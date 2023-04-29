Соцсети
Маша Цепелева

Twitter запустил твиты с платным доступом Статьи редакции

В России функция пока недоступна.

  • Соцсеть запустила функцию монетизации контента для авторов в большинстве стран. Платные подписчики получат доступ к избранным твитам, в ленте ответов они будут выделены специальным значком.
  • Критерии для авторов с платным контентом: быть старше 18 лет, иметь не менее 500 подписчиков, в течение последних 30 дней опубликовать не менее 25 твитов. У авторов, которым доступна монетизация, появится соответствующий раздел в главном меню.
  • Комиссия Twitter составит 3%, пока автор не заработает $50 тысяч за весь период. После комиссия увеличится до 20%.
  • Для активации подписки в приложении на iPhone потребуется на несколько дней больше, потому что участие в программе должна одобрить Apple, добавил Илон Маск.
Скриншот Telegram-канала «Лобушкин молнит»

#новость #twitter

879 просмотров
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13 комментариев
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 Невкусно и грустно

Онлифанс напряглись ...

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Влад Светлый

По возрасту подхожу.
Осталось набрать 500 подписчиков и опубликовать 25 твитов.
И зарегистрироваться в Твиттере.

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Бублик static void

Сначала надо впн включить)

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Вадим Д.

Сидит Илон и думает: ну как же ещё срубить бабла?
Вот тебе пара вариантов:
- за деньги можно удалить любой чужой твит
- за большие деньги можно удалить чужой акк
- за очень большие деньги можно поуправлять Маском на 1 сутки и нахуевертить чего попало.

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Сергей Леопольдович

Ну все, счас попрёт и Твиттер окупится за 140 дней ))))

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Олег Павлов
В России функция пока недоступна

Вранье, переводите мне на карту 5к, подключу)

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aVzAnище

Хочется спросить - за х..фига я должен платить за какие-то твитты?

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Alexey Petrov

Так не плати.

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Giraffe

20%, неплохо так

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This is I'm

В комментах кто нибудь скинет скрин платного твита?

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lakoros

Удобная фича для платный подписчиков на канале.

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Невероятный Блондин

Я сейчас оставлю очень крутой комментарий, но сначала вы должны оставить донат под любым моим постом.
Это не шутка, как только там наберётся от 500₽ я напишу высокоценный коммент🫰🏼

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Станислав

Странно почему платной галочки нет в требованиях.

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