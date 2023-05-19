Meta* представит новую соцсеть, похожую на Twitter, в июне 2023 года — СМИ Статьи редакции
У соцсети будет ограничение по символам — 500 на публикацию.
- Сейчас компания тестирует соцсеть со знаменитостями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями. По их словам, проект доступен избранным авторам в течение нескольких месяцев.
- Как пишет в Twitter преподаватель социального маркетинга в Калифорнийском университете Лия Хаберман, приложение может выйти ближе к концу июня 2023 года.
- Соцсеть построена на основе Instagram*, но будет от него отделена. Также соцсеть будет совместима с другими приложениями-конкурентами Twitter, включая Mastodon. В Meta* на вопросы Bloomberg не ответили.
- Для публикаций в соцсети будет ограничение в 500 символов (у Twitter — 280 символов, с подпиской — 10 тысяч). Авторизоваться можно через профиль в Instagram*, также соцсети будут синхронизироваться — например, можно перенести список заблокированных пользователей.
- В марте 2023 года Meta* рассказала, что начала работу над новой соцсетью — децентрализованным аналогом Twitter. Проектом руководит глава Instagram* Адам Моссери, сообщал Platformer.
*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
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Аудиокомнаты и нфт еще прикрутить и тогда будет 👌 по-цукеровски
Добавить +15 сервисов никому не нужных и вот тебе VK 2.0
В жопу и точка
После этих слов в твитере начался сущий кошмар…
Ебать Марк пизданулся в погоне за трендами. Ну емае, даже не смешно уже.
Вместо того чтоб объединить фейсбук вацап и инстаграм в одну соцсеть уже наконецто, тупой дибил делает очередное говно в своем духе, что бы что...
Это разные продукты
Реально? Я думала один и тот же
WTF это из ит?
Ой, а почему они не купили Грустнограм, зачем нужно было с нуля писать очередные реликтовые отложения))))
Цукербергу нужны новые территории
Левые демократы хотят вернуть власть, которая у них была до того, как Твиттер перешел к Маску?)
Ох...еще одна соцсеть где писать про лампочки..понятно..
Facesitter
Ящер уже не знает, как вернуться на Олимп
В чём децентрализация будет заключаться и что это пользователям даст?
Вон чё, "москвич" по-метовски или твиттерсодержащий продукт?
Что главный по твиттерам говорит на такую наглость?
зачем выпускать подобное ,не совсем понимаю этот момент
Зачем создавать еще одну помойку?
Давят техническим превосходством.
Будет своего рода форк Твиттера? параллельно будут существовать новый и старый?
Илон говорил, что до конца года отменят ограничение в 4 тыс.символов )