Глава «ВКонтакте» Марина Краснова и технический директор соцсети Александр Тоболь покинули компанию Статьи редакции
С 3 июля 2023 года управлять «ВКонтакте» будет «коллегиальный орган».
- В состав Управляющей команды войдут топ-менеджеры VK и управленцы «ВКонтакте», рассказала VK. Новая организационная единица будет отвечать за операционные процессы, стратегию и развитие направлений соцсети. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, «обновлённый формат управления отражает то, как принимается большинство ключевых решений» в соцсети.
- Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь займутся собственным проектом.
- Редакция vc.ru уточнила у пресс-службы холдинга, кто вошёл в Управляющую команду, сколько в ней человек и по какому принципу их отбирали, но та отказалась от комментариев.
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Удачи Марине и Александру в новых начинаниях
Теперь за деятельностью ВК будет усматриваться... орган.
Надеюсь, что компания без них не "скатится", как множество примеров других проектов.
Есть инфа, что уже скатились, в помойку превратились))
Деффективные менеджеры доломали соцсеть, ушли за повышенеим
Это наверно люди в погонах, как при Советах, затычки в каждом ведомстве. Пошли на повышение)
Комментарий удален модератором
Мы делили апельсин 🍊
Много нас, а он один.
кто эти люди?
Переименовать эту помойку надо. ВКремле. Все к чему прикасается госрука и её дружки - превращается в говно лютое. Яндекс особенно жаль.
сколько там управлях то уже сменилось?
Вк все ровно же помо*ка
ну кто управляет вк, мы и так знаем, собственно фамилия фигурирует в статье, а кто подписывает бумаги не столь важно
То то я смотрю сегодня Yota весь день глючат. Бояться?
VKонtakte top top managers пошли manageрить свой твиттер (если честно, не знаю, что за собственный проект, подскажите кто знает)
"Ну и уроды" (с) Брат
Топы ушли, остался «коллегиальный орган». Будем надеяться, что орган рабочий.
Коллегия ГосБезопасности?)
Паша, верни стену!