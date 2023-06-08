Соцсети
Таня Боброва

VK начала тестировать OnePass — сервис для входа в аккаунт без пароля с помощью биометрии Статьи редакции

У всех пользователей функция появится летом 2023 года.

  • OnePass позволяет без пароля авторизоваться во «ВКонтакте», сервисах VK и партнёров группы, сообщила компания. Пользователи могут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации — например, Touch ID и Face ID.
  • Обработка данных происходит на устройстве и не передаётся сервисам, отметили в VK.
  • Сервис тестируется на «части пользователей» «ВКонтакте» и сервисов VK. Для всех публичный запуск запланирован на лето 2023 года.
  • OnePass работает на основе электронных ключей passkeys, которые используют стандарт беспарольной авторизации WebAuthn.
  • Apple, Microsoft и Google собирались внедрить единый стандарт авторизации без паролей до конца 2023 года. Apple внедрила passkey в обновлении iOS 16, Google добавила возможность подключить в учётной записи авторизацию без пароля в мае 2023-го.
Источник: VK

#новость #vk

1555 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Написать комментарий...
 Андрей Северов

Мда, а биометрия напрямую в военкомат...

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Кто туда еще заходит? Школьники, посмотреть картинки "с 8-м марта"?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

По данным медиаскопа у контакта месячный охват 12+ 81 176 200.
Тоесть многие кто "не сидят" - пиздят.
https://mediascope.net/data/

Рейтинги
Рейтинги
mediascope.net
Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Нет ни одного знакомого кто там сидит. Те немногие кто раньше пользоваплся - уже давно забросили.
Мне больше кажется что такой охват только на бумаге или это боты.
UPD: посмотрел их статистику - охват вконтакте и ютуба +- одинаковый. В жизни не поверю в эти цифры.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Пустовалов

А у меня наоборот, нет ни одного знакомого кто там не сидит. Мы в разных Россиях живём и пользуемся разными ВК?

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Ibragimov

Россия на самом деле разная. Одни верят в путина, другие - против войны. И у них разные потребности и привычки

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Simon

Еслиб деление было бы таким простым, то добрые люди давно убили и съели бы всех злых и остались бы только добрые.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Как ни крути, а те добрые, которые будут убивать/есть злых, сами станут злыми и все пойдет по кругу :)

Ответить
Развернуть ветку
muiren

А сколько Вам лет? Вот мне 32. И для меня ВК – это уже давно что-то из прошлого, почти уже как аська. Школьником, студентом использовал.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Не знаю в какой живете вы, но я буквально пару месяцев назад опрашивал всех своих знакомых и друзей - никто не сидит в вк.

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

Разными Россиями пользуетесь

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Статистика достаточно сухо подана, на странице не нашел информации как она формируется. Ощущение, что проводят опросы населения. Хотя где-то ставили счетчики. По политическим причинам могут и рисовать статистику.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

Можно раскрыть глазки и посмотреть как формируется панель. Все есть в открытом доступе https://docs.mediascope.net/plugins/servlet/mobile?contentId=7503956#content/view/7503956
если хотите можете проверить аудиторию вк через симиларвеб или алексу.

Confluence Mobile - Client documentation
Confluence Mobile - Client documentation
docs.mediascope.net
Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Ну и какой толк мне от этой документации ?
На бумаге может быть все красиво, а по факту хрен знает как (что в большинстве случаев и бывает)
Вы так топите за этот медиаскоп, как будто являетесь заинтересованным лицом.
Я уже давно перестал верить всяким опросникам и рейтинговым агенствам.
Возможно и есть еще независимые статисты, но я в это все меньше и меньше верю.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Статистика штука такая. Можно подкрутить так, чтобы желаемое стало действительным.

Странно, зачем им такой заковыристый способ оценки аудитории, если они сами заставляли топ-сайты ставить счетчики. Могли бы просто показывать реальную статистику заходов, конечно при условии что технических возможностей у них достаточно чтобы держать такой поток событий.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Similarweb показывает, что посещаемость YouTube выше, чем ВК.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Вот в это я поверю, причем даже могу закрепить результат

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Ну согласись, что охват у ВК равен охвату ютуба, тиктока или вацапа выглядит просто бредово.
Причем если брать апрель 2023го, то ватцап даже проигрывает ВК по посещаемости.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

У медиаскопа панель привязана к людям. Респондент проходит скрининг, заполняет анкету и после этого "может быть" получает возможность попасть в панель. Дальше на устройство (десктоп, мобилка) ставится грубо говоря vpn который мониторит трафик. Дальше по панели делается экстраполяция на всю генсовокупность. Я уже не говорю что и них сейчас вроде есть фьюжен 360 по респонденту позволяющий смотреть кросмедийное использование. В общем не то чтобы это было "просто нарисовать на бумаге".
Ну и да "у меня там ни кто не сидит" не показатель.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

После слова экстраполяция можно сделать вывод, что цифры создаются по небольшой аудитории.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

То есть, вы хотите сказать что 80+ миллионов человек ставят их софт что-бы они с них собирали данные ?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Taruntaev

Почитайте как проводятся социологические исследования, что такое выборка, как она формируется и что репрезентирует. К каждому лично действительно не подходят.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Новиков

Как правило, социологические опросы проводятся с целью получить подтверждение заранее определённых _правильных_ вещей, под эти цели создаются нужные формулировки и расставляются правильные акценты. Верить в статистику, это же себя не уважать.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Метод оценки напрямую влияет на результат.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Так там боты охваты делают 😄 На днях группу новую завели, по 13 сообщений в день от ботов приходит

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Так и не теряйся продавай рекламу в живом перспективном проекте) вон выше куча людей там сидит)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Северов

Живу не в России. Во ВК захожу раз в год. Зачем, когда есть другие прекрасные соцсети, заблокированные в стране.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

После блокировки западных сервисов, VK почти единственное место для общения с тех поддержками компаний, комментариями новостей и тп.

Ответить
Развернуть ветку
Magistr Architecture

Вся техподдержка есть в ВА и Телеге, как и новости

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

в телеге обычно просто боты,

Ответить
Развернуть ветку
Илья Заводов

На удивление — да. Сам давно не пользуюсь, но многие знакомые сидят. Музыку большинство слушает, насколько я знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

С рекламой?)))) Спотифай бесплатный меньше бесил чем эти бесконечные и одинаковые перебивки

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

После блокировки основных зарубежных соцсетей у них сейчас наплыв.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

И убыток в 4+ млрд.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Без пароля. По фотографии с раскрытым военником? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Рэдрик Шухарт

Товарищу майору всё мало. Теперь еще с детей и умственно отсталых биометрию хотят собирать.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Товарищ майор заботится о вашем будущем, потому что вам лень.

Ответить
Развернуть ветку
Kiss MySnikers

Похуй

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Нельзя не согласиться.

Ответить
Развернуть ветку
MAXIMKA

А анализы не надо сдавать?:)))))

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Горбачёв

А что ,это вполне удобный вариант авторизации

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Камеры сами себе биометрию не сделают товарищи призывники.

Ответить
Развернуть ветку
Nicole Pettway

На самом деле очень удобная функция

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Круглова

Быстро и удобно будет

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

Боты налетели, всячески расхваливают.

Ответить
Развернуть ветку
Подушка опасности

а почему нет по голосу?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
46 комментариев
null