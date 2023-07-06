Приложение Threads — аналог Twitter — заработало на iOS и Android Статьи редакции
В России оно работает только при включённом VPN.
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- На iOS сервис можно было скачать ещё вечером 5 июля 2023 года, но зайти в аккаунт тогда не получалось, заметили в vc.ru. Доступ открыли ночью 6 июля. Скачать Threads можно в App Store и Google Play.
- The Verge пишет, что работает также и веб-версия, но у редакторов vc.ru она выглядит так же, как днём ранее: кнопок, чтобы завести или открыть свой профиль нет, а посмотреть чужие страницы можно, лишь переходя по прямым ссылкам из сторонних источников.
- При первом входе в систему Threads предложит импортировать данные из Instagram* — никнейм, имя, описание, аватар и подписки. Профиль можно скрыть от тех, кто на него не подписан.
- В приложении доступен русский язык — треды в нём называются «ветками». На странице поиска размещена поисковая строка, а также рекомендации подписок. Тема оформления учитывает тему, включённую на устройстве. Изменить её нажатием иконку, как в веб-версии, нельзя.
- На главной странице приложения — лента рекомендаций. В неё попадают публикации не только от тех, на кого подписан владелец аккаунта, а от всех пользователей — из разных стран и пишущих на разных языках. Она обновляется при нажатии на иконку сервиса в верхней части интерфейса или иконку «Домой» в нижней, а также если потянуть ленту вниз.
- Среди взаимодействий с постами: лайки — они становятся красными после нажатия, а также репосты — можно просто опубликовать запись у себя, а можно её «Процитировать», добавив свой текст. Если кликнуть на три точки рядом с публикацией, можно скрыть сам пост или автора, а также заблокировать последнего или пожаловаться на него.
- Окно для написания комментария всплывает из нижней части интерфейса — к тексту можно прикрепить фотографию или видео. Система также даёт ограничить список тех, кто получит право отвечать на сообщение — это «Кто угодно», «Профили, на которые вы подписаны» и «Только упомянутые [в ответе]».
- При «пересылке» публикаций и комментариев приложение предлагает несколько опций: выложить в «Истории» или ленту Instagram* или «твитнуть». Помимо этого, есть варианты «Скопировать ссылку» и «Поделиться через...» другие сторонние приложения.
- На странице личного профиля, помимо авторских веток, можно будет увидеть также ответы на чужие публикации. В разделе «Действия» есть разные вкладки: «Ответы», «Упоминания» и «Подтверждённые». Новости о новых подписках также приходят в виде push-уведомлений.
- В Роскомнадзоре отмечали ТАСС, что приложение сможет работать в России при условии соблюдения требований законодательства. Но без VPN оно всё равно недоступно.
- Meta* также временно не сможет запустить свой аналог Twitter в ЕС — она пытается понять, как будет регулироваться обмен данными между Threads и Instagram*.
- В 2019 году Instagram* уже запускал сервис под названием Threads, который должен был стать конкурентом Snapchat. Приложение позволяло обмениваться сообщениями, фото и видео с близкими друзьями из Instagram*. Сервис закрыли в 2021 году из-за невостребованности.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Да и хуй с ним.
Уже в инстаграм втюхивают. Сейчас набьют подписчиков, как в Google +, и на этом все закончится.
Так это не работает ...
На гугл+ были нонеймы из почты/спама, а тут юзеры из инсты. Правда не сказать что эти юзеры сильно разговорчивые…
Ну если спамить всех подряд продам курсы, воспользуйся моим мега- сервисом, вряд ли стоит ждать обратной связи от адекватных людей. Тут на vc даже за дизлайк лезут выяснять отношения, уж про спам молчу, игнорируешь просто
На кого подписан, как грится. Девушки из инсты начнут мысли писать текстом. Вот это будет ржака.
Твиттер умирает благодаря гениальному руководству, вполне может и взлетит
Просто Твиттер перестает быть комфортным для соевых и сжв. Может тредс и взлетит
Такой прикольный тикет анимированный😁
@Слегка Придурковатый я же говорил, что там люди кинутся рекламировать себя и свои гоанокурсы.
Вон скриншот подтверждает.
https://vc.ru/749673 моя статья тоже продается под рекламу курса?
Охуенно. Дал лайк.
Так а хуле ещё там делать. Кто хочет срач, тот идёт в твитор.
У нас вообще много чего только с VPN работает. И с каждым днём этого «много» только больше.
А вообще, очередная соцсеть такого рода — нафига? Больше инстатвиттеров богу меты?
Чтобы Цукерберг сунул туда ссылочку на телеграмм на курсы по ведению бизнеса
Приложение не заблокируют если оно сразу запустится заблокированным.
*Мем с мужиком с пальцем у головы*
Очередные похороны Твиттера. Это как из Ютуба в ВК перетаскивать.
Эта поделка звероящера нужна только для инфоцыган. Через годик там будут тусить три калеки.
Короче, можешь уже щас закрывать, слышишь меня, звероящер?
Фид уже завален коучами, инвесторами и реализаторами ароматического мыла, спасибо, Марк.
А что вы ожидали от российского сектора? В Российском секторе спам постоянно актуален и инфоцыганство. Далеко не ходи, телегу полностью засрали "успешные" предприниматели и блогеры.
В общем-то ничего, просто в очередной раз какая-то глухая тоска от этого.
Легче в иностранном секторе сидеть. Там такого безумно мало
Прочитайте мой персональный обзор данной платформы, заранее осудил
Та бляяяяять скоко можно я деньги за интернет плачу
Типа, почему ещё должен в инете за что-то ещё платить? 😂
Неуютно, ведь в инсте настоящие фотки мои. А В твиттере я по сути анонимно устраиваю срачелло.
Без впн Без впн Без впн
Ну все, я в теме!
так в России работает или нет?
Я так и не понял почему эти функции нельзя было сделать отдельным разделом в инсте, зачем целое приложение пилить? И так дизайн и поддержка сервисов полное Г, а тут еще одно добавляется
Ну в целом потому, что нацелено на очень разные аудитории и стратегии управления продуктами тоже очень разные.
Я так понял, что наконец-то у эскортниц-инстаграмщиц появилась своя социальная сеть. Зачем оно адекватным людям -х.з.
ну что, давайте попробуем чтоли… с КлабХаусом же получилось 😂
https://www.threads.net/@begovatovd
хоронили твиттер, порвали два баяна.
лол, оно выглядит как инста, бл , зачем 🤦♂️