Соцсети
Таня Боброва

Роскомнадзор внёс «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей Статьи редакции

Площадки из реестра обязаны сами находить и блокировать «запрещённую информацию».

  • Роскомнадзор направил владельцам этих сервисов уведомления об их включении в реестр и требования об исполнении российского законодательства.
  • С февраля 2021 года интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать «запрещённую информацию», а также разместить форму обратной связи для жалоб пользователей на такой контент.
  • До этого в реестр включили «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу» и Pinterest, пишет регулятор. Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) исключили из реестра.

#новость #роскомнадзор

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12 комментариев
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 S.Capusta

* Площадки из реестра обязаны сами находить и блокировать «запрещённую информацию».

Удобно.. Не убрали, ещё и наказание будет. ( и потирают ручки)

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Слегка Придурковатый

Будет сделано, трищ маёр!

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Алексей Иванов

Отлично.
Дальше ждем новость: Росреестр внес батон в реестр хлеба.
Или: Росреестр внес воду в реестр жидкостей.
Есть ли польза? Безусловно! Ну наконец-то мы разобрались.

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Вася Пражкин

Батон - ладно, а булку?

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Алексей Иванов
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Юрий Б.

Виси тоже немного соцсеть (опасно)

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Упоротый кролик

Да чего мелочиться. Любой сайт с комментариями соц.сеть!

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Юрий Б.

Ну так то да, но у нас тут что? Друзья есть? Личные сообщения? Подписки? Профили?

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Упоротый кролик

Личка и подписки на любом форуме и блоге есть практически

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Тарас Перещук

А шо твич прогнулся под порашку?

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Илья Константинович

Твич спонсор терроризма получается, налоги платит на болотах?

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Невероятный Блондин

Twitch в этом деле альтруист

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