Маск покинет пост гендиректора Twitter, его сменит глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино Статьи редакции
По словам работников соцсети, есть и другой кандидат — действующая сотрудница Twitter, которая пробыла в компании меньше года.
- Илон Маск рассказал, что нашёл нового генерального директора для Twitter — «она приступит к работе примерно через шесть недель». Сам предприниматель займёт должность технического директора, в которой будет контролировать развитие продукта, ПО и работу ключевых систем, и станет председателем совета директоров.
- Осведомлённые источники WSJ сообщили, что переговоры с соцсетью ведёт глава международного департамента рекламы и партнёрств медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино. То же подтвердили собеседники NYT. По данным Insider, она и сама признавалась знакомым, что однажды хотела бы занять этот пост.
- Яккарино пришла в NBCUniversal больше десяти лет назад и выступала одной из ключевых фигур в запуске стриминга Peacock. Она публично говорила, что рынку нужны более действенные решения для замера эффективности рекламы, и поддерживала Маска: одобряла стремления добиться «свободы слова» и считала, что индустрия должна дать ему немного времени, чтобы он мог изменить положение дел в соцсети.
- Если она и правда вступит в должность, её ждёт много работы, отмечают СМИ. В 2021 году почти 90% выручки Twitter получила от рекламы. Однако после прихода Маска осенью 2022-го многие рекламодатели заморозили свои рекламные бюджеты, так как не понимали, куда предприниматель ведёт компанию.
- В первом квартале 2023 года из 100 главных «партнёров» Twitter 37 не потратили на продвижение ни цента. Ещё 24 сократили среднемесячный объём трат на 80% и более, пишет WSJ со ссылкой на аналитику Sensor Tower. Сам гендиректор при этом рассказал в апреле, что большинство рекламодателей уже вернулись на платформу.
- Участники рынка полагают, что независимо от вводных у Яккарино есть все шансы справиться. По их словам, она годами работала в «высших эшелонах» рынка и прославилась «крепкой хваткой», «прагматичностью» и умением добиваться своего в переговорах. У неё также налажены связи с руководителями крупных рекламных холдингов, отмечает NYT.
- Впрочем, по словам источников Insider в том числе в Twitter, разговоры о новом гендиректоре «крутятся вокруг» Эллы Ирвин, которая работает в соцсети меньше года и занимается вопросами «доверия и безопасности». Сотрудники полагают, что те самые «шесть недель» нужны, чтобы она переехала из Сиэтла в Сан-Франциско, где располагается штаб-квартира.
- Искать нового гендиректора Маск начал ещё в конце 2022 года и тогда же спросил пользователей, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети. За уход проголосовало большинство. В феврале 2023 года СМИ писали, что руководителем может стать директор строительной компании Маска The Boring Company Стив Дэвис.
- Insider предполагало, что решение предпринимателя оставить должность связано с недовольством акционеров Tesla: они считали, что он «по сути бросил Tesla» и переключил всё внимание на Twitter. После текущей новости про уход акции автомобильной компании выросли более чем на 2% и на закрытии торгов торговались по цене $172,08 за штуку.
3593 просмотров
В сеть утекла фотография нового гендира.
Трансгендира скорее
Есть варианты:
Вот её аккаунт в instagrsm
https://www.instagram.com/neural_tp/#
Как буд то на Маска чем то похожа😂😂😂
Это гуманоид Маска? Прикиньте если его гуманоиды будут с лицом Маска.
А где собака Маска? Он же говорил что в Твиттере гендир его собака
копия😂
Скрытые лица и переменчивые обличья — волшебные инструменты, используемые гуру для достижения своих целей
Твиттер был без Маска - скучная соцсеть
Твиттер стал с Маском - скучная соцсеть
Изменений особенно не произошло.
Но зато Илон в очередной раз подтвердил свое звание короля хайпа.
пакажити весёлую соцсеть, чтобы полный хохотач до самого утра
Да твиттер погиб уже совсем, я им лично пользовался году в 2016 последний раз
"займёт должность технического директора, в которой будет контролировать продукт" - что значит контролировать продукт?
Чтоб не убежал.
Просто поставит на свое место другого что бы уйти в "тень" но все решения конечно же будет принимать он
Купить за 40 лярдов продукт и посадить туда чела который отработал в компании всего год, ага :D
"глава рекламного отдела", чтобы завалить все рекламой?
Что же это будет что Маск покинет пост
её ждёт много работы
Явно больше чем Маска
Маск уйдёт, а вот это всё останется после него, или же конроль Маска как техдира будет продолжать линию?
Может, новый теперь будет к более осмысленной стратегии возвращаться?
Откуда у рекламщицы вдруг появиться осмысленная стратегия в цирфровом бизнесе?
Смысл не поменялся, анализ и сбор данных остался, остаётся надеяться что это пойдёт только на пользу человечеству, лично я в этом сильно сомневаюсь
уж на вряд ли от этого будет какая то польза
Сдержал слово. Мужик получается?)
Накрутил себе в Твиттере цифры в опросе про покидание должности гендира. Он же гендир
Умм-мм, леопардоваое платице, как у моей любимой телочки из Балашихи
Теперь у тебя есть еще одна фантазия для игр
Компании нужно серьезное переосмысление своего бизнеса и смена структуры. Не понятно, как реламщитца вообще может подойти на эту роль.
Всё что надо знать об этой модам
- Состоит в топах WEF
- Отвечала за рекламную кампанию по вакцинации от ковида, эффективность якобы посчитали в районе 200млн человек
Любопытно что и то и другое это то против чего Маск якобы выступал в своих недавних сообщениях.
Вообщем то она рекламщица, и судя по всему неплохая, так что думаю вектор развития платформы понятен.
И этим человеком был… Альберт Эйнштейн.
Странно, он пошел на перекор тренду Кремниейвой Долины, и нанял СЕО не-индийского происхождения???
Она тоже будет продвигать Трампа или рыжего уже слили?
Трамп снова станет президентом. Скриньте этот твит.
А когда он начнёт заменять сотрудников своими гуманоидами? Прикинь твой начальник гуманоид😅
Даже не знаю что такое нужно сделать, чтобы оживить твиттер. Чудо только какое-то)
Видимо, всех так достали новости про твиттер, что уже не особо хайпуют даже важные новости про твиттер
Маск всетаки прогнулся и поставил бабу
Этот кандидат мне больше нравился
Надеюсь эта баба трансгендер?
До сих пор пользуюсь кстати твиттером, интересно почитать иногда
Не совсем могу понять, зачем для соц сети такое количество отделов и сотрудников?
Похоже это очередной прикол Маска, чтобы об этом все написали) точнее СМИ всего мира написали и все вспомнили, что нужно купить Теслу)
"Если она и правда вступит в должность, её ждёт много работы, отмечают СМИ."-да что вы ,а мы то думали будет просто занимать должность и кататься на кресле