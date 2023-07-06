За первые семь часов в Threads зарегистрировалось больше 10 млн пользователей — Цукерберг Статьи редакции
После запуска сервиса он запостил первое за много лет сообщение в Twitter — мем с Человеком-пауком.
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- В ночь на 6 июля 2023 года приложение Threads от Meta* — аналог Twitter — стало доступно пользователям. По словам Марка Цукерберга, за первые четыре часа в нём зарегистрировалось 5 млн человек, за семь часов — больше 10 млн.
- После запуска сервиса Цукерберг опубликовал в Twitter своё первое сообщение с 2012 года, заметило digitaltrends. Он запостил мем с Человеком-пауком, который, вероятно, отсылает к схожести двух сервисов. Не исключено, что бизнесмен хотел пошутить над Илоном Маском.
- Скачать Threads можно в App Store и Google Play, в России — с VPN. При первом входе в систему сервис предложит импортировать данные из Instagram* — никнейм, имя, описание, аватарку и подписки. Профиль можно скрыть от тех, кто на него не подписан.
*Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской в России и запрещена.
Срочно нужна комната в Клабхаусе для экспертного обсуждения.
Что такое клабхаус?
И один из вопросов - сеть по дефолту забанена у нас или нет? 🤔 и почему фб экстремистская сеть, а whatsapp нет 🫠
Создавай!
Ясный пень, перенести акк из инсты — дурное дело нехитрое.
Перелили аудиторию, вопрос сколько будет продолжать пользоваться.
Очередная шляпа
Сделай лучше.
Минимум половина акков - боты! Точно говорю!
это у вас твиторе боте.. ))
Боты это сокращение от роботы или что-то другое?
Прикол твиттера в том, что там есть прон.
Все.
Насколько у вас органичен кругозор.
Подтверждаю. Зарегистрироваться очень легко.
Но! Я зашел, никого не пригласил из друзей и вся лента в каком-то шлаке: какие-то люди пишут “что я тут делаю?» или «я только что поел», плюс фото какой-то полуголой девахи с огромной попой в стрингах. Я не понял, кто ЦА этой сетки, кроме людей, которые хотят уйти из Твиттера
7 часов = 420 минут = 25200 секунд
10 000 000 / 25200 = ~400 регистрации в секунду.
И не упали, могут все таки. Даже если заранее всех зарегали, а потом просто поставили галочку активации в базе, все равно, такой старт достоин уважения.
Уважения будут достойны, когда закроют W/a
Думается что у них кодовая база и инфра крутится в одном месте с фейсбуком, так что и не доджны были упасть.
Зарегистрировались потому что это новое и интересное, а сколько там будут через пол года непонятно
Все это уже 1000 раз проходили. Зарегистрировали аккаунты, попиздели сами с собой пару недель и вернулись обратно
110%, что в новом твиттере не будет порнухи, а это значит провал.
Цук не согласен, он говорит на Инстаграмме есть туча порнухи, значит и в Threads будет:
https://www.instagram.com/explore/tags/lizardsofinstagram/
в твиторе порнуху смотреть? это и есть провал
10 млн. ботов и проституток это сильно! Поздравляем!
Не проституток, а коучей, трекеров и менторов
Бесится, что не его.
Интересно, почему он это написал в Твиттере, а не в своём говне?
Почему он не написал в росограме?
Да как-то не очень у него шутка вышла, он забыл, что такое Твиттер)
У богатых людей и игрушки другие))
Пусть все лгбт туда весело свалит
Ну если вся нечисть свалит с твиттера туда, это будет только плюсом.
Из 7 млрд)
Уже из 8 млрд
Ждём боя с Илоном Маском! Предлагаю в качестве трофея поставить Threads
Тот кто проиграет закроет свою платформу
Зачем Бою Илон Маск?
Видимо, кроме самого Марка остальные - боты.
ну уж нет нахой мета хуета - зло, инсты за глаза
Да любой Вася Пупкин может на своем сайте миллионы регистраций сделать. Кто же это проверит...
Сейчас выйдет некий месенджер на основе ии и будем общаться через гуглдок по ссылке ))) Кто то пробовал уже так?)
Стерильный аналог Твиттера, мммм
Удивительно что они не упали кстати даже на такой нагрузке
А Threads?