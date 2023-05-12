Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter, сменить его может глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal — СМИ Статьи редакции
По словам работников соцсети, есть и другой кандидат — действующая сотрудница Twitter, которая пробыла в компании меньше года.
- Илон Маск рассказал, что нашёл нового генерального директора для Twitter — «она приступит к работе примерно через шесть недель». Сам предприниматель займёт должность технического директора, в которой будет контролировать продукт, ПО и работу ключевых систем, и станет председателем совета директоров.
- Осведомлённые источники WSJ сообщили, что переговоры с соцсетью ведёт глава международного департамента рекламы и партнёрств медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино. То же подтвердили собеседники NYT. По данным Insider, она и сама признавалась знакомым, что однажды хотела бы занять этот пост.
- Яккарино пришла в NBCUniversal больше десяти лет назад и выступала одной из ключевых фигур в запуске стриминга Peacock. Она публично говорила, что рынку нужны более действенные решения для замера эффективности рекламы, и поддерживала Маска: одобряла стремления добиться «свободы слова» и считала, что индустрия должна дать ему немного времени, чтобы он мог изменить положение дел в соцсети.
- Если она и правда вступит в должность, её ждёт много работы, отмечают СМИ. В 2021 году почти 90% выручки Twitter получила от рекламы. Однако после прихода Маска осенью 2022-го многие рекламодатели заморозили свои рекламные бюджеты, так как не понимали, куда предприниматель ведёт компанию.
- В первом квартале 2023 года из 100 главных «партнёров» Twitter 37 не потратили на продвижение ни цента. Ещё 24 сократили среднемесячный объём трат на 80% и более, пишет WSJ со ссылкой на аналитику Sensor Tower. Сам гендиректор при этом рассказал в апреле, что большинство рекламодателей уже вернулись на платформу.
- Участники рынка полагают, что независимо от вводных у Яккарино есть все шансы справиться. По их словам, она годами работала в «высших эшелонах» рынка и прославилась «крепкой хваткой», «прагматичностью» и умением добиваться своего в переговорах. У неё также налажены связи с руководителями крупных рекламных холдингов, отмечает NYT.
- Впрочем, по словам источников Insider в том числе в Twitter, разговоры о новом гендиректоре «крутятся вокруг» Эллы Ирвин, которая работает в соцсети меньше года и занимается вопросами «доверия и безопасности». Сотрудники полагают, что те самые «шесть недель» нужны, чтобы она переехала из Сиэтла в Сан-Франциско, где располагается штаб-квартира.
- Искать нового гендиректора Маск начал ещё в конце 2022 года и тогда же спросил пользователей, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети. За уход проголосовало большинство. В феврале 2023 года СМИ писали, что руководителем может стать директор строительной компании Маска The Boring Company Стив Дэвис.
- Insider предполагало, что решение предпринимателя оставить должность связано с недовольством акционеров Tesla: они считали, что он «по сути бросил Tesla» и переключил всё внимание на Twitter. После текущей новости про уход акции автомобильной компании выросли более чем на 2% и на закрытии торгов торговались по цене $172,08 за штуку.
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В сеть утекла фотография нового гендира.
Маск уйдёт, а вот это всё останется после него, или же конроль Маска как техдира будет продолжать линию?
Может, новый теперь будет к более осмысленной стратегии возвращаться?
Твиттер был без Маска - скучная соцсеть
Твиттер стал с Маском - скучная соцсеть
Изменений особенно не произошло.
Но зато Илон в очередной раз подтвердил свое звание короля хайпа.
Смысл не поменялся, анализ и сбор данных остался, остаётся надеяться что это пойдёт только на пользу человечеству, лично я в этом сильно сомневаюсь