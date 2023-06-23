«ВКонтакте» опубликовала «Базу знаний» для авторов контента — там собрали всё про инструменты, алгоритмы и правила Статьи редакции
С ней начинающим блогерам будет проще ориентироваться в соцсети, а опытным — узнавать о новостях, считают в компании.
- «База знаний» состоит из трёх разделов — про развитие сообщества, привлечение аудитории и монетизацию. В первом авторы могут узнать, как создать паблик и какой, как оформить страницу и какие инструменты соцсеть предлагает для публикаций — это клипы, истории, подкасты, репортажи и другое.
- В разделе про поиск аудитории компания собрала материалы о том, как работают её алгоритмы, какие есть способы настройки таргетинга и как правильно проводить акции и конкурсы для привлечения подписчиков.
- На странице про монетизацию разместили все возможности заработать на своём контенте — через партнёрскую программу, VK Donut, маркет-платформу, нативные интеграции и другое.
- По данным соцсети, в марте 2023 года общее количество активных авторских пабликов во «ВКонтакте» выросло на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года и достигло 2,06 млн.
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Молодцы! Это база (-:
Давненько пора уже было всё в кучу собрать!
Токсичные молодцы
Хз, мне нравится ВК. Другое дело насколько он живой в 2023
Живее всех живых! Новый прон каждый день грузиться
Ждём "Базу пользовательских порнороликов, со сливками интимок"
Такое уже есть - любая группа с проном и категоризацией
Клипы, конечно, существуют, но их чёт не смотрят. Тот же контент льем на тот же Ютуб или дзен и там все куда лучше по просмотрам
Что с рекомендательной системой творится ребята, есть информация?
VK RIP