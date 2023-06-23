Соцсети
Полина Лааксо

«ВКонтакте» опубликовала «Базу знаний» для авторов контента — там собрали всё про инструменты, алгоритмы и правила Статьи редакции

С ней начинающим блогерам будет проще ориентироваться в соцсети, а опытным — узнавать о новостях, считают в компании.

  • «База знаний» состоит из трёх разделов — про развитие сообщества, привлечение аудитории и монетизацию. В первом авторы могут узнать, как создать паблик и какой, как оформить страницу и какие инструменты соцсеть предлагает для публикаций — это клипы, истории, подкасты, репортажи и другое.
  • В разделе про поиск аудитории компания собрала материалы о том, как работают её алгоритмы, какие есть способы настройки таргетинга и как правильно проводить акции и конкурсы для привлечения подписчиков.
  • На странице про монетизацию разместили все возможности заработать на своём контенте — через партнёрскую программу, VK Donut, маркет-платформу, нативные интеграции и другое.
  • По данным соцсети, в марте 2023 года общее количество активных авторских пабликов во «ВКонтакте» выросло на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года и достигло 2,06 млн.

#вконтакте #новость

533 просмотров
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8 комментариев
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 Вадим Д.

Молодцы! Это база (-:

Давненько пора уже было всё в кучу собрать!

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Аглалия Фурс

Токсичные молодцы

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Henke Thunder

Хз, мне нравится ВК. Другое дело насколько он живой в 2023

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Павел Иванов

Живее всех живых! Новый прон каждый день грузиться

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пешка

Ждём "Базу пользовательских порнороликов, со сливками интимок"

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Павел Иванов

Такое уже есть - любая группа с проном и категоризацией

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Боровков Евгений

Клипы, конечно, существуют, но их чёт не смотрят. Тот же контент льем на тот же Ютуб или дзен и там все куда лучше по просмотрам

Что с рекомендательной системой творится ребята, есть информация?

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Piu-piu

VK RIP

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8 комментариев
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