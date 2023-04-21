Twitter удалил «устаревшие» синие галочки — сотни знаменитостей, компаний и СМИ теперь не верифицированы Статьи редакции
Чтобы вернуть такую галочку, нужно оформить платную подписку.
- Компания начала удалять с сайта старые синие галочки, которые показывали, что учётная запись верифицирована сервисом и принадлежит её владельцу, пишет Variety. По словам Илона Маска, способ их получения был «коррумпированным и бессмысленным».
Сохранить синюю галочку можно, оформив платную подписку Twitter Blue. В США она стоит от $8 в месяц или от $84 в год. После того, как Twitter удалил «устаревшие» метки, в сети стали шутить о том, кто решил оплатить подписку, а кто не стал этого делать.
Особое внимание пользователей привлёк Стивен Кинг, у которого сохранилась синяя галочка. В ноябре 2022 года писатель резко раскритиковал Илона Маска за решение сделать верификацию платной. Тогда Кинг заявил, что «это Twitter должен ему платить» и подчеркнул, что если подписку введут, то он уйдёт из соцсети.
Сам Кинг написал, что не оплачивал подписку.
В результате изменений многие звёзды, компании и издания лишились своих галочек. Среди прочего, свои метки верификации потеряли Сэм Лейк, Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Роберт Дауни младший, Криштиану Роналду, Леди Гага, Ким Кардашьян, Билл Гейтс, Крис Пратт, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес и Бейонсе.
Эвон как.способ их получения был «коррумпированным и бессмысленным»
Теперь-то он осмысленный.
but $8 is $8
Ага, как в анекдоте:
— Маша — это, конечно, Маша, но 2 раза — это 2 раза.
Хороша Маша, да не наша..)
Теперь он легализован
Теперь синие галочки имеют кто попало, но не те кто должны...
Кто-то кому-то что-то должен 🥲
их имеют те кто заплатил, но вообще да согласен
Проблемы стран первого мира.
Сэм Лейк
Леонардо Ди Каприо
Том Круз
Роберт Дауни младший
Криштиану Роналду
Леди Гага
Ким Кардашьян
Билл Гейтс
Крис Пратт
Бри Ларсон
Дженнифер Лопес
Бейонсе
Топ нищебродов, которые не могут позволить себе потратить $84 в год на так необходимую всему миру галочку. Трави, унижай их, Маск, принеси им страдание.
Я думаю это не из-за денег, а больше протест такой. Когда ты элита и тебя одобряли и облизывали везде, и всегда, а теперь ты как и обычная "чернь" должен стоять в очереди (платить 8$).
https://youtu.be/fpWPpAbddZ8
Предлагаю ввести бриллиантовые галочки по 500$ в месяц. Тогда встанет все на свои места. Селебрити буду их покупать, а чернь завидовать 😁
Была такая соц.сеть или чат, где за каждый символ в сообщении надо было платить $ и это существовало достаточно долго. Вот там действительно показатель на сколько и кто богат.
Ээээ... скажем так, выборочный протест. Если Стивен Кинг не платил.
Да не в элитарности дело, не в ожидании облиза. Галка это признак верификации аккаунта. Если уж компания так сильно тратится на верификацию аккаунта - пусть берут разовую оплату. Подписка, всё-таки, это за какие-то периодические допы. Кинг, собственно, и задал вопрос "за что деньги?"
Я отсасти согласен, но даже в этом случае нужны какие-то рамки, кому ставить галку, а кому нет. Все равно останутся недовольные и ущемленные.
Предположим в мире более 1 000 000 писателей, каждый известен в разных странах, они зарабатывают разные суммы, у них разный охват аудитории и они пишут различные тексты, начиная от детских книг которые спасают, воодушевляют раком больных детей и заканчивая статьями которые изменяют мир для всех живых существ, вроде трудов про большой адронный коллайдер. Как их всех ранжировать?
*Да и тот факт, что частенько звезды сами не ведут свои соц.сети может навести на мысль, что этот работник может злоупотреблять положением и начать продвигать\продавать что-то подозрительное и опасное.
Не то что на вс?) Да?) Здесь вообще избранные ч синими галочками)
Ты чё, они же хотят все бесплатно и чтобы это им за показ их личиков и жирнопопок платили зелёными)))
Примерно также с госуслугами😁
Проблемы стран первого мира.
Пффф))) знаменитые деньги очень жадные)))
хмм так подписывался Кинг на твиттер блу или не подписывался, кому верить
Илон мог и пошутить над ним)
Гааааляяяяя.. У нас отмена!
Психанул)
Только 4.8% ранее верифицированных подписались на Twitter Blue
https://twitter.com/travisbrown/status/1649124552784347170?s=20
@OAlexanderDK Yes. I had a complete scrape that ran from 16:00 to 18:20 CEST (just before the removal) and it was a little under 4.8%.
Пусть элита, нежелающая быть как все, теперь регистрируется как бизнес аккаунты компаний и получают золотые галочки) им еще квадратик дадут.
Стивен Кинг держит в курсе.
Лучше Youtube Red, чем Twitter Blue!
потом введут супер галочку, за которую попросят сто тыщ миллионов долларов
Через время опять вернет галочки
Кто-то фанатище тех фильмов 😁😁😁
И как теперь отличить настоящего Бибера от фейкового?
Да галочки это мелко. Нужно брать за пост. Написал человек пост там заплати.