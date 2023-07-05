Meta* пока не сможет запустить свой аналог Twitter в ЕС Статьи редакции
Компания пытается понять, как будет регулироваться обмен данными между Threads и Instagram*.
- Соцсеть Threads на старте не будет работать в ЕС и официально запустится 6 июля 2023 года только в США и Великобритании, пишет ирландское издание Independent.ie со ссылкой на представителя Комиссии по защите данных Ирландии.
- Пользователи Threads смогут публиковать посты, лайкать их, репостить к себе, комментировать. Также они смогут перенести в соцсеть личные данные и подписчиков из Instagram*.
- Компания пытается понять, как будет регулироваться обмен данными между Threads и Instagram*, пишет Bloomberg. Знакомый с вопросом источник пояснил, что Meta* ждёт дополнительной информации по поводу новых правил ЕС о конкуренции. Согласно плану, Еврокомиссия выпустит рекомендации в сентябре 2023 года.
- На утро 5 июля 2023 года Threads не было в магазинах приложений в странах ЕС, в том числе Германии, Испании, Италии и других, отмечает издание. В Meta* сообщили, что готовятся запустить соцсеть более чем в 100 странах, но их список не дали.
- Представитель ЕК отказался от комментариев. Но замглавы ирландского регулятора подтвердил Bloomberg, что Meta*, по их данным, пока не планирует запуск в ЕС.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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С началом невойны перестал пользоваться соц сетями, в итоге ежедневное время сократилось с двух часов до 5-8 минут в день. Без них живётся лучше, тем более если есть такая природа и парки, как в ЕС)
сутки короче стали, чему тут радоваться
Я наоборот стал мелкие сети осваивать, достаточно уютно, и спама мало)
Так, не понял, а бой то будет?
Будет, но тоже не в ЕС.
Хотел с ЕС, да не пролез 🤷🏼♂️
У вас ошибки в заголовке. Это верный: "Meta* не сможет запустить свой аналог Twitter"
У вас тоже ошибка
а аналог chatGPT запустит хотябы?)
ШОК! Мета запустит свой аналог канала Россия 24