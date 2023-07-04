Соцсети
Таня Боброва

Twitter объяснил введение лимитов на чтение постов борьбой с ботами Статьи редакции

Ограничения оказали «минимальное влияние» на рекламу, сообщила соцсеть.

  • Временные ограничения нужны, чтобы соцсеть могла найти и устранить ботов и «других злоумышленников, которые наносят вред платформе», сообщил аккаунт Twitter Business. Если бы соцсеть сообщила об этом заранее, то злоумышленники могли бы предпринять шаги, чтобы не обнаружить себя, добавила компания.
  • Сейчас ограничения затрагивают «небольшой процент» пользователей. Twitter обещает рассказать, когда работы завершат. В компании также отметили, что «воздействие на рекламу было минимальным».
  • Пользователи Twitter пожаловались, что у них стало появляться сообщение о «превышении лимита», 1 июля 2023 года. Владелец соцсети Илон Маск объяснил это введением новых «временных» лимитов на просмотры постов: 10 тысяч твитов для владельцев Twitter Blue, 1000 — для обычных пользователей, 500 — для недавно зарегистрировавшихся.
  • Пользователи предположили, что ограничения связаны с отказом Twitter платить за сервисы Google Cloud. В середине июня Bloomberg сообщал, что соцсеть решила возобновить оплату.

#новость #twitter

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7 комментариев
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 Вадим Д.

Но если бот оплатил подписку — пусть делает, что хочет, — скромно добавили в пресс-службе Twitter.

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Jane Willis

так он же запрещен

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Телячья ярость

Решили запретить ботам читать посты?

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whatAboutThis

Короче такая себе идея. Забанят ботов которые после получения эрроров продолжали отправлять тучу запросов чтобы увидеть контент. В итоге креаторы ботов вернуться с новыми скраперами, и нарегают аккаунтов, без всяких проблем.

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Alexey Petrov

Однажды алгоритм Твиттера уже перебанил ботов и запретил регистрироваться с номеров +380, вследствие чего некоторые темы пропали из горячо обсуждаемого, пришлось вручную отключать

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Wittgenstein

Без шуток, сколько сотрудников роскомнадзора работают в твиттере сегодня? Прост методы "запретить", "ограничить" и "защитить пользователей" мне что-то напоминает...

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никита

Бля... Я не знаю что надо сделать чтобы 300 твитов прочитать за сутки, я 10 то еле читаю, а тут 300. Ладно в проф. целях, но неужели дегройды реально засирают свой мозг таким кол-вом инфы каждый день, что возмущаются?

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