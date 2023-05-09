Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начал удалять «неактивные несколько лет» аккаунты Статьи редакции

А их твиты архивировать.

  • Илон Маск сообщил, что Twitter удаляет неактивные учётные записи. Освободившиеся никнеймы можно будет занять. Твиты удалённых аккаунтов будут архивированы, добавил Маск.
Elon Musk @elonmusk

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

  • В правилах соцсети указано, что пользователи должны входить в систему минимум раз в 30 дней. По словам Маска, пока компания удаляет учётные записи, в которых «не было никакой активности в течение нескольких лет». Владелец Twitter также предупредил, что из-за «чистки» у активных пользователей может снизиться количество подписчиков.
  • Маск анонсировал удаление неактивных профилей в декабре 2022 года. Тогда он оценил их количество в 1,5 млрд. Во втором квартале 2022 года Twitter отчитался о 237,8 млн монетизируемых ежедневных пользователей. Это активные аккаунты, которым показывается реклама.

#новость #twitter

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13 комментариев
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 Dee

30 дней? Штоа? А чего не 2?

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Константин Николаев

ну заброшенные аккаунты не оплатят подписку

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Даниил Слесарчук

Удаленные тем более

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Деда Миша

Вот делать нечего раз в 30 дней заходить в свой старый свитер

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Buddha

Спасибо за уведомление, распаковал свою консерву 10-летней давности.

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Hex Jeans

Сегодня пришло аналогичное письмо с Майкрософта про деактивацию неактивного аккаунта

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Вадим Д.

Пусть забирает, у меня там даже архивировать нечего (-:

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Nordic Michelle

В последний раз сидела в твиттере в 2013 где были популярны теги в поддержку не помню кого , потом забросила

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Коля Вызянов

О, нет :( Мои 2 твита, которые я написал в 16 лет попадут в архив :((

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Подушка опасности

Расчистит целый гигабайт

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Антон Маринин

30 жёстко, тупо по болезни в больнице можно пролежать дольше, не говоря уже о лишении свободы.

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Невероятный Блондин

Пришлось потратить 15 минут и зайти во все свои аккаунты.

Устал.
Пойду отдохну 😌

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Алексей Беляков

Представляю лицо человека который спрятался в бункер еще со времен пандемии, вылазит и мало того, что в мире творится непонятно что, так еще и аккаунт в твитер отобрали

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