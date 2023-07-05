Соцсети
Таня Боброва

Meta* пока не сможет запустить свой аналог Twitter в ЕС Статьи редакции

Компания пытается понять, как будет регулироваться обмен данными между Threads и Instagram*.

  • Соцсеть Threads на старте не будет работать в ЕС и официально запустится 6 июля 2023 года только в США и Великобритании, пишет ирландское издание Independent.ie со ссылкой на представителя Комиссии по защите данных Ирландии.
  • Пользователи Threads смогут публиковать посты, лайкать их, репостить к себе, комментировать. Также они смогут перенести в соцсеть личные данные и подписчиков из Instagram*.
  • Компания пытается понять, как будет регулироваться обмен данными между Threads и Instagram*, пишет Bloomberg. Знакомый с вопросом источник пояснил, что Meta* ждёт дополнительной информации по поводу новых правил ЕС о конкуренции. Согласно плану, Еврокомиссия выпустит рекомендации в сентябре 2023 года.
  • На утро 5 июля 2023 года Threads не было в магазинах приложений в странах ЕС, в том числе Германии, Испании, Италии и других, отмечает издание. В Meta* сообщили, что готовятся запустить соцсеть более чем в 100 странах, но их список не дали.
  • Представитель ЕК отказался от комментариев. Но замглавы ирландского регулятора подтвердил Bloomberg, что Meta*, по их данным, пока не планирует запуск в ЕС.
Соцсети
Полина Лааксо
Соцсеть Threads Марка Цукерберга заработала в вебе — в ограниченном режиме Статьи редакции

Пока доступен только просмотр аккаунтов и самих тредов.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #threads #meta

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10 комментариев
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 НаряднаяШайга

С началом невойны перестал пользоваться соц сетями, в итоге ежедневное время сократилось с двух часов до 5-8 минут в день. Без них живётся лучше, тем более если есть такая природа и парки, как в ЕС)

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умный человек

сутки короче стали, чему тут радоваться

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Евгений Широков

Я наоборот стал мелкие сети осваивать, достаточно уютно, и спама мало)

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Роман Кулаков

Так, не понял, а бой то будет?

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Вадим Д.

Будет, но тоже не в ЕС.

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Вадим Д.

Хотел с ЕС, да не пролез 🤷🏼‍♂️

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Дмитрий

У вас ошибки в заголовке. Это верный: "Meta* не сможет запустить свой аналог Twitter"

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Krem-brulee

У вас тоже ошибка

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SegaBoy

а аналог chatGPT запустит хотябы?)

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SegaBoy

ШОК! Мета запустит свой аналог канала Россия 24

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10 комментариев
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