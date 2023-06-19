Хакеры потребовали у Reddit $4,5 млн и отменить платный API — взамен они не опубликуют украденные данные сервиса Статьи редакции
Соцсеть утверждала, что взлом не коснулся данных пользователей — только внутренних документов и информации о сотрудниках.
- Группа хакеров BlackCat взяла на себя ответственность за взлом Reddit в феврале 2023 года, сообщил The Verge.
- BlackCat утверждает, что украла 80 ГБ данных сервиса, и угрожает опубликовать их. Группа требует $4,5 млн и отменить взимание платы за API для сторонних сервисов.
- В феврале Reddit сообщал, что хакеры получили доступ к внутренним документам и некоторым данным сотрудников и рекламодателей, но утечка не коснулась данных пользователей. Reddit отказался комментировать сообщение BlackCat.
- 12 июня 6000 сообществ в Reddit начали забастовку из-за платного API — модераторы перевели их в «приватный» режим. То есть контент виден только подписчикам.
- Глава компании во внутреннем письме советовал сотрудникам игнорировать «шумиху» вокруг забастовки и добавил, что она «не оказала значительного влияния» на доходы компании.
- Через несколько дней Reddit разослал письма некоторым модераторам протестующих сообществ: соцсеть готова сотрудничать с теми, кто хочет возобновить работу, и удалить главного модератора сабреддита. Текст сообщения привёл The Verge.
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Взломщики Сталкера вы опять выходите на связь?
отменить взимание платы за API для сторонних сервисов.
А могли бы с 4 лямов купить доступ к апи