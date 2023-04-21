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Соцсети
DTF

Twitter удалил «устаревшие» синие галочки — сотни знаменитостей, компаний и СМИ теперь не верифицированы Статьи редакции

Чтобы вернуть такую галочку, нужно оформить платную подписку.

2835 просмотров
  • Компания начала удалять с сайта старые синие галочки, которые показывали, что учётная запись верифицирована сервисом и принадлежит её владельцу, пишет Variety. По словам Илона Маска, способ их получения был «коррумпированным и бессмысленным».
Tyler Glaiel @TylerGlaiel

  • Сохранить синюю галочку можно, оформив платную подписку Twitter Blue. В США она стоит от $8 в месяц или от $84 в год. После того, как Twitter удалил «устаревшие» метки, в сети стали шутить о том, кто решил оплатить подписку, а кто не стал этого делать.

matt @mattxiv

seeing which celebrities paid for twitter blue

Смотрю на то, кто из знаменитостей оплатил Twitter Blue.
Antman0208 🤟🤟 @AnthonyE35

Elon watching everyone not pay for Twitter blue

Илон смотрит на то, как никто не оформляет Twitter Blue.
Bad Idea @ThnkVNext

@PopCrave Never thought I’d live in a world where I’m verified and Beyoncé isn’t

Никогда не думал, что буду жить в мире, в котором я верифицирован, а Бейонсе — нет.

  • Особое внимание пользователей привлёк Стивен Кинг, у которого сохранилась синяя галочка. В ноябре 2022 года писатель резко раскритиковал Илона Маска за решение сделать верификацию платной. Тогда Кинг заявил, что «это Twitter должен ему платить» и подчеркнул, что если подписку введут, то он уйдёт из соцсети.

  • Сам Кинг написал, что не оплачивал подписку.

Stephen King @StephenKing

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t.

В моём аккаунте написано, что я подписался на Twitter Blue, но я этого не делал. В моём аккаунте написано, что я указывал свой номер телефона, но я этого не делал.

  • В результате изменений многие звёзды, компании и издания лишились своих галочек. Среди прочего, свои метки верификации потеряли Сэм Лейк, Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Роберт Дауни младший, Криштиану Роналду, Леди Гага, Ким Кардашьян, Билл Гейтс, Крис Пратт, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес и Бейонсе.

#новость #twitter

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34 комментария
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 Вадим Д.

Эвон как.

способ их получения был «коррумпированным и бессмысленным»

Теперь-то он осмысленный.

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Griby Lenina

but $8 is $8

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Вадим Д.

Ага, как в анекдоте:
— Маша — это, конечно, Маша, но 2 раза — это 2 раза.

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Alex Shevchenko

Хороша Маша, да не наша..)

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Alex Shevchenko

Теперь он легализован

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Alex R

Теперь синие галочки имеют кто попало, но не те кто должны...

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MEGAtraXXXer666

Кто-то кому-то что-то должен 🥲

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Dmitry Eliseev

их имеют те кто заплатил, но вообще да согласен

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Родитель 1

Проблемы стран первого мира.

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Слегка Придурковатый

Сэм Лейк
Леонардо Ди Каприо
Том Круз
Роберт Дауни младший
Криштиану Роналду
Леди Гага
Ким Кардашьян
Билл Гейтс
Крис Пратт
Бри Ларсон
Дженнифер Лопес
Бейонсе

Топ нищебродов, которые не могут позволить себе потратить $84 в год на так необходимую всему миру галочку. Трави, унижай их, Маск, принеси им страдание.

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Axel Denisenko

Я думаю это не из-за денег, а больше протест такой. Когда ты элита и тебя одобряли и облизывали везде, и всегда, а теперь ты как и обычная "чернь" должен стоять в очереди (платить 8$).
https://youtu.be/fpWPpAbddZ8

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NotFop

Предлагаю ввести бриллиантовые галочки по 500$ в месяц. Тогда встанет все на свои места. Селебрити буду их покупать, а чернь завидовать 😁

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Axel Denisenko

Была такая соц.сеть или чат, где за каждый символ в сообщении надо было платить $ и это существовало достаточно долго. Вот там действительно показатель на сколько и кто богат.

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Jane Wolf

Ээээ... скажем так, выборочный протест. Если Стивен Кинг не платил.

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Bezoblachno

Да не в элитарности дело, не в ожидании облиза. Галка это признак верификации аккаунта. Если уж компания так сильно тратится на верификацию аккаунта - пусть берут разовую оплату. Подписка, всё-таки, это за какие-то периодические допы. Кинг, собственно, и задал вопрос "за что деньги?"

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Axel Denisenko

Я отсасти согласен, но даже в этом случае нужны какие-то рамки, кому ставить галку, а кому нет. Все равно останутся недовольные и ущемленные.
Предположим в мире более 1 000 000 писателей, каждый известен в разных странах, они зарабатывают разные суммы, у них разный охват аудитории и они пишут различные тексты, начиная от детских книг которые спасают, воодушевляют раком больных детей и заканчивая статьями которые изменяют мир для всех живых существ, вроде трудов про большой адронный коллайдер. Как их всех ранжировать?

*Да и тот факт, что частенько звезды сами не ведут свои соц.сети может навести на мысль, что этот работник может злоупотреблять положением и начать продвигать\продавать что-то подозрительное и опасное.

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Пьяный кролик

Не то что на вс?) Да?) Здесь вообще избранные ч синими галочками)

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Сергей Леопольдович

Ты чё, они же хотят все бесплатно и чтобы это им за показ их личиков и жирнопопок платили зелёными)))

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Alex Shevchenko

Примерно также с госуслугами😁

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Roman Filipov

Проблемы стран первого мира.

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Илья Свеженцев

Пффф))) знаменитые деньги очень жадные)))

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Freeman

хмм так подписывался Кинг на твиттер блу или не подписывался, кому верить

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Denis

Илон мог и пошутить над ним)

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Вася Пражкин

Гааааляяяяя.. У нас отмена!

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Andrey Andreyev

Психанул)

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Сергей С.

Только 4.8% ранее верифицированных подписались на Twitter Blue
https://twitter.com/travisbrown/status/1649124552784347170?s=20

Travis Brown @travisbrown

@OAlexanderDK Yes. I had a complete scrape that ran from 16:00 to 18:20 CEST (just before the removal) and it was a little under 4.8%.

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lakoros

Пусть элита, нежелающая быть как все, теперь регистрируется как бизнес аккаунты компаний и получают золотые галочки) им еще квадратик дадут.

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Ware Wow

Стивен Кинг держит в курсе.

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Artemy

Лучше Youtube Red, чем Twitter Blue!

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Roll Null

потом введут супер галочку, за которую попросят сто тыщ миллионов долларов

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Андрей Соломатов

Через время опять вернет галочки

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Сергей Леопольдович

Кто-то фанатище тех фильмов 😁😁😁

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Анна Матвеева

И как теперь отличить настоящего Бибера от фейкового?

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Станислав

Да галочки это мелко. Нужно брать за пост. Написал человек пост там заплати.

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