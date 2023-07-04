Соцсети
Артур Томилко

Meta* 6 июля запустит соцсеть Threads — аналог Twitter Статьи редакции

Пользователи смогут перенести в неё личные данные и подписчиков из Instagram*.

  • Карточка приложения появилась в AppStore. В ней указано, что Threads станет доступно для загрузки 6 июля 2023 года.
  • Кроме того, издание 9to5Google обнаружило официальный сайт Threads, на котором идёт обратный отсчёт до запуска соцсети. Некоторое время с него также можно было скачать версию для Android, но позднее её удалили со страницы, указав, что она появится позже.
  • В Threads можно будет публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своём профиле. Приложение интегрировано с Instagram* — пользователи смогут перенести оттуда личные данные и подписчиков.
  • В 2019 году Instagram* уже запускал сервис под названием Threads, который должен был стать конкурентом Snapchat. Приложение позволяло обмениваться сообщениями, фото и видео с близкими друзьями из Instagram*. Сервис закрыли в 2021 году из-за невостребованности.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #meta #threads

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35 комментариев
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 Невероятный Блондин

Напишите (напомните) в день релиза пожалуйста!!!

Как таковое не нужно, но юзернеймы надо застолбить в любом случае.

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Булка хлеба

Там заранее застолбят без тебя все нужно.

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Виталий Маслов

Там вход через инсту будет, что ты собрался застолбить 😁

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Невероятный Блондин

Да? Ну всё равно у меня не все нужные есть

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Виталий Кузнецов

Чтобы потом продать подороже

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Fred Han

На *tf уже обсосали

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Виталий

Сначала прочитал, как обосали

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Полина Лааксо

скорее всего, так и есть

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Веб Инструменты

Нашли куда выкладывать новость – в сартир.

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Давидыч

А зачем, если уже есть снэпчат? Провал будет, сто проц.

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Axel Denisenko

У Меты уже несколько хитовых ресурсов вроде Facebook, Instagram, WhatsApp и пр., им будет достаточно легко и комфортно рекламировать и продвигать среди них свой новый продукт. Я думаю тут не важна глобальная доминация и перетягивание всех из Twitter, если наберется стабильная аудитория которая будет приносить прибыль, то это будет отлично.

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Dimitri

Мы это вроде уже 10 раз проходили и нечего с этого никогда не получалось. ФБ уже всех кто существует копировал и всегда это кончалось полным фиаско. И в этот раз так же будет.

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Вася Пражкин

Есть и масса нехитовых, тот же Messenger.

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пешка

И этот тоже закроют?

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Веб Инструменты

Возможно нет, потому что Маск уверенно хоронит своего приёмыша.

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Макс

Цукерберг vs Mask ставка на маска с кэфом 4.5

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Андрей

Русский язык интересно будет?

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Невероятный Блондин

Очевидно да.

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неформат

там уже в мастодон побежали побегают побегают да вернутся

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Dee

Делается чисто под левых которых Твиттер уже достал невозможностью двигать свои наративы и не быть облитыми говном, так что не делал бы поспешных выводов, может и стрельнет

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Zamir Saidov

Картинки получше не нашёл

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Igor Tarasov

щас шумиха прекратиться как со снеп чатом и все опять твиттеру башлять будут

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Энтони Лавджой

Не взлетит

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Веб Инструменты

Не взлетит то что имеет приставку ru-. Сколько там русограмов запустили? Хоть один стрельнул?

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Энтони Лавджой

Я про такие даже не в курсе

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hakhagmon

главное чтоб апи был

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Веб Инструменты

Тут навряд ли, потому что тот же Instagram анально ограничивает отдачу контента по апи.

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Дмитрий Беговатов

Жаль, мимо нас пройдет, было бы круто и там писать постики)

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Alex Shevchenko

Тредать

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Вадим Д.

С преферансомЪ и балеринами?

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Алексей Никифоров

Без vpn там делать нечего

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Игорь

думаешь?

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Игорь

ждем

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Вася Пражкин

Думаю, кто круче - Threads или Твиттер, решат на ринге Цукер с Маском. Я ставлю на опыт.

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Виталий Маслов
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35 комментариев
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