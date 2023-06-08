Соцсети
Таня Боброва

Приложение Apollo для чтения Reddit объявило о закрытии из-за высоких цен на доступ к API соцсети Статьи редакции

Многие сообщества в соцсети протестуют против платного API.

  • Apollo — это один из самых популярных сторонних клиентов Reddit для iOS, пишет The Verge. Его разработчик Кристиан Селиг написал, что приложение закроется 30 июня 2023 года.
  • «Недавние решения и действия Reddit, к сожалению, сделали невозможной работу Apollo. Большое спасибо за поддержку на протяжении многих лет», — написал он. Приложение вышло в App Store в 2017 году, напоминает TechCrunch.
  • В апреле 2023 года Reddit сообщил, что сделает доступ к своему API платным — из-за компаний, которые обучают нейросети на разговорах в соцсети. По подсчётам Селига, исходя из тарифов соцсети, ему придётся платить более $20 млн в год.
  • Представитель Reddit отказался от комментариев The Verge, но отметил, что компания опубликует дополнительную информацию в ближайшее время.
  • В знак протеста против изменения цен на API некоторые из крупнейших сообществ Reddit планируют временно уйти в приватный режим 12 июня 2023 года. TechCrunch пишет, что протест суммарно поддержали более 2700 сабреддитов.

#новость #reddit

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9 комментариев
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 Фёдор Хан

Редит помойка аля пикабу

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Мох

Сейчас даже ВЦ.ру в Пикабу превратился, сразу после добавления приемной.

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Аккаунт разморожен

И это хорошо.

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Ivan Cato

Смотря какие сабы читать.

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Мимо проходивший

Не удивлен, ибо терять аудиторию из-за стороннего клиента никто не хочет. И правильно делают.

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Аккаунт разморожен

Помянем обоих.

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Giraffe

Сами будут нейросети обучать на своих данных

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Аккаунт разморожен

Навряд ли они что-то будут делать. Они сайт улучшают очень медленно. Бабки идут на поддержку серверов/CDN.

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Станислав

Оффлайн пример. Вы часть своего товара в рекламных целях раздаете по магазинам. Ну чтобы люди взяли попробывали и к вам еще пришли. Какой то Петя Лупкин догадался брать у вас товар и продавать потом его. Сейчас вы Пете показали фигу, если хочешь торговать покупай со скидкой товар и продавай. Петя кричит мол караул, бизнес ему закрыли.

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