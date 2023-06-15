Соцсети
Артур Томилко

Instagram* расширил функцию создания каналов на всех пользователей Статьи редакции

До этого создавать их могли только избранные пользователи.

  • Meta* запускает каналы в Instagram* по всему миру, сообщила компания в своём блоге.
  • Сервис также тестирует новые возможности для каналов. Например, можно будет приглашать соавторов, а в разделе «Входящие» появится специальная вкладка для каналов.
  • Впервые функцию представили в феврале 2023 года. Каналы поддерживают текстовые сообщения, изображения, опросы и реакции. Участником канала могут стать подписчики его создателя.
  • До сих пор возможность создать канал была доступна только избранным пользователям Instagram*.

*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #instagram

1665 просмотров
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7 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Похуй.

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Вася Пражкин

Совсем или слегка?

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Zloy Sniper

Ждет его судьба Clubhouse.

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Вадим Д.

Ничего нового не смогли, ну и ладно.

До этого создавать их могли только избранные пользователи

Кто ж их избирал? Алгоритмы, аль избиратели?

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Евгений Кузнецов

Да здравствует спам нового уровня)

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Бот ЦИПсО #66213

Нет, не на всех, у меня недоступно.

Today we’re expanding Instagram broadcast channels globally

Не значит, что уже на всех раскатили, иначе было бы написано expanded. Редакторам виси лишь бы побыстрее запостить новость.

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отображаемое имя

Самая неудобная соцсеть наравне с Facebook. Даже Одноклассники лучше сделаны

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