Twitter начал удалять «неактивные несколько лет» аккаунты Статьи редакции
А их твиты архивировать.
- Илон Маск сообщил, что Twitter удаляет неактивные учётные записи. Освободившиеся никнеймы можно будет занять. Твиты удалённых аккаунтов будут архивированы, добавил Маск.
- В правилах соцсети указано, что пользователи должны входить в систему минимум раз в 30 дней. По словам Маска, пока компания удаляет учётные записи, в которых «не было никакой активности в течение нескольких лет». Владелец Twitter также предупредил, что из-за «чистки» у активных пользователей может снизиться количество подписчиков.
- Маск анонсировал удаление неактивных профилей в декабре 2022 года. Тогда он оценил их количество в 1,5 млрд. Во втором квартале 2022 года Twitter отчитался о 237,8 млн монетизируемых ежедневных пользователей. Это активные аккаунты, которым показывается реклама.
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30 дней? Штоа? А чего не 2?
ну заброшенные аккаунты не оплатят подписку
Удаленные тем более
Вот делать нечего раз в 30 дней заходить в свой старый свитер
Спасибо за уведомление, распаковал свою консерву 10-летней давности.
Сегодня пришло аналогичное письмо с Майкрософта про деактивацию неактивного аккаунта
Пусть забирает, у меня там даже архивировать нечего (-:
В последний раз сидела в твиттере в 2013 где были популярны теги в поддержку не помню кого , потом забросила
О, нет :( Мои 2 твита, которые я написал в 16 лет попадут в архив :((
Расчистит целый гигабайт
30 жёстко, тупо по болезни в больнице можно пролежать дольше, не говоря уже о лишении свободы.
Пришлось потратить 15 минут и зайти во все свои аккаунты.
Устал.
Пойду отдохну 😌
Представляю лицо человека который спрятался в бункер еще со времен пандемии, вылазит и мало того, что в мире творится непонятно что, так еще и аккаунт в твитер отобрали