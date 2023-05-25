Соцсети
Таня Боброва

TikTok начал тестировать чат-бота, который может посоветовать видео или ответить на вопросы о ролике Статьи редакции

На каких именно рынках тестируют бота, неясно.

  • Чат-бота Tako в iOS-приложении заметила аналитическая компания Watchful.ai. В TikTok подтвердили TechCrunch, что тестируют его в некоторых странах. Компания использует ИИ-технологии неизвестного разработчика, адаптированные для соцсети, пишет издание.
  • Значок чат-бота находится над панелью с лайками и комментариями. При нажатии на него открывается диалог, в котором пользователи могут задать вопрос о просмотренном видео или попросить порекомендовать что-то.
  • Можно попросить контент на определённую тему — например, «забавные видео с домашними животными». Чат-бот выдаст список с названием видео, автором, темой и ссылкой на ролик. Затем пользователь может перейти к конкретному видео.
  • При первом запуске TikTok, как и другие компании, предупреждает, что бот — эксперимент и может ошибаться, на него не стоит полагаться в юридических, медицинских, финансовых вопросах. При этом все разговоры «будут проверяться в целях безопасности» — то есть диалоги не будут удаляться после завершения чата, отмечает TechCrunch.
Источник: Watchful.ai

#новость #tiktok

227 просмотров
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9 комментариев
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 Вадим Д.

Ладно, все делают, тикток не мог в стороне остаться.
Но почему такие чуднЫе названия-то выдумывают?

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Гриша Колесников

чтобы больше людей это обсуждало?)

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Вася Пражкин
или ответить на вопросы о ролике

Самых частых будет два:
1) Что это за хуйня?
2) Почему эту пиздотень мне показывают?

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nadegda cheremuhina

По сути, это не какой-то прорывной бот, а скорее просто умный поисковик

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Илья Соломонов

Который никому толком и не нужен

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Смогарев Кирилл

Ответом для пользователя должен быть видео-контент, а не текстовый ответ от бота с ссылками на видео.

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Ника Авдонина

Где используется не ясно
Какой используется тоже не ясно
А что же тогда ясно?

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Silver Surfer

Чатбот, которого мы заслужили

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Давид Азарян

чат -бот в тик токе,это уже по-моему лишнее

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