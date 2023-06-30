Соцсети
Артур Томилко

Reddit пригрозила удалением модераторам бастующих сообществ, если те не откроют сабреддиты Статьи редакции

Модераторы сообщества по браузеру Firefox после угрозы открыли его для читателей — но теперь публикуют только фотографии красных панд.

  • Платформа сообщила, что модераторы, которые не откроют свои сообщества, лишатся статуса к концу недели (2 июля). Компания отмечает, что «примет во внимание» запросы модераторов, которые заинтересованы в «активном управлении» сабреддитами.
  • Модераторы, с которыми пообщалось издание, рассказали, что пока не видят предпосылок для возобновления работы, поскольку Reddit «ничего не сделал» для примирения с пользователями. По данным трекера Reddark, закрытыми остаются около 2300 сабреддитов.
  • Некоторые сообщества после угроз вышли из «приватного» режима, но продолжают выступать против политики платформы. Например, сабреддит, посвященный браузеру Firefox от Mozilla, разрешил публиковать только фотографии красных панд (на английском — fire foxes).
  • Сообщества Reddit начали протест против платного API 12 июня 2023 года. Около 8000 сабреддитов были переведены в «приватный» режим. Глава платформы Стив Хаффман в ответ посоветовал сотрудникам игнорировать «шумиху» вокруг забастовки сообществ. Но на всякий случай — не носить на публике символику соцсети.
  • 16 июня Reddit обратилась к модераторам бастующих сообществ, которые «готовы работать над их открытием». Платформа заявила, что готова работать с ними над удалением администратора сабреддита, или «изменить порядок работы» — на случай, если модераторы, у которых больше полномочий, будут против выхода сообщества из «приватного» режима.
  • 19 июня хакеры BlackCat взяли на себя ответственность за взлом Reddit в феврале 2023 года. Они потребовали выплатить им $4,5 млн и отменить платный API — взамен они не опубликуют украденные данные сервиса.
  • 27 июня один из администраторов Reddit попросил модераторов в течение 48 часов сообщить, планируют ли они открывать свои сообщества. После этого он заявил, что по истечении отведённого срока сабреддиты «не должны оставаться закрытыми», обвинив протестующих в нарушении «Кодекса модераторов».

#новость #reddit

8309 просмотров
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126 комментариев
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 Андрей Вечерний

И тут появляется Пригожин...

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НаряднаяШайга

Появляется и спасает ситуацию

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Вадим Д.

И тебя прошчаю.

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Александр Занегин

/r/ostov

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пешка

Батька всё решит

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2 комментария
Отнюдь

да он даже урл до конца не сможет набрать, остановится на .com и уйдет

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Игорь Рустин

Это уже какой-то анекдот

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Zloy Marketolog

Я не пойму в чем у них проблема. Если Реддиту не нравятся приватные сообщества, то зачем они выкатили такой функционал на своей площадке? Уберите функционал. А если он там существует, значит модераторы им пользуются как хотят, в чем проблема.

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Ware Wow
А если он там существует, значит модераторы им пользуются как хотят

Модеры получили фришный траф от реддита, а потом закрыли аудиторию и контент на себя.

Думаю Реддиту конечно надо просто открывать эти сообщества да и всё, поменять термсы если надо. Или просто сделать клоны или заморозить модеров, а сообщества открыть. Короче, они просто такие большие, что возможно боятся делать резких движений, а так там рычагов должно быть достаточно.

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14 комментариев

Комментарий удален модератором

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Nickname

тут вопрос в спекуляции полномочиями. сабреддит формировался по конкретному топику. внезапно кучке админов не понравилась новая политика, они решили, что являются "голосом" всех участников сабреддита. мамкины-революционеры.

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17 комментариев
Crystal с

новости из мира капитализма и наживы

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забанен на VC за правду

другими словами - из свободного мира

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6 комментариев
Leo Uvarov

чистогана

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Марина Крылова

Из страны не третьего мира

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Мурад Муртазалиев

Сейчас им позвонит крепкий орешек Лукашенко

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Murder of Sorrow

«Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться, но я его предупреждаю: "Реддит, никакого платного API. Как только ты нарочно (ненарочно) удалишь хоть одний сабреддит, особенно популярный, — всё, никаких с тобой переговоров не будет и я с тобой разговаривать не буду". Он мне поклялся. У нас, говорит, такой цели нет, и я Вам клянусь, что этого не будет"

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Leo Uvarov

репкий картошек

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Телячья ярость

Кто-нибудь может по-русски рассказать, что происходит?

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Roman Hmelevsky

Strike. По-русски - "забастовка".

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2 комментария
lakoros

Администрация реддита затягивает пояса и хочет брать денежку за доступ к своему API. Кроме Гугла, майрософта и тп. которые на сообщениях в реддите обучали на халяву свои нейросети. Накрылись все не официальные клиенты.
https://vc.ru/services/724462-bolee-6000-soobshchestv-v-reddit-nachali-zabastovku-iz-za-platnogo-api-oni-perevodyat-sabreddity-v-privatnyy-rezhim

Более 6000 сообществ в Reddit начали забастовку…
У некоторых из них — миллионы подписчиков.
vc.ru
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Gogi Jan

А в чем прикол закрывать апи? Типа нейросети на халяву обучались на реддите через апи, а теперь они побегут заносить? А что им мешает нахаляву парсить через веб? Ничего. Апи реддита нужно только авторам альтернативных мобильных клиентов, но их маржа оказалась не настолько высока чтобы платить реддиту за апи. Соответственно реддит не заработает, а юзеры лишатся удобных клиентов.

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Hox nap

Через веб нужно больше мощностей и медленней. Возможно экономически невыгодно🤷🏻‍♂️

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3 комментария
Киприан Лейн

Сервак отслеживает парсинг и банит по ip.

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4 комментария
Xi

А че они ноют? Реддит что хочет, то и делает. Хотят наказать компанию? Ну так запилили бы аналогичный сервис со своими правилами и перетянули бы туда пользователей.

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Иван Иванов

Хз, че они ноют.. сначала дали модераторам возможность закрывать сообщества, а сейчас слезки пускают. Не нравится - запилили бы свои сообщества по той же тематике

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2 комментария
Денис Боенсков

Так и модеры тоже что хотят, то и делают. Захотят, новый сервис замутят, захотят, сообщество скроют.

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Ева Р

Интересно, во сколько компания оценила потери от такой акции?

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DeepFakescovery channel

может наоброт экономию?
Я по прогингу ищу в гугле, мне выдает первой ссылкой на реддит, и там сообщество закрыто.
Т.е. я к ним не зашел, не потратил траффик, электричество, они сэкономили.

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Станислав

98 процентам обычных пользователей там думаю болт картофельный на эти все апи. Но почему то они сегодня должны страдать, из за того, что там кто то решил закрыть доступ ко всему.
А реддиту нужно не воевать с модераторами, а просто ту функцию приватности отменить.

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Dark Soul

Отменить они могут. Но пользователи тогда могут отменить реддит. В истории бывало и не раз. Реддит без пользователей ничто. Например несколько сообществ перешли в discord. Владелец реддит не очень умный парень, просто так совпало что площадка стала популярной.

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4 комментария
Саша Антипов

Всё верно написали, но отменят ли ту функцию?

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Вадим Д.

Кто бы сомневался. Странно, что сразу не заблочили неугодных и не сделали так, как хочется.
Нахрена пытаются показать, что стараются договориться?

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Нейрослав Жепетеев

Товарищ подполковник РГБ уже вышел за неугодным режиму модератором...

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Serge Schukin

Фигасе драма 😳

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Andrei Apanasik

Реддит: мы вежливо вам угрожаем.

🤡 🤡 🤡

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Веб Инструменты

Вмести того чтобы найти альтернативы по цене API, руководство тратит время на борьбу с протестом. Мамкины бизнесмены.

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Valentin Dombrovsky
Например, сабреддит, посвященный браузеру Firefox от Mozilla, разрешил публиковать только фотографии красных панд (на английском — fire foxes).

То есть стал гораздо лучше.

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Вася Пражкин

Интереснл, кто победит - бабло или разум?

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Sasha Step

Уже победило бабло. 80% либерально настроенных модеров открылись и публично повинились. Почти все топовые бренды перерегилсь, яблоко в числе первых.

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3 комментария
Владимир Покуц

Первое всегда побеждает, дружище

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1 комментарий
World is a Playground

"Стреляй по колесам, уйдут ведь!" (с)

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Киприан Лейн

Другого от господина Хаффмана и не ожидалось, земля ему стекловатой.

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Телячья ярость

Когда же уже в России сообщество восстанет против неадеквата модераторов на VC, особенно в Трибуна, Финансы, Транспорт

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ZagvozdkinYoba

Давайте в дискорд уже.

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Nickname

формат другой.

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Evgeni Nabokov

Чат индексируется?

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Том-Ямовая Кукквин

А в чем проблема принудительно открыть сообщества, а модераторов пожизненно забанить?
Вот прикиньте, открыли вы ресторан где-то на петроградке, и тут вдруг посреди зала какая-то гопота сдвинула столики, принесла свою еду с бухлом, и начала галдеть. Тоже терпеть будете?

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Alex

В чем проблема посадить 100 митингующих человек в тюрьму. В целом проблем нет, может все затихнет, а может на следующий день выйдет 1000

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MedievalRain

Это не подходящая аналогия, потому что модераторы, это не просто гости, они делают огромное количество работы абсолютно бесплатно и злить их особо не стоит. Без них сообщества развалятся, а массово найти им замену невозможно.

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Иван

Rule based Reddit order

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Qwerty54321

Пусть переходят на Пикабу

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Crystal с

а нельзя все эти редиты заменить просто таблицей на гугл ворде с открытым доступом

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ЯжПрограммист

Вы не согласны - нах..й с пляжу! Вот это правильный подход, какое они вообще там права имеют свои рты разевать, а не шагать в ногу, заигрались в свою картонную демократию совсем.

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Слегка Придурковатый

Красные панды, не сдавайтесь, блеять!

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Eli

Заебали диктаторы

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Веб Инструменты
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Коротаева Татьяна
закрытыми остаются около 2300 сабреддитов

Только по-настоящему "закрытыми" из них полторы тысячи. Остальные пытаются усидеть на двух стульях в режиме "restricted", т.е. посты и комменты открыты, а для "протеста" от этого толку нет.

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Denis Fedin

А по моему они вежливо уведомили о потере статуса своих модераторов к концу недели. Не нашел в тексте угрозы!
Надо зайти посмотреть что там за редит такой!:)

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Наташа Королева

следим дальше) спасибо за новости

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Боровков Евгений

Когда завезут русский редит?

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Qwerty54321

Есть же пикабу, но там сейчас тотальная диктатура модераторов в плане политических обсуждений

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4 комментария
Таузан Таузан

Что такое сабреддит?

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Рамиль Ринатович

Ветка форума

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1 комментарий
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126 комментариев
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