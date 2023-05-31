Роскомнадзор внёс «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей Статьи редакции
Площадки из реестра обязаны сами находить и блокировать «запрещённую информацию».
- Роскомнадзор направил владельцам этих сервисов уведомления об их включении в реестр и требования об исполнении российского законодательства.
- С февраля 2021 года интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию», а также разместить форму обратной связи для жалоб пользователей на такой контент.
- До этого в реестр включили «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу» и Pinterest, пишет регулятор. Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) исключили из реестра.
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* Площадки из реестра обязаны сами находить и блокировать «запрещённую информацию».
Удобно.. Не убрали, ещё и наказание будет. ( и потирают ручки)
Будет сделано, трищ маёр!
Отлично.
Дальше ждем новость: Росреестр внес батон в реестр хлеба.
Или: Росреестр внес воду в реестр жидкостей.
Есть ли польза? Безусловно! Ну наконец-то мы разобрались.
Батон - ладно, а булку?
Виси тоже немного соцсеть (опасно)
Да чего мелочиться. Любой сайт с комментариями соц.сеть!
Ну так то да, но у нас тут что? Друзья есть? Личные сообщения? Подписки? Профили?
Личка и подписки на любом форуме и блоге есть практически
А шо твич прогнулся под порашку?
Твич спонсор терроризма получается, налоги платит на болотах?
Twitch в этом деле альтруист