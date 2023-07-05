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Соцсети
Полина Лааксо

Соцсеть Threads Марка Цукерберга заработала в вебе — в ограниченном режиме Статьи редакции

Пока доступен только просмотр аккаунтов и самих тредов.

1386 просмотров
  • Внимание на работу веб-интерфейса обратило издание The Verge. На момент публикации сервис открывается из России без VPN на русском языке, но так не прогружаются изображения — возможно, потому, что работа Threads связана с Instagram*, заблокированным в стране. Если включить VPN — картинки отображаются корректно, проверил редактор vc.ru.
  • На главной странице размещён таймер — он отсчитывает время до запуска, который должен состояться 6 июля 2023 года. QR-код ведёт на приложение в магазинах App Store и Google Play, но скачать его пока нельзя.
Таймер на главной странице
  • Ранний доступ к сервису дали брендам, блогерам и причастным к запуску. Среди них — Марк Цукерберг, Instagram* и его глава Адам Моссери, Netflix, предприниматель Гари Вайнерчук, глава медиагруппы Roya Фарес Сайех, повар Бэки Экселл, медиаплатформа Dose of Society, психолог и писатель Адам Грант, стример GeorgeNotFound, видеограф Дрекс Ли и другие.
  • Всего, по наблюдениям The Verge, в Threads зарегистрировались несколько тысяч «тестировщиков». У части аккаунтов есть голубые галочки верификации, но не у всех. Несколько инфлюенсеров подтвердили Insider, что получили приглашение от Meta* на неделе с 3 июля.
  • На странице тредов и аккаунтов можно переключаться со светлой темы на тёмную, нажимая на иконку сервиса в самом верху. В шапке профиля показываются ник из Instagram* и ссылка на него, имя, краткое описание и аватар. Действий всего два — «Копировать ссылку» и «Пожаловаться».
  • Публикации можно лайкать, репостить к себе, комментировать, а также отправлять другим пользователям. Всё это будет доступно после релиза приложения. У самих комментариев те же иконки, как будет выглядеть такой репост — пока непонятно.
  • У каждого поста показывается количество ответов и отметок «Нравится». Если нажать на последние, система покажет полный список лайкнувших.
  • В 2019 году Instagram* уже запускал сервис под названием Threads, который должен был стать конкурентом Snapchat. Приложение позволяло обмениваться сообщениями, фото и видео с близкими друзьями из Instagram*. Сервис закрыли в 2021 году из-за невостребованности.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #threads

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18 комментариев
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 Серёжа Морару

Когда там бой с Илоном?

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Тим

Не будет - мама Илона закенселила его

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Posolo

Буду ждааааать

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Ебигейл Ротстер

Что такого в этой новости, что ее все форсят

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Арам Манучарян

Кто все?

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Ебигейл Ротстер

Мне перечислить тебе? Что за тупой вопрос. Сми допустим, ответ подходит?

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Miklas Зорин

Прилку скачал, но не доступно. На сайте так де отсчет. Где вы увидели работу?

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Полина Лааксо
Автор

ну покликайте по ссылкам, походите по профилям. написали же, что доступен в основном только просмотр.

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Вадим Д.

Отсчёт работает? Ну вот 🤷🏼‍♂️

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Вадим Д.

— Аккаунты регистрируете?
— Показываем.
— Так себе.

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Сергей Мазур

Типа убийца твитера?

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Полина Лааксо
Автор

ну или второй клабхаус, как пойдет

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Андрей Иванов

Убийца твиттера - Маск

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Lirnik

Объясните, в чем принципиальное отличие от facebook?

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Marow from Neverland

тем что это ничем не похоже на фейсбук

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Marow from Neverland

скрин с фоткой выглядит как инстаграм, и вообще ощущение что это дизайн коммента инстаграм из которого зачем-то повынимали все фотки

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Балкон.Ру

̶М̶и̶л̶л̶е̶н̶и̶а̶л̶ы̶ ̶ Цукерберг изобрел футубру

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Игорь Нешин

пока что чёрный фон только радует, или это просто "тёмная" версия?

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18 комментариев
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