Соцсети
Евгения Евсеева

«Это пройдёт»: глава Reddit посоветовал сотрудникам игнорировать «шумиху» вокруг забастовки сообществ — The Verge Статьи редакции

И на всякий случай — не носить на публике символику соцсети.

  • Сооснователь и глава Reddit Стив Хаффман 12 июня разослал сотрудникам внутреннее письмо, связанное с забастовкой сообществ, в которой приняло участие более 8000 сабреддитов. Об этом пишет The Verge, в распоряжении которого оказалось письмо.
  • По словам Хаффмана, забастовка «не оказала значительного влияния» на доходы компании. Reddit предполагает, что к 14 июня большинство сообществ перестанет протестовать. Хаффман также отметил, что из-за этого «поднялось много шума», «даже больше, чем обычно», но это не изменит решения компании ввести платный API.
  • Хаффман посоветовал не обращать внимания на «шумиху». «Как и все скандалы, этот тоже пройдёт», — написал он. Кроме того, он предупредил сотрудников, чтобы они «осознанно» подходили к ношению символики Reddit на публике. «Некоторые огорчены слишком сильно, и нам не хотелось бы, чтобы вы стали объектом их разочарования», — заявил Хаффман.
  • 18 апреля 2023 года Reddit объявила, что начнёт взимать плату с компаний за доступ к своему API и сделает исключение только для исследователей некоммерческих проектов и разработчиков, которые на его основе создают сервисы, упрощающие использование Reddit, — вроде ботов для модерации контента.
  • В начале июня компания уточнила, что количество бесплатных запросов к API будет ограничено, а цены на платный доступ будут зависеть от общего числа этих запросов: например, 1000 штук обойдётся в $0,24. По оценке Reddit, это «менее $1 на пользователя в месяц». Эти изменения должны вступить в силу 1 июля.
  • Так, в новых условиях разработчик популярного iOS-клиента для Reddit под названием Apollo должен тратить примерно $20 млн в год, чтобы сервис работал. Для сравнения: хостингу Imgur за 50 млн запросов он платит $166, а соцсети должен будет отдавать $12 тысяч. На фоне этого 8 июня Apollo объявил о закрытии.
  • После этого сообщества Reddit 12 июня начали протест против платного API и начали переводить сабреддиты в «приватный» режим.

#новость #reddit

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Император Нолимоций
«Некоторые огорчены слишком сильно, и нам не хотелось бы, чтобы вы стали объектом их расстройства»

Прям вижу, как этими же словами МИД рекомендует согражданам снимать кепочку с волшебной буквой при попытке выехать в нормальный зарубеж.

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IWASVERYBAD

После этих слов начался сущий кошмар?

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Ivan Cato

Нда, ну он конечно охеревший бабкин внук.

Другими словами весь этот словесный понос можно интерпретировать — нам не страшно, у нас много денег, наши пользователи идиоты. Побесятся и перестанут.

Самое печальное, что так, скорее всего, и будет. Хотя кто знает...

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lakoros

А куда пользователи денутся? Есть альтернативы?
Им просто нужно не подливать масло в огнь.

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