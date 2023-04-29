Twitter запустил твиты с платным доступом Статьи редакции
В России функция пока недоступна.
- Соцсеть запустила функцию монетизации контента для авторов в большинстве стран. Платные подписчики получат доступ к избранным твитам, в ленте ответов они будут выделены специальным значком.
- Критерии для авторов с платным контентом: быть старше 18 лет, иметь не менее 500 подписчиков, в течение последних 30 дней опубликовать не менее 25 твитов. У авторов, которым доступна монетизация, появится соответствующий раздел в главном меню.
- Комиссия Twitter составит 3%, пока автор не заработает $50 тысяч за весь период. После комиссия увеличится до 20%.
- Для активации подписки в приложении на iPhone потребуется на несколько дней больше, потому что участие в программе должна одобрить Apple, добавил Илон Маск.
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Онлифанс напряглись ...
По возрасту подхожу.
Осталось набрать 500 подписчиков и опубликовать 25 твитов.
И зарегистрироваться в Твиттере.
Сначала надо впн включить)
Сидит Илон и думает: ну как же ещё срубить бабла?
Вот тебе пара вариантов:
- за деньги можно удалить любой чужой твит
- за большие деньги можно удалить чужой акк
- за очень большие деньги можно поуправлять Маском на 1 сутки и нахуевертить чего попало.
Ну все, счас попрёт и Твиттер окупится за 140 дней ))))
Вранье, переводите мне на карту 5к, подключу)
Хочется спросить - за х..фига я должен платить за какие-то твитты?
Так не плати.
20%, неплохо так
В комментах кто нибудь скинет скрин платного твита?
Удобная фича для платный подписчиков на канале.
Я сейчас оставлю очень крутой комментарий, но сначала вы должны оставить донат под любым моим постом.
Это не шутка, как только там наберётся от 500₽ я напишу высокоценный коммент🫰🏼
Странно почему платной галочки нет в требованиях.