прекратите ущемлять нашу свободу!!! Движение за маты!

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digital resistance

Наконец-то. Ещё бы на улице можно было бы глушить людей вокруг.

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Артур Маслов

глуши их лопатой

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digital resistance

:D

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Артур Мороз

вот бы еще автоматом заменяли на какие-то заумные обороты

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Кирилл Пабы старой Руси

ВК тогда станет ещё на шаг ближе к двачам

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Пьяный кролик

Учитывая твой небогатый словарный запас, а именно тот факт, что ты не знаешь как заумный оборот называется в культурном общество, не удивляйся, что твои оппоненты проявляют всю красоту русско-матерного языка и негативный настрой и деструктивный образ мышления в твоём отношении

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Вадим Д.

И для чего тогда всё это было затевать?! 😬

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Marat Salakhetdinov

а как же свобода слова,что за ущемление

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S1m0ne
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Сергей Леопольдович

&&hnndsd667%B - что я написал? )))))))))))))))

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S1m0ne

Родину, мать вашу?

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Rimanez

Гей-порно есть, а мата нет. Гойдно!

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Ян Тюрин

Уже один раз пытались избавит ВК от мата, ничего не получилось

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Кирилл Пабы старой Руси

Время идёт. Стим, например, многие годы успешно фильтрует

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Илитный Иксперт

mdk переименуют в &$!#%&$dk

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Adam Lebedev

Кузьмич
43 мин
Прекратите ущемлять нашу свободу!!! Движение за маты!

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Алла Трошина

Ну а почему бы и нет, включить какой-нибудь детский режим

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Melissa Mata

Ничего, что мат в общественном месте запрещён законом?

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

так это же давно уже есть, но только коменты удалялись целиком. ну и по желанию админов можно вкл/выкл. а теперь можно глянуть матюки, так себе борьба со сквернословием

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