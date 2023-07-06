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Соцсети
DTF

За первые семь часов в Threads зарегистрировалось больше 10 млн пользователей — Цукерберг Статьи редакции

После запуска сервиса он запостил первое за много лет сообщение в Twitter — мем с Человеком-пауком.

4064 просмотров
  • В ночь на 6 июля 2023 года приложение Threads от Meta* — аналог Twitter — стало доступно пользователям. По словам Марка Цукерберга, за первые четыре часа в нём зарегистрировалось 5 млн человек, за семь часов — больше 10 млн.
  • После запуска сервиса Цукерберг опубликовал в Twitter своё первое сообщение с 2012 года, заметило digitaltrends. Он запостил мем с Человеком-пауком, который, вероятно, отсылает к схожести двух сервисов. Не исключено, что бизнесмен хотел пошутить над Илоном Маском.
  • Скачать Threads можно в App Store и Google Play, в России — с VPN. При первом входе в систему сервис предложит импортировать данные из Instagram* — никнейм, имя, описание, аватарку и подписки. Профиль можно скрыть от тех, кто на него не подписан.

*Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской в России и запрещена.

#новость #meta #threads

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99 комментариев
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 Dmitry Suvorov

Срочно нужна комната в Клабхаусе для экспертного обсуждения.

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Веб Инструменты

Что такое клабхаус?

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4 комментария
Antny Slmv

И один из вопросов - сеть по дефолту забанена у нас или нет? 🤔 и почему фб экстремистская сеть, а whatsapp нет 🫠

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1 комментарий
Илья Заводов

Создавай!

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Вадим Д.

Ясный пень, перенести акк из инсты — дурное дело нехитрое.

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Иван Серик
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Веб Инструменты

Перелили аудиторию, вопрос сколько будет продолжать пользоваться.

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3 комментария
debil

Очередная шляпа

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abubas//

Сделай лучше.

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7 комментариев
Alex Shevchenko

Минимум половина акков - боты! Точно говорю!

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Александр

это у вас твиторе боте.. ))

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Egor Chusov

Боты это сокращение от роботы или что-то другое?

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1 комментарий
Влад

Прикол твиттера в том, что там есть прон.
Все.

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Веб Инструменты

Насколько у вас органичен кругозор.

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12 комментариев
Murat Oshroev

Подтверждаю. Зарегистрироваться очень легко.

Но! Я зашел, никого не пригласил из друзей и вся лента в каком-то шлаке: какие-то люди пишут “что я тут делаю?» или «я только что поел», плюс фото какой-то полуголой девахи с огромной попой в стрингах. Я не понял, кто ЦА этой сетки, кроме людей, которые хотят уйти из Твиттера

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muiren
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usee

7 часов = 420 минут = 25200 секунд

10 000 000 / 25200 = ~400 регистрации в секунду.

И не упали, могут все таки. Даже если заранее всех зарегали, а потом просто поставили галочку активации в базе, все равно, такой старт достоин уважения.

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пешка

Уважения будут достойны, когда закроют W/a

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13 комментариев
Веб Инструменты

Думается что у них кодовая база и инфра крутится в одном месте с фейсбуком, так что и не доджны были упасть.

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2 комментария
Никита Румянцев

Зарегистрировались потому что это новое и интересное, а сколько там будут через пол года непонятно

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Генерал Ермолов

Все это уже 1000 раз проходили. Зарегистрировали аккаунты, попиздели сами с собой пару недель и вернулись обратно

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Alex

110%, что в новом твиттере не будет порнухи, а это значит провал.

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Labeling

Цук не согласен, он говорит на Инстаграмме есть туча порнухи, значит и в Threads будет:

https://www.instagram.com/explore/tags/lizardsofinstagram/

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1 комментарий
Александр

в твиторе порнуху смотреть? это и есть провал

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1 комментарий
Guitar Effects

10 млн. ботов и проституток это сильно! Поздравляем!

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Robert Takaev

Не проституток, а коучей, трекеров и менторов

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1 комментарий
Боровков Евгений
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Веб Инструменты

Бесится, что не его.

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Dima Alexeev

Интересно, почему он это написал в Твиттере, а не в своём говне?

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Веб Инструменты

Почему он не написал в росограме?

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1 комментарий
muiren
После запуска сервиса Цукерберг опубликовал в Twitter своё первое сообщение с 2012 года, заметило digitaltrends. Он запостил мем с Человеком-пауком, который, вероятно, отсылает к схожести двух сервисов. Не исключено, что бизнесмен хотел пошутить над Илоном Маском.

Да как-то не очень у него шутка вышла, он забыл, что такое Твиттер)

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Антон Кузьмин

У богатых людей и игрушки другие))

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3 комментария
don mega

Пусть все лгбт туда весело свалит

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Станислав

Ну если вся нечисть свалит с твиттера туда, это будет только плюсом.

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Дмитрий

Из 7 млрд)

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Labeling

Уже из 8 млрд

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1 комментарий
Василий Петрович

Ждём боя с Илоном Маском! Предлагаю в качестве трофея поставить Threads

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пешка

Тот кто проиграет закроет свою платформу

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2 комментария
Сергей Леопольдович

Зачем Бою Илон Маск?

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Revenant

Видимо, кроме самого Марка остальные - боты.

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неформат

ну уж нет нахой мета хуета - зло, инсты за глаза

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Станислав

Да любой Вася Пупкин может на своем сайте миллионы регистраций сделать. Кто же это проверит...

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Trader Ra

Сейчас выйдет некий месенджер на основе ии и будем общаться через гуглдок по ссылке ))) Кто то пробовал уже так?)

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Dee

Стерильный аналог Твиттера, мммм

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Боровков Евгений

Удивительно что они не упали кстати даже на такой нагрузке

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Denis
✱Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской в России и запрещена.

А Threads?

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99 комментариев
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