Instagram* расширил функцию создания каналов на всех пользователей Статьи редакции
До этого создавать их могли только избранные пользователи.
- Meta* запускает каналы в Instagram* по всему миру, сообщила компания в своём блоге.
- Сервис также тестирует новые возможности для каналов. Например, можно будет приглашать соавторов, а в разделе «Входящие» появится специальная вкладка для каналов.
- Впервые функцию представили в феврале 2023 года. Каналы поддерживают текстовые сообщения, изображения, опросы и реакции. Участником канала могут стать подписчики его создателя.
- До сих пор возможность создать канал была доступна только избранным пользователям Instagram*.
*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Похуй.
Совсем или слегка?
Ждет его судьба Clubhouse.
Ничего нового не смогли, ну и ладно.До этого создавать их могли только избранные пользователи
Кто ж их избирал? Алгоритмы, аль избиратели?
Да здравствует спам нового уровня)
Нет, не на всех, у меня недоступно.Today we’re expanding Instagram broadcast channels globally
Не значит, что уже на всех раскатили, иначе было бы написано expanded. Редакторам виси лишь бы побыстрее запостить новость.
Самая неудобная соцсеть наравне с Facebook. Даже Одноклассники лучше сделаны