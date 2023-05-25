TikTok начал тестировать чат-бота, который может посоветовать видео или ответить на вопросы о ролике Статьи редакции
На каких именно рынках тестируют бота, неясно.
- Чат-бота Tako в iOS-приложении заметила аналитическая компания Watchful.ai. В TikTok подтвердили TechCrunch, что тестируют его в некоторых странах. Компания использует ИИ-технологии неизвестного разработчика, адаптированные для соцсети, пишет издание.
- Значок чат-бота находится над панелью с лайками и комментариями. При нажатии на него открывается диалог, в котором пользователи могут задать вопрос о просмотренном видео или попросить порекомендовать что-то.
- Можно попросить контент на определённую тему — например, «забавные видео с домашними животными». Чат-бот выдаст список с названием видео, автором, темой и ссылкой на ролик. Затем пользователь может перейти к конкретному видео.
- При первом запуске TikTok, как и другие компании, предупреждает, что бот — эксперимент и может ошибаться, на него не стоит полагаться в юридических, медицинских, финансовых вопросах. При этом все разговоры «будут проверяться в целях безопасности» — то есть диалоги не будут удаляться после завершения чата, отмечает TechCrunch.
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Ладно, все делают, тикток не мог в стороне остаться.
Но почему такие чуднЫе названия-то выдумывают?
чтобы больше людей это обсуждало?)
Самых частых будет два:
1) Что это за хуйня?
2) Почему эту пиздотень мне показывают?
По сути, это не какой-то прорывной бот, а скорее просто умный поисковик
Который никому толком и не нужен
Ответом для пользователя должен быть видео-контент, а не текстовый ответ от бота с ссылками на видео.
Где используется не ясно
Какой используется тоже не ясно
А что же тогда ясно?
Чатбот, которого мы заслужили
чат -бот в тик токе,это уже по-моему лишнее