Соцсети
Артур Томилко

Twitter запустил шифрование в личных сообщениях — для платных пользователей Статьи редакции

Пока в зашифрованном виде можно отправлять только текст и ссылки.

  • Функция доступна только верифицированным пользователям с подпиской Blue, а также профилям, аффилированным с бизнес-аккаунтами компаний, отметили в сервисе. Илон Маск призвал «не доверять» шифрованию полностью, посколько инструмент находится на ранней стадии разработки.
  • В настоящий момент зашифрованное сообщение можно отправить только одному получателю, оно также может содержать только текст или ссылку. Поддержку групповых бесед и отправку мультимедиа Twitter планирует добавить позже.
  • Чтобы начать «секретный чат», пользователь должен нажать переключатель в настройках личных сообщений. После выбора получателя и отправки сообщения в списке чатов появится отдельная беседа с включённым шифрованием.
  • Пользователь потеряет доступ к зашифрованным чатам в случае входа в Twitter с нового устройства или переустановки мобильного приложения. Беседы останутся доступны на всех устройствах, которые были авторизованы в сервисе на момент включения шифрования.
  • Twitter утверждает, что использует «комбинацию надёжных криптографических схем», однако каких именно стандартов придерживается платформа — неизвестно, отмечает TechCrunch.
  • О планах сделать личные сообщения в Twitter зашифрованными Маск заявил в ноябре 2022 года.

#новость #twitter

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9 комментариев
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 Ware Wow

Twitter ожил.

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g1mb0s

Сейчас еще Такера Карлсона сманят на эксклюзиве и заживут еще лучше)

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Вадим Д.

Заплатил — шифруйся. Не заплатил — подарил (-:

Да что ж всё полумеры-то?! Просмотр твиттера — $8 в месяц, пользоваться — $16 в месяц. Маск, твой ход!

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ebanko

Запускай не запускай, а все равно кому нужно тот получит твои данные и переписку! Не тешь себя надеждами! Все продается и покупается!

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Alex Shevchenko

Почём данные народа?))

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Илья Якушин

Интересно для чего такие шифрования будут использовать?)))

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Daskonto

Маск походу хочет из Твитора сделать еще один мессенджер.

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Андрей Самойлов

потому что мессенджеры более популярны сейчас

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Микростефан
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