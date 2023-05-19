Соцсети
Евгения Евсеева

Meta* представит новую соцсеть, похожую на Twitter, в июне 2023 года — СМИ Статьи редакции

У соцсети будет ограничение по символам — 500 на публикацию.

  • Сейчас компания тестирует соцсеть со знаменитостями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями. По их словам, проект доступен избранным авторам в течение нескольких месяцев.
  • Как пишет в Twitter преподаватель социального маркетинга в Калифорнийском университете Лия Хаберман, приложение может выйти ближе к концу июня 2023 года.
  • Соцсеть построена на основе Instagram*, но будет от него отделена. Также соцсеть будет совместима с другими приложениями-конкурентами Twitter, включая Mastodon. В Meta* на вопросы Bloomberg не ответили.
Скриншот и описание приложения
  • Для публикаций в соцсети будет ограничение в 500 символов (у Twitter — 280 символов, с подпиской — 10 тысяч). Авторизоваться можно через профиль в Instagram*, также соцсети будут синхронизироваться — например, можно перенести список заблокированных пользователей.
  • В марте 2023 года Meta* рассказала, что начала работу над новой соцсетью — децентрализованным аналогом Twitter. Проектом руководит глава Instagram* Адам Моссери, сообщал Platformer.

*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #meta #instagram

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23 комментария
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 Даниил Слесарчук

Аудиокомнаты и нфт еще прикрутить и тогда будет 👌 по-цукеровски

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Далер Хаиткулов

Добавить +15 сервисов никому не нужных и вот тебе VK 2.0

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Иван Серик

В жопу и точка

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Иван Емельянцев

После этих слов в твитере начался сущий кошмар…

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абсолютный вездеход

Ебать Марк пизданулся в погоне за трендами. Ну емае, даже не смешно уже.

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Lucia Raider

Вместо того чтоб объединить фейсбук вацап и инстаграм в одну соцсеть уже наконецто, тупой дибил делает очередное говно в своем духе, что бы что...

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Александр Назаров

Это разные продукты

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Lucia Raider

Реально? Я думала один и тот же

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Аккаунт разморожен

WTF это из ит?

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ТЕМАТИКА Давыдова

Ой, а почему они не купили Грустнограм, зачем нужно было с нуля писать очередные реликтовые отложения))))

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Далер Хаиткулов

Цукербергу нужны новые территории

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Никита Чижов

Левые демократы хотят вернуть власть, которая у них была до того, как Твиттер перешел к Маску?)

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Domorost

Ох...еще одна соцсеть где писать про лампочки..понятно..

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Копчик

Facesitter

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Ник К.

Ящер уже не знает, как вернуться на Олимп

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Копчик
децентрализованным аналогом Twitter

В чём децентрализация будет заключаться и что это пользователям даст?

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Вадим Д.

Вон чё, "москвич" по-метовски или твиттерсодержащий продукт?

Что главный по твиттерам говорит на такую наглость?

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Евгений Лиманов

зачем выпускать подобное ,не совсем понимаю этот момент

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Наталья Ченцова

Зачем создавать еще одну помойку?

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Ivan Boldyrev
Для публикаций в соцсети будет ограничение в 500 символов (у Twitter — 280 символов ...)

Давят техническим превосходством.

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a.borrov

Будет своего рода форк Твиттера? параллельно будут существовать новый и старый?

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Максим
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Александр А.

Илон говорил, что до конца года отменят ограничение в 4 тыс.символов )

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