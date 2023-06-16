The Verge: Reddit предложила написать ей модераторам бастующих сообществ — если те «готовы работать над их открытием» Статьи редакции
В этом случае соцсеть обещает придумать, что сделать с модераторами, которые будут против этого.
- Reddit разослала письма некоторым модераторам сообществ, протестующих против введения платного API. Текст сообщения привёл The Verge. В компании на запрос издания не ответили.
- В письме соцсеть отмечает, что если найдутся модераторы, которые хотят возобновить работу сообщества, она готова работать с ними над процессом удаления главного модератора сабреддита. Или «изменить порядок работы модераторов» — на случай, если модераторы, у которых больше полномочий, будут против выхода сообщества из «приватного» режима.
- Сооснователь и глава Reddit Стив Хаффман сообщал The Verge, что у компании «нет проблем с протестами». Также издание выяснило, что соцсеть может применить к протестующим модераторам четвёртый пункт правил «Кодекса поведения модераторов Reddit» — чтобы в одностороннем порядке заменить «неактивных» модераторов на «активных».
- При этом площадка пояснила, что не будет открывать сообщества в принудительном порядке и «уважает право на протест» — пока модераторы следуют правилам.
- В апреле 2023 года Reddit объявила, что начнёт взимать плату с компаний за доступ к API и сделает исключение только для исследователей некоммерческих проектов и разработчиков, которые на его основе создают сервисы, упрощающие использование Reddit, — вроде ботов для модерации контента.
- В начале июня компания уточнила, что количество бесплатных запросов к API будет ограничено, а цены на платный доступ будут зависеть от общего числа этих запросов: например, 1000 штук обойдётся в $0,24. По оценке Reddit, это «менее $1 на пользователя в месяц». Эти изменения должны вступить в силу 1 июля.
- Так, в новых условиях разработчик популярного iOS-клиента для Reddit под названием Apollo должен тратить примерно $20 млн в год, чтобы сервис работал. Для сравнения: хостингу Imgur за 50 млн запросов он платит $166, а соцсети должен будет отдавать $12 тысяч. На фоне этого 8 июня Apollo объявил о закрытии.
- После этого сообщества Reddit 12 июня начали протест против платного API и начали переводить сабреддиты в «приватный» режим. Хаффман в ответ посоветовал сотрудникам игнорировать «шумиху» вокруг забастовки сообществ. Но на всякий случай — не носить на публике символику соцсети.
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Ха-ха, устранение «главарей» революции через предателей-коллаборационистов?
Многие ли откликнутся?
Классика же. Современный айти-бизнес - это чистейшей воды феодализм. Сейчас вот пытаются купить мелких феодалов, чтобы через них вернуть контроль над землей и чернью.
Попытка показной полудемткратии. Сейчас не выйдет, придумают ещё пару вариков, не прокатит — просто включат их и всё. Через полгода все забудут, но сперва, конечно, океан дерьма будет.
Ждём слива всех данных продажных модеров на 4ch (что я осуждаю, но и против не имею ничего)
Политические разборки на отдельно взятой площадке, что может быть лучше)
"В письме соцсеть отмечает, что если найдутся модераторы, которые хотят возобновить работу сообщества, она готова работать с ними над процессом удаления главного модератора сабреддита. "
Ахуеть
Разделяй и властвуй.
Самое забавное, что скорее всего заход будет что это ради сообщества. Не может же один мерзкий модератор лишать сотни тысяч читателей нужного контента? Правда?
Нельзя быть таким эгоистом!
Зачем apollo объявил о закрытии? Почему нельзя было объяснить суть своим пользователям и ввести платные тарифы?
Потому что Апполо и близко не сможет собрать такую сумму, введя платные тарифы.
То есть если кому-то что-то кажется, то нужно сразу вскидывать лапки вверх и сдаваться даже не попытавшись?.. Ну не знаю, такая логика не по мне.
Это означает идти на поводу конских тарифов реддита, плюс малый процент пользователей готов платить за ранее бесплатное приложение
Он всё это объяснил, и даже привел ценовую выкладку и расчеты реальных стоимостей в своём объявлении.
https://www.reddit.com/r/apolloapp/comments/13ws4w3/had_a_call_with_reddit_to_discuss_pricing_bad/
Фейсбук - скам
Ватсап - скам
Вк - скам
Тж - скам
Инстаграм - скам
Редит - да нет, там нормальные ребята, вот сейчас забастовку устроим в 2023
Иногда я не понимаю ньюмеров и зумеров, и слава Богу, даже не хочу понимать ход мыслей и "их борьбу"
Vc скам?
Да нет, там нормальные ребята.
Только NFT не скам
Ну да, за пару центов паки конечно не скам. Или вы хотите со мной поспорить?
По сути тоже самое проделал "ВКонтакте" с пабликами. Начали с самых больших пабликов и дошли затем до остальных https://vc.ru/social/589859-i-etogo-hvatit-vkontakte-ot-dvuh-do-pyati-raz-urezala-dohod-krupnyh-soobshchestv
Интересно, чем закончится данное противостояние. Это во многом определит судьбу нынешнего противостояния админов пабликов с ВК. Хотя, последние события показывают, что ВК плевать на свою репутацию (https://vc.ru/u/12176-ruslan-zorab/644984-content-day-23-ot-vkontakte-my-stavim-avtorov-v-centre-no-bez-prava-golosa) и готова даже уступить ТГ (https://vk.com/wall145554832_6039).
Сегодня одни правила, а завтра другие. Хех. То есть на самом деле, это всё херня, правила есть только для холопов. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
Тж вообще сайт удалили, тут номер один по наебу респондентов с отрывом.
Короче, пока твой контент и аудитория размещается "у дяди", этот дядя может делать с ними всё, что ему заблагорассудится. Хочет, закроет на платный доступ. Хочет, присовоит себе или передаст третьим лицам. Хочет, напихает рекламы во всевозможные места и даже не будет тебе платить за такую монетизацию. Хочет, закроет на определенные страны, приложения и т.д. Или вообще забанит. И ты ничего с этим сделать не сможешь. Ты даже не сможешь снять бэкап и перетащить всё в другое место. И адрес тебе никто не отдаст.
Контроль над контентом мы потеряли, когда отказались от формата standalone блогов и форумов на отдельном хостинге со своим доменом в пользу соцсетей и всяких пикабушечек. Потому что удобнее, не надо десять раз регаться, уже готовые приложения, платформа тоже готовая, хостинг-домен оплачивать не надо... Всё-таки интернет нулевых был куда свободнее и ламповее.
вы забыли главное - платформа вам дала аудиторию
на своем standalone блоге вы бы с довольно низким процентом чего-то достигли, через время поняли, что работа, которую вы выполняете не окупается ни финансово, ни морально, и просто закрыли бы, как сделали все в середине нулевых
А ещё правила соблюдает хостинг.
Вся эта ситуация наглядно показывает что должны быть разработаны новые законы, которые регулируют соцсети. А реддит это соцсеть.
Потому что соцсеть это нечто большее, чем обычный частный сайт. Это коллективный труд миллионов людей. Который влияет на жизнь этих миллионов.
Не должно быть такого, что руководство цензурирует кого хочет. Удаляет кого хочет. Продает кого хочет. И тут не должны работать отговорки что это частная компания бла-бла-бла.
Нет. Любая частная компания должна подчиняться законам государства в котором функционирует. И тут не работает: "Не нравиться? Создай свой реддит!". Скажите это модеру который годами модерирует сабреддит. Весь его многолетний труд пойдёт насмарку.
Почему? Ну потому что потому. Стив Хаффман так решил, попивая кофеек.
А вот люди которые взяли кредит не читая договора? Они тоже должны иметь право на перерасчёт?
А вот и всемогущие договоры и оферты. Которые должны быть выше конституции и здравого смысла.
Занятная тема. Как раз вчера посмотрел новый сезон черного зеркала, там в первой серии как раз показывают куда это может довести.