Reddit пригрозила удалением модераторам бастующих сообществ, если те не откроют сабреддиты Статьи редакции
Модераторы сообщества по браузеру Firefox после угрозы открыли его для читателей — но теперь публикуют только фотографии красных панд.
- Платформа сообщила, что модераторы, которые не откроют свои сообщества, лишатся статуса к концу недели (2 июля). Компания отмечает, что «примет во внимание» запросы модераторов, которые заинтересованы в «активном управлении» сабреддитами.
- Модераторы, с которыми пообщалось издание, рассказали, что пока не видят предпосылок для возобновления работы, поскольку Reddit «ничего не сделал» для примирения с пользователями. По данным трекера Reddark, закрытыми остаются около 2300 сабреддитов.
- Некоторые сообщества после угроз вышли из «приватного» режима, но продолжают выступать против политики платформы. Например, сабреддит, посвященный браузеру Firefox от Mozilla, разрешил публиковать только фотографии красных панд (на английском — fire foxes).
- Сообщества Reddit начали протест против платного API 12 июня 2023 года. Около 8000 сабреддитов были переведены в «приватный» режим. Глава платформы Стив Хаффман в ответ посоветовал сотрудникам игнорировать «шумиху» вокруг забастовки сообществ. Но на всякий случай — не носить на публике символику соцсети.
- 16 июня Reddit обратилась к модераторам бастующих сообществ, которые «готовы работать над их открытием». Платформа заявила, что готова работать с ними над удалением администратора сабреддита, или «изменить порядок работы» — на случай, если модераторы, у которых больше полномочий, будут против выхода сообщества из «приватного» режима.
- 19 июня хакеры BlackCat взяли на себя ответственность за взлом Reddit в феврале 2023 года. Они потребовали выплатить им $4,5 млн и отменить платный API — взамен они не опубликуют украденные данные сервиса.
- 27 июня один из администраторов Reddit попросил модераторов в течение 48 часов сообщить, планируют ли они открывать свои сообщества. После этого он заявил, что по истечении отведённого срока сабреддиты «не должны оставаться закрытыми», обвинив протестующих в нарушении «Кодекса модераторов».
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И тут появляется Пригожин...
Появляется и спасает ситуацию
И тебя прошчаю.
/r/ostov
Батька всё решит
да он даже урл до конца не сможет набрать, остановится на .com и уйдет
Это уже какой-то анекдот
Я не пойму в чем у них проблема. Если Реддиту не нравятся приватные сообщества, то зачем они выкатили такой функционал на своей площадке? Уберите функционал. А если он там существует, значит модераторы им пользуются как хотят, в чем проблема.
Модеры получили фришный траф от реддита, а потом закрыли аудиторию и контент на себя.
Думаю Реддиту конечно надо просто открывать эти сообщества да и всё, поменять термсы если надо. Или просто сделать клоны или заморозить модеров, а сообщества открыть. Короче, они просто такие большие, что возможно боятся делать резких движений, а так там рычагов должно быть достаточно.
Комментарий удален модератором
тут вопрос в спекуляции полномочиями. сабреддит формировался по конкретному топику. внезапно кучке админов не понравилась новая политика, они решили, что являются "голосом" всех участников сабреддита. мамкины-революционеры.
новости из мира капитализма и наживы
другими словами - из свободного мира
чистогана
Из страны не третьего мира
Сейчас им позвонит крепкий орешек Лукашенко
«Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: "Реддит, никакого платного API. Как только ты нарочно (ненарочно) удалишь хоть одний сабреддит, особенно популярный, — всё, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я Вам клянусь, что этого не будет"
репкий картошек
Кто-нибудь может по-русски рассказать, что происходит?
Strike. По-русски - "забастовка".
Администрация реддита затягивает пояса и хочет брать денежку за доступ к своему API. Кроме Гугла, майрософта и тп. которые на сообщениях в реддите обучали на халяву свои нейросети. Накрылись все не официальные клиенты.
https://vc.ru/services/724462-bolee-6000-soobshchestv-v-reddit-nachali-zabastovku-iz-za-platnogo-api-oni-perevodyat-sabreddity-v-privatnyy-rezhim
А в чем прикол закрывать апи? Типа нейросети на халяву обучались на реддите через апи, а теперь они побегут заносить? А что им мешает нахаляву парсить через веб? Ничего. Апи реддита нужно только авторам альтернативных мобильных клиентов, но их маржа оказалась не настолько высока чтобы платить реддиту за апи. Соответственно реддит не заработает, а юзеры лишатся удобных клиентов.
Через веб нужно больше мощностей и медленней. Возможно экономически невыгодно🤷🏻♂️
Сервак отслеживает парсинг и банит по ip.
А че они ноют? Реддит что хочет, то и делает. Хотят наказать компанию? Ну так запилили бы аналогичный сервис со своими правилами и перетянули бы туда пользователей.
Хз, че они ноют.. сначала дали модераторам возможность закрывать сообщества, а сейчас слезки пускают. Не нравится - запилили бы свои сообщества по той же тематике
Так и модеры тоже что хотят, то и делают. Захотят, новый сервис замутят, захотят, сообщество скроют.
Интересно, во сколько компания оценила потери от такой акции?
может наоброт экономию?
Я по прогингу ищу в гугле, мне выдает первой ссылкой на реддит, и там сообщество закрыто.
Т.е. я к ним не зашел, не потратил траффик, электричество, они сэкономили.
98 процентам обычных пользователей там думаю болт картофельный на эти все апи. Но почему то они сегодня должны страдать, из за того, что там кто то решил закрыть доступ ко всему.
А реддиту нужно не воевать с модераторами, а просто ту функцию приватности отменить.
Отменить они могут. Но пользователи тогда могут отменить реддит. В истории бывало и не раз. Реддит без пользователей ничто. Например несколько сообществ перешли в discord. Владелец реддит не очень умный парень, просто так совпало что площадка стала популярной.
Всё верно написали, но отменят ли ту функцию?
Кто бы сомневался. Странно, что сразу не заблочили неугодных и не сделали так, как хочется.
Нахрена пытаются показать, что стараются договориться?
Товарищ подполковник РГБ уже вышел за неугодным режиму модератором...
Фигасе драма 😳
Реддит: мы вежливо вам угрожаем.
🤡 🤡 🤡
Вмести того чтобы найти альтернативы по цене API, руководство тратит время на борьбу с протестом. Мамкины бизнесмены.
То есть стал гораздо лучше.
Интереснл, кто победит - бабло или разум?
Уже победило бабло. 80% либерально настроенных модеров открылись и публично повинились. Почти все топовые бренды перерегилсь, яблоко в числе первых.
Первое всегда побеждает, дружище
"Стреляй по колесам, уйдут ведь!" (с)
Другого от господина Хаффмана и не ожидалось, земля ему стекловатой.
Когда же уже в России сообщество восстанет против неадеквата модераторов на VC, особенно в Трибуна, Финансы, Транспорт
Давайте в дискорд уже.
формат другой.
Чат индексируется?
А в чем проблема принудительно открыть сообщества, а модераторов пожизненно забанить?
Вот прикиньте, открыли вы ресторан где-то на петроградке, и тут вдруг посреди зала какая-то гопота сдвинула столики, принесла свою еду с бухлом, и начала галдеть. Тоже терпеть будете?
В чем проблема посадить 100 митингующих человек в тюрьму. В целом проблем нет, может все затихнет, а может на следующий день выйдет 1000
Это не подходящая аналогия, потому что модераторы, это не просто гости, они делают огромное количество работы абсолютно бесплатно и злить их особо не стоит. Без них сообщества развалятся, а массово найти им замену невозможно.
Rule based Reddit order
Пусть переходят на Пикабу
а нельзя все эти редиты заменить просто таблицей на гугл ворде с открытым доступом
Вы не согласны - нах..й с пляжу! Вот это правильный подход, какое они вообще там права имеют свои рты разевать, а не шагать в ногу, заигрались в свою картонную демократию совсем.
Красные панды, не сдавайтесь, блеять!
Заебали диктаторы
Только по-настоящему "закрытыми" из них полторы тысячи. Остальные пытаются усидеть на двух стульях в режиме "restricted", т.е. посты и комменты открыты, а для "протеста" от этого толку нет.
А по моему они вежливо уведомили о потере статуса своих модераторов к концу недели. Не нашел в тексте угрозы!
Надо зайти посмотреть что там за редит такой!:)
следим дальше) спасибо за новости
Когда завезут русский редит?
Есть же пикабу, но там сейчас тотальная диктатура модераторов в плане политических обсуждений
Что такое сабреддит?
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