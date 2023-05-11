Twitter запустил шифрование в личных сообщениях — для платных пользователей Статьи редакции
Пока в зашифрованном виде можно отправлять только текст и ссылки.
- Функция доступна только верифицированным пользователям с подпиской Blue, а также профилям, аффилированным с бизнес-аккаунтами компаний, отметили в сервисе. Илон Маск призвал «не доверять» шифрованию полностью, посколько инструмент находится на ранней стадии разработки.
- В настоящий момент зашифрованное сообщение можно отправить только одному получателю, оно также может содержать только текст или ссылку. Поддержку групповых бесед и отправку мультимедиа Twitter планирует добавить позже.
- Чтобы начать «секретный чат», пользователь должен нажать переключатель в настройках личных сообщений. После выбора получателя и отправки сообщения в списке чатов появится отдельная беседа с включённым шифрованием.
- Пользователь потеряет доступ к зашифрованным чатам в случае входа в Twitter с нового устройства или переустановки мобильного приложения. Беседы останутся доступны на всех устройствах, которые были авторизованы в сервисе на момент включения шифрования.
- Twitter утверждает, что использует «комбинацию надёжных криптографических схем», однако каких именно стандартов придерживается платформа — неизвестно, отмечает TechCrunch.
- О планах сделать личные сообщения в Twitter зашифрованными Маск заявил в ноябре 2022 года.
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Twitter ожил.
Сейчас еще Такера Карлсона сманят на эксклюзиве и заживут еще лучше)
Заплатил — шифруйся. Не заплатил — подарил (-:
Да что ж всё полумеры-то?! Просмотр твиттера — $8 в месяц, пользоваться — $16 в месяц. Маск, твой ход!
Запускай не запускай, а все равно кому нужно тот получит твои данные и переписку! Не тешь себя надеждами! Все продается и покупается!
Почём данные народа?))
Интересно для чего такие шифрования будут использовать?)))
Маск походу хочет из Твитора сделать еще один мессенджер.
потому что мессенджеры более популярны сейчас