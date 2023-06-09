«ВКонтакте» запустила акселератор для администраторов популярных сообществ — «Ведомости» Статьи редакции
Инвестиции в проект могут составить 70-100 млн рублей, считают опрошенные изданием эксперты.
- Соцсеть запустила закрытый акселератор-клуб, рассказал «Ведомостям» пользователь, получивший приглашение принять участие в программе.
- Для участников акселератора будут проводить курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов. В рекламном посте предлагалось пройти отбор и стать «одним из 35 000 участников программы», говорит пользователь.
- В VK от комментариев отказались, но источник, близкий к компании, подтвердил «Ведомостям» информацию о запуске акселератора. Инвестиции в проект он раскрывать не стал.
- Согласно годовой отчётности VK, в декабре 2022 года число активных авторских пабликов во «ВКонтакте» достигло 2 млн. Официальные инструменты монетизации (партнёрская программа, монетизация видео, VK Donut) принесли авторам «рекордные 4 млрд рублей». Но что именно подразумевается под «активными паблики» — не указано, возможно, часть из них давно заброшена, предположил руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян.
- В мае 2023 года VK запустила «Школу авторов VK» — образовательную программу для блогеров и авторов «ВКонтакте». Источники РБК оценивали инвестиции в проект в 60 млн рублей. Вложения в акселератор могут быть сопоставимы с этим и составят 70-100 млн рублей, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
- По мнению этих экспертов, «золотые годы» работы сообществ во «ВКонтакте» были в 2014-2017 годах, сейчас они уступают Telegram-каналам. Вероятнее всего, акселератор поможет увеличить рекламную выручку VK, но это «определённо долгосрочная работа».
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Так не пойдет. Надо бы книгу издать, а то маржа никакая
Вк полное говно.
Инвестиции в сообщества?! Дорогой vc, планируется поддержка подсайтов? (-:
Звучит как "Марафон желаний от Блиновской"
А вообще есть просто недостаток времени. Контент умножился в 1000000 раз, а время людей нет. Как и самих людей в РФ не стало больше. Так что нет времени смотреть ленты, да и нет там ничего нового, настоящий Зомбоящик.
Золотые годы ВК прошли. За контент платят мало, а значит делают его там хуже, а значит читать его не будут. Замкнутый круг.
Администраторы порногрупп участвуют?
Браво! ВКонтакте наконец признали, что их алгоритмы никуда не годятся и не способны распознать качественный контент в ленте, от чего с сентября прошлого года в ленте качественного контента стало намного меньше. В погоне за блогерами ВКонтакте убили то немногочисленное количество активных сообществ, которые в бегстве увели всю активную аудиторию в телеграм и начали развивать каналы там и вкладывать в развитие там. За год выплату авторам вроде бы увеличили в целом, но в среднем каждый паблик стал зарабатывать в 4-10 раз меньше, чем годом ранее. Новый акселератор – это признание своего поражения, причем тотального. ВК продолжает латать дыры, вместо того, чтобы признать наконец, что все это следствие их неправильной работы, особенно за последний год. CEO ВК следовало бы прислушаться к моим статьям(https://vc.ru/u/12176-ruslan-zorab), а не добавлять меня в ЧС из-за них(https://vk.com/wall145554832_5644), показывая пример неадекватности своим сотрудникам и поощряя такое поведение (https://vk.com/wall145554832_5983). Ну и вишенка на торте: вот пример гениальной работы алгоритмов, в результате чего и рождается потребность в таких акселераторах. Не нужны никакие акселераторы, качества не будет пока ВК не создаст потребность в качественном контенте и не будет поощрять такой контент хорошими выплатами. Причем не отобрав отдельные паблики, а создав условия для всех.
Мне феноменально похуй.