Соцсеть Threads Марка Цукерберга заработала в вебе — в ограниченном режиме Статьи редакции
Пока доступен только просмотр аккаунтов и самих тредов.
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- Внимание на работу веб-интерфейса обратило издание The Verge. На момент публикации сервис открывается из России без VPN на русском языке, но так не прогружаются изображения — возможно, потому, что работа Threads связана с Instagram*, заблокированным в стране. Если включить VPN — картинки отображаются корректно, проверил редактор vc.ru.
- На главной странице размещён таймер — он отсчитывает время до запуска, который должен состояться 6 июля 2023 года. QR-код ведёт на приложение в магазинах App Store и Google Play, но скачать его пока нельзя.
- Ранний доступ к сервису дали брендам, блогерам и причастным к запуску. Среди них — Марк Цукерберг, Instagram* и его глава Адам Моссери, Netflix, предприниматель Гари Вайнерчук, глава медиагруппы Roya Фарес Сайех, повар Бэки Экселл, медиаплатформа Dose of Society, психолог и писатель Адам Грант, стример GeorgeNotFound, видеограф Дрекс Ли и другие.
- Всего, по наблюдениям The Verge, в Threads зарегистрировались несколько тысяч «тестировщиков». У части аккаунтов есть голубые галочки верификации, но не у всех. Несколько инфлюенсеров подтвердили Insider, что получили приглашение от Meta* на неделе с 3 июля.
- На странице тредов и аккаунтов можно переключаться со светлой темы на тёмную, нажимая на иконку сервиса в самом верху. В шапке профиля показываются ник из Instagram* и ссылка на него, имя, краткое описание и аватар. Действий всего два — «Копировать ссылку» и «Пожаловаться».
- Публикации можно лайкать, репостить к себе, комментировать, а также отправлять другим пользователям. Всё это будет доступно после релиза приложения. У самих комментариев те же иконки, как будет выглядеть такой репост — пока непонятно.
- У каждого поста показывается количество ответов и отметок «Нравится». Если нажать на последние, система покажет полный список лайкнувших.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Когда там бой с Илоном?
Не будет - мама Илона закенселила его
Буду ждааааать
Что такого в этой новости, что ее все форсят
Кто все?
Мне перечислить тебе? Что за тупой вопрос. Сми допустим, ответ подходит?
Прилку скачал, но не доступно. На сайте так де отсчет. Где вы увидели работу?
ну покликайте по ссылкам, походите по профилям. написали же, что доступен в основном только просмотр.
Отсчёт работает? Ну вот 🤷🏼♂️
— Аккаунты регистрируете?
— Показываем.
— Так себе.
Типа убийца твитера?
ну или второй клабхаус, как пойдет
Убийца твиттера - Маск
Объясните, в чем принципиальное отличие от facebook?
тем что это ничем не похоже на фейсбук
скрин с фоткой выглядит как инстаграм, и вообще ощущение что это дизайн коммента инстаграм из которого зачем-то повынимали все фотки
̶М̶и̶л̶л̶е̶н̶и̶а̶л̶ы̶ ̶ Цукерберг изобрел футубру
пока что чёрный фон только радует, или это просто "тёмная" версия?