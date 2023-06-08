Приложение Apollo для чтения Reddit объявило о закрытии из-за высоких цен на доступ к API соцсети Статьи редакции
Многие сообщества в соцсети протестуют против платного API.
- Apollo — это один из самых популярных сторонних клиентов Reddit для iOS, пишет The Verge. Его разработчик Кристиан Селиг написал, что приложение закроется 30 июня 2023 года.
- «Недавние решения и действия Reddit, к сожалению, сделали невозможной работу Apollo. Большое спасибо за поддержку на протяжении многих лет», — написал он. Приложение вышло в App Store в 2017 году, напоминает TechCrunch.
- В апреле 2023 года Reddit сообщил, что сделает доступ к своему API платным — из-за компаний, которые обучают нейросети на разговорах в соцсети. По подсчётам Селига, исходя из тарифов соцсети, ему придётся платить более $20 млн в год.
- Представитель Reddit отказался от комментариев The Verge, но отметил, что компания опубликует дополнительную информацию в ближайшее время.
- В знак протеста против изменения цен на API некоторые из крупнейших сообществ Reddit планируют временно уйти в приватный режим 12 июня 2023 года. TechCrunch пишет, что протест суммарно поддержали более 2700 сабреддитов.
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Редит помойка аля пикабу
Сейчас даже ВЦ.ру в Пикабу превратился, сразу после добавления приемной.
И это хорошо.
Смотря какие сабы читать.
Не удивлен, ибо терять аудиторию из-за стороннего клиента никто не хочет. И правильно делают.
Помянем обоих.
Сами будут нейросети обучать на своих данных
Навряд ли они что-то будут делать. Они сайт улучшают очень медленно. Бабки идут на поддержку серверов/CDN.
Оффлайн пример. Вы часть своего товара в рекламных целях раздаете по магазинам. Ну чтобы люди взяли попробывали и к вам еще пришли. Какой то Петя Лупкин догадался брать у вас товар и продавать потом его. Сейчас вы Пете показали фигу, если хочешь торговать покупай со скидкой товар и продавай. Петя кричит мол караул, бизнес ему закрыли.