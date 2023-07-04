Meta* 6 июля запустит соцсеть Threads — аналог Twitter Статьи редакции
Пользователи смогут перенести в неё личные данные и подписчиков из Instagram*.
- Карточка приложения появилась в AppStore. В ней указано, что Threads станет доступно для загрузки 6 июля 2023 года.
- Кроме того, издание 9to5Google обнаружило официальный сайт Threads, на котором идёт обратный отсчёт до запуска соцсети. Некоторое время с него также можно было скачать версию для Android, но позднее её удалили со страницы, указав, что она появится позже.
- В Threads можно будет публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своём профиле. Приложение интегрировано с Instagram* — пользователи смогут перенести оттуда личные данные и подписчиков.
- В 2019 году Instagram* уже запускал сервис под названием Threads, который должен был стать конкурентом Snapchat. Приложение позволяло обмениваться сообщениями, фото и видео с близкими друзьями из Instagram*. Сервис закрыли в 2021 году из-за невостребованности.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Напишите (напомните) в день релиза пожалуйста!!!
Как таковое не нужно, но юзернеймы надо застолбить в любом случае.
Там заранее застолбят без тебя все нужно.
Там вход через инсту будет, что ты собрался застолбить 😁
Да? Ну всё равно у меня не все нужные есть
Чтобы потом продать подороже
На *tf уже обсосали
Сначала прочитал, как обосали
скорее всего, так и есть
Нашли куда выкладывать новость – в сартир.
А зачем, если уже есть снэпчат? Провал будет, сто проц.
У Меты уже несколько хитовых ресурсов вроде Facebook, Instagram, WhatsApp и пр., им будет достаточно легко и комфортно рекламировать и продвигать среди них свой новый продукт. Я думаю тут не важна глобальная доминация и перетягивание всех из Twitter, если наберется стабильная аудитория которая будет приносить прибыль, то это будет отлично.
Мы это вроде уже 10 раз проходили и нечего с этого никогда не получалось. ФБ уже всех кто существует копировал и всегда это кончалось полным фиаско. И в этот раз так же будет.
Есть и масса нехитовых, тот же Messenger.
И этот тоже закроют?
Возможно нет, потому что Маск уверенно хоронит своего приёмыша.
Цукерберг vs Mask ставка на маска с кэфом 4.5
Русский язык интересно будет?
Очевидно да.
там уже в мастодон побежали побегают побегают да вернутся
Делается чисто под левых которых Твиттер уже достал невозможностью двигать свои наративы и не быть облитыми говном, так что не делал бы поспешных выводов, может и стрельнет
Картинки получше не нашёл
щас шумиха прекратиться как со снеп чатом и все опять твиттеру башлять будут
Не взлетит
Не взлетит то что имеет приставку ru-. Сколько там русограмов запустили? Хоть один стрельнул?
Я про такие даже не в курсе
главное чтоб апи был
Тут навряд ли, потому что тот же Instagram анально ограничивает отдачу контента по апи.
Жаль, мимо нас пройдет, было бы круто и там писать постики)
Тредать
С преферансомЪ и балеринами?
Без vpn там делать нечего
думаешь?
ждем
Думаю, кто круче - Threads или Твиттер, решат на ринге Цукер с Маском. Я ставлю на опыт.