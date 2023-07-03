Соцсети
Полина Лааксо

Глава «ВКонтакте» Марина Краснова и технический директор соцсети Александр Тоболь покинули компанию Статьи редакции

С 3 июля 2023 года управлять «ВКонтакте» будет «коллегиальный орган».

  • В состав Управляющей команды войдут топ-менеджеры VK и управленцы «ВКонтакте», рассказала VK. Новая организационная единица будет отвечать за операционные процессы, стратегию и развитие направлений соцсети. По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, «обновлённый формат управления отражает то, как принимается большинство ключевых решений» в соцсети.
  • Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, а также технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь займутся собственным проектом.
  • Редакция vc.ru уточнила у пресс-службы холдинга, кто вошёл в Управляющую команду, сколько в ней человек и по какому принципу их отбирали, но та отказалась от комментариев.
Марина Краснова и Александр Тоболь. Источник: «Собака»

#vk #вконтакте #новость

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20 комментариев
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  Anatoly Bereznyak

Удачи Марине и Александру в новых начинаниях

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Boris Ishkin

Теперь за деятельностью ВК будет усматриваться... орган.

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Анжелика Игнатова

Надеюсь, что компания без них не "скатится", как множество примеров других проектов.

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Alex Shevchenko

Есть инфа, что уже скатились, в помойку превратились))

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Лена Головач

Деффективные менеджеры доломали соцсеть, ушли за повышенеим

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ViktoRus

Это наверно люди в погонах, как при Советах, затычки в каждом ведомстве. Пошли на повышение)

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Комментарий удален модератором

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Невероятный Блондин

Мы делили апельсин 🍊
Много нас, а он один.

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hakhagmon

кто эти люди?

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ViktoRus

Переименовать эту помойку надо. ВКремле. Все к чему прикасается госрука и её дружки - превращается в говно лютое. Яндекс особенно жаль.

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debil
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Иван Витальевич
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неформат

сколько там управлях то уже сменилось?

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P TM GLADIATOR

Вк все ровно же помо*ка

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Маркетолог

ну кто управляет вк, мы и так знаем, собственно фамилия фигурирует в статье, а кто подписывает бумаги не столь важно

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Sasha Step

То то я смотрю сегодня Yota весь день глючат. Бояться?

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Андрей Лучина

VKонtakte top top managers пошли manageрить свой твиттер (если честно, не знаю, что за собственный проект, подскажите кто знает)

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Alex Gunt

"Ну и уроды" (с) Брат

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Вадим Д.

Топы ушли, остался «коллегиальный орган». Будем надеяться, что орган рабочий.

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Коллегия ГосБезопасности?)

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Андрей Алексанов

Паша, верни стену!

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20 комментариев
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