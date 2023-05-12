Соцсети
Полина Лааксо

Маск покинет пост гендиректора Twitter, его сменит глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино Статьи редакции

По словам работников соцсети, есть и другой кандидат — действующая сотрудница Twitter, которая пробыла в компании меньше года.

Обновлено в 19:00. Новым гендиректором Twitter станет глава Линда Яккарино, сообщил Илон Маск. По его словам, она сосредоточится на бизнес-операциях, Маск — на дизайне продукта и новых технологиях.
Линда Яккарино. Источник: Forbes
  • Илон Маск рассказал, что нашёл нового генерального директора для Twitter — «она приступит к работе примерно через шесть недель». Сам предприниматель займёт должность технического директора, в которой будет контролировать развитие продукта, ПО и работу ключевых систем, и станет председателем совета директоров.
  • Осведомлённые источники WSJ сообщили, что переговоры с соцсетью ведёт глава международного департамента рекламы и партнёрств медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино. То же подтвердили собеседники NYT. По данным Insider, она и сама признавалась знакомым, что однажды хотела бы занять этот пост.
  • Яккарино пришла в NBCUniversal больше десяти лет назад и выступала одной из ключевых фигур в запуске стриминга Peacock. Она публично говорила, что рынку нужны более действенные решения для замера эффективности рекламы, и поддерживала Маска: одобряла стремления добиться «свободы слова» и считала, что индустрия должна дать ему немного времени, чтобы он мог изменить положение дел в соцсети.
  • Если она и правда вступит в должность, её ждёт много работы, отмечают СМИ. В 2021 году почти 90% выручки Twitter получила от рекламы. Однако после прихода Маска осенью 2022-го многие рекламодатели заморозили свои рекламные бюджеты, так как не понимали, куда предприниматель ведёт компанию.
  • В первом квартале 2023 года из 100 главных «партнёров» Twitter 37 не потратили на продвижение ни цента. Ещё 24 сократили среднемесячный объём трат на 80% и более, пишет WSJ со ссылкой на аналитику Sensor Tower. Сам гендиректор при этом рассказал в апреле, что большинство рекламодателей уже вернулись на платформу.
  • Участники рынка полагают, что независимо от вводных у Яккарино есть все шансы справиться. По их словам, она годами работала в «высших эшелонах» рынка и прославилась «крепкой хваткой», «прагматичностью» и умением добиваться своего в переговорах. У неё также налажены связи с руководителями крупных рекламных холдингов, отмечает NYT.
  • Впрочем, по словам источников Insider в том числе в Twitter, разговоры о новом гендиректоре «крутятся вокруг» Эллы Ирвин, которая работает в соцсети меньше года и занимается вопросами «доверия и безопасности». Сотрудники полагают, что те самые «шесть недель» нужны, чтобы она переехала из Сиэтла в Сан-Франциско, где располагается штаб-квартира.
  • Искать нового гендиректора Маск начал ещё в конце 2022 года и тогда же спросил пользователей, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети. За уход проголосовало большинство. В феврале 2023 года СМИ писали, что руководителем может стать директор строительной компании Маска The Boring Company Стив Дэвис.
  • Insider предполагало, что решение предпринимателя оставить должность связано с недовольством акционеров Tesla: они считали, что он «по сути бросил Tesla» и переключил всё внимание на Twitter. После текущей новости про уход акции автомобильной компании выросли более чем на 2% и на закрытии торгов торговались по цене $172,08 за штуку.

#новость #twitter #илонмаск

3593 просмотров
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59 комментариев
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 Слегка Придурковатый

В сеть утекла фотография нового гендира.

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Pavel

Трансгендира скорее

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Zoringer

Есть варианты:

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3 комментария
Артемий Какашко

Вот её аккаунт в instagrsm
https://www.instagram.com/neural_tp/#

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Невероятный Блондин
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Владимир Прохоров

Как буд то на Маска чем то похожа😂😂😂

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Bro Dabro

Это гуманоид Маска? Прикиньте если его гуманоиды будут с лицом Маска.

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Алексей С

А где собака Маска? Он же говорил что в Твиттере гендир его собака

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Павел Туганов

копия😂

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Кибергадалка

Скрытые лица и переменчивые обличья — волшебные инструменты, используемые гуру для достижения своих целей

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Domorost

Твиттер был без Маска - скучная соцсеть
Твиттер стал с Маском - скучная соцсеть
Изменений особенно не произошло.

Но зато Илон в очередной раз подтвердил свое звание короля хайпа.

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Koiru Zero

пакажити весёлую соцсеть, чтобы полный хохотач до самого утра

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5 комментариев
Григорий Красильников

Да твиттер погиб уже совсем, я им лично пользовался году в 2016 последний раз

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1 комментарий
Цой жив

"займёт должность технического директора, в которой будет контролировать продукт" - что значит контролировать продукт?

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Слегка Придурковатый

Чтоб не убежал.

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1 комментарий
memesismylife

Просто поставит на свое место другого что бы уйти в "тень" но все решения конечно же будет принимать он
Купить за 40 лярдов продукт и посадить туда чела который отработал в компании всего год, ага :D

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Подушка опасности

"глава рекламного отдела", чтобы завалить все рекламой?

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Ольга Николина

Что же это будет что Маск покинет пост

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Иван Лисовец

её ждёт много работы
Явно больше чем Маска

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Вадим Д.

Маск уйдёт, а вот это всё останется после него, или же конроль Маска как техдира будет продолжать линию?
Может, новый теперь будет к более осмысленной стратегии возвращаться?

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Цой жив

Откуда у рекламщицы вдруг появиться осмысленная стратегия в цирфровом бизнесе?

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2 комментария
Genio Genio

Смысл не поменялся, анализ и сбор данных остался, остаётся надеяться что это пойдёт только на пользу человечеству, лично я в этом сильно сомневаюсь

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Тимур Устинов

уж на вряд ли от этого будет какая то польза

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Николай Глущенко

Сдержал слово. Мужик получается?)

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Александр Петров

Накрутил себе в Твиттере цифры в опросе про покидание должности гендира. Он же гендир

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1 комментарий
Поручик молчать

Умм-мм, леопардоваое платице, как у моей любимой телочки из Балашихи

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Алекс

Теперь у тебя есть еще одна фантазия для игр

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1 комментарий
Цой жив

Компании нужно серьезное переосмысление своего бизнеса и смена структуры. Не понятно, как реламщитца вообще может подойти на эту роль.

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Dee

Всё что надо знать об этой модам

- Состоит в топах WEF
- Отвечала за рекламную кампанию по вакцинации от ковида, эффективность якобы посчитали в районе 200млн человек

Любопытно что и то и другое это то против чего Маск якобы выступал в своих недавних сообщениях.

Вообщем то она рекламщица, и судя по всему неплохая, так что думаю вектор развития платформы понятен.

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Родитель 1

И этим человеком был… Альберт Эйнштейн.

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Леонид Бережной

Странно, он пошел на перекор тренду Кремниейвой Долины, и нанял СЕО не-индийского происхождения???

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Павел Шкутко

Она тоже будет продвигать Трампа или рыжего уже слили?

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Слегка Придурковатый

Трамп снова станет президентом. Скриньте этот твит.

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1 комментарий
Bro Dabro

А когда он начнёт заменять сотрудников своими гуманоидами? Прикинь твой начальник гуманоид😅

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Наталья Тегетаева

Даже не знаю что такое нужно сделать, чтобы оживить твиттер. Чудо только какое-то)

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Kiss MySnikers

Видимо, всех так достали новости про твиттер, что уже не особо хайпуют даже важные новости про твиттер

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don mega

Маск всетаки прогнулся и поставил бабу

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Брат мужа знакомой
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Николай Краснов

Этот кандидат мне больше нравился

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schengen.reisen versicherung

Надеюсь эта баба трансгендер?

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Ярослава Радионова

До сих пор пользуюсь кстати твиттером, интересно почитать иногда

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Игорь Корж

Не совсем могу понять, зачем для соц сети такое количество отделов и сотрудников?

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Trepolsky Dmitry

Похоже это очередной прикол Маска, чтобы об этом все написали) точнее СМИ всего мира написали и все вспомнили, что нужно купить Теслу)

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Артем Дедулин

"Если она и правда вступит в должность, её ждёт много работы, отмечают СМИ."-да что вы ,а мы то думали будет просто занимать должность и кататься на кресле

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