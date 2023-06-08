VK начала тестировать OnePass — сервис для входа в аккаунт без пароля с помощью биометрии Статьи редакции
У всех пользователей функция появится летом 2023 года.
- OnePass позволяет без пароля авторизоваться во «ВКонтакте», сервисах VK и партнёров группы, сообщила компания. Пользователи могут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации — например, Touch ID и Face ID.
- Обработка данных происходит на устройстве и не передаётся сервисам, отметили в VK.
- Сервис тестируется на «части пользователей» «ВКонтакте» и сервисов VK. Для всех публичный запуск запланирован на лето 2023 года.
- OnePass работает на основе электронных ключей passkeys, которые используют стандарт беспарольной авторизации WebAuthn.
- Apple, Microsoft и Google собирались внедрить единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года. Apple внедрила passkey в обновлении iOS 16, Google добавила возможность подключить в учётной записи авторизацию без пароля в мае 2023-го.
1555 просмотров
Мда, а биометрия напрямую в военкомат...
Кто туда еще заходит? Школьники, посмотреть картинки "с 8-м марта"?
По данным медиаскопа у контакта месячный охват 12+ 81 176 200.
Тоесть многие кто "не сидят" - пиздят.
https://mediascope.net/data/
Нет ни одного знакомого кто там сидит. Те немногие кто раньше пользоваплся - уже давно забросили.
Мне больше кажется что такой охват только на бумаге или это боты.
UPD: посмотрел их статистику - охват вконтакте и ютуба +- одинаковый. В жизни не поверю в эти цифры.
А у меня наоборот, нет ни одного знакомого кто там не сидит. Мы в разных Россиях живём и пользуемся разными ВК?
Россия на самом деле разная. Одни верят в путина, другие - против войны. И у них разные потребности и привычки
Еслиб деление было бы таким простым, то добрые люди давно убили и съели бы всех злых и остались бы только добрые.
Как ни крути, а те добрые, которые будут убивать/есть злых, сами станут злыми и все пойдет по кругу :)
А сколько Вам лет? Вот мне 32. И для меня ВК – это уже давно что-то из прошлого, почти уже как аська. Школьником, студентом использовал.
Не знаю в какой живете вы, но я буквально пару месяцев назад опрашивал всех своих знакомых и друзей - никто не сидит в вк.
Разными Россиями пользуетесь
Статистика достаточно сухо подана, на странице не нашел информации как она формируется. Ощущение, что проводят опросы населения. Хотя где-то ставили счетчики. По политическим причинам могут и рисовать статистику.
Можно раскрыть глазки и посмотреть как формируется панель. Все есть в открытом доступе https://docs.mediascope.net/plugins/servlet/mobile?contentId=7503956#content/view/7503956
если хотите можете проверить аудиторию вк через симиларвеб или алексу.
Ну и какой толк мне от этой документации ?
На бумаге может быть все красиво, а по факту хрен знает как (что в большинстве случаев и бывает)
Вы так топите за этот медиаскоп, как будто являетесь заинтересованным лицом.
Я уже давно перестал верить всяким опросникам и рейтинговым агенствам.
Возможно и есть еще независимые статисты, но я в это все меньше и меньше верю.
Статистика штука такая. Можно подкрутить так, чтобы желаемое стало действительным.
Странно, зачем им такой заковыристый способ оценки аудитории, если они сами заставляли топ-сайты ставить счетчики. Могли бы просто показывать реальную статистику заходов, конечно при условии что технических возможностей у них достаточно чтобы держать такой поток событий.
Similarweb показывает, что посещаемость YouTube выше, чем ВК.
Вот в это я поверю, причем даже могу закрепить результат
Ну согласись, что охват у ВК равен охвату ютуба, тиктока или вацапа выглядит просто бредово.
Причем если брать апрель 2023го, то ватцап даже проигрывает ВК по посещаемости.
У медиаскопа панель привязана к людям. Респондент проходит скрининг, заполняет анкету и после этого "может быть" получает возможность попасть в панель. Дальше на устройство (десктоп, мобилка) ставится грубо говоря vpn который мониторит трафик. Дальше по панели делается экстраполяция на всю генсовокупность. Я уже не говорю что и них сейчас вроде есть фьюжен 360 по респонденту позволяющий смотреть кросмедийное использование. В общем не то чтобы это было "просто нарисовать на бумаге".
Ну и да "у меня там ни кто не сидит" не показатель.
После слова экстраполяция можно сделать вывод, что цифры создаются по небольшой аудитории.
То есть, вы хотите сказать что 80+ миллионов человек ставят их софт что-бы они с них собирали данные ?
Почитайте как проводятся социологические исследования, что такое выборка, как она формируется и что репрезентирует. К каждому лично действительно не подходят.
Как правило, социологические опросы проводятся с целью получить подтверждение заранее определённых _правильных_ вещей, под эти цели создаются нужные формулировки и расставляются правильные акценты. Верить в статистику, это же себя не уважать.
Метод оценки напрямую влияет на результат.
Так там боты охваты делают 😄 На днях группу новую завели, по 13 сообщений в день от ботов приходит
Так и не теряйся продавай рекламу в живом перспективном проекте) вон выше куча людей там сидит)
Живу не в России. Во ВК захожу раз в год. Зачем, когда есть другие прекрасные соцсети, заблокированные в стране.
После блокировки западных сервисов, VK почти единственное место для общения с тех поддержками компаний, комментариями новостей и тп.
Вся техподдержка есть в ВА и Телеге, как и новости
в телеге обычно просто боты,
На удивление — да. Сам давно не пользуюсь, но многие знакомые сидят. Музыку большинство слушает, насколько я знаю.
С рекламой?)))) Спотифай бесплатный меньше бесил чем эти бесконечные и одинаковые перебивки
После блокировки основных зарубежных соцсетей у них сейчас наплыв.
И убыток в 4+ млрд.
Без пароля. По фотографии с раскрытым военником? (-:
Товарищу майору всё мало. Теперь еще с детей и умственно отсталых биометрию хотят собирать.
Товарищ майор заботится о вашем будущем, потому что вам лень.
Похуй
Нельзя не согласиться.
А анализы не надо сдавать?:)))))
А что ,это вполне удобный вариант авторизации
Камеры сами себе биометрию не сделают товарищи призывники.
На самом деле очень удобная функция
Быстро и удобно будет
Боты налетели, всячески расхваливают.
а почему нет по голосу?