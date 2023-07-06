Соцсети
Таня Боброва

Приложение Threads от Meta* возглавило топ российского App Store в день запуска Статьи редакции

Марк Цукерберг говорил, что у его аналога Twitter уже больше 30 млн регистраций.

  • Сервис, который официально запустился 6 июля 2023 года, возглавил рейтинг бесплатных приложений для iPhone в России, следует из данных аналитической платформы data.ai. Первое место приложение также заняло в американском и британском App Store. В Европе на старте оно не будет работать, писали Independent.ie и Bloomberg.
  • Спустя два часа после запуска Марк Цукерберг написал, что у сервиса 2 млн регистраций, последний раз он сообщал о 30 млн зарегистрированных пользователей. Для сравнения, в мае 2022-го у Twitter, с которым сравнивают Threads, было 229 млн активных пользователей в месяц, пишет Reuters.

  • В России Threads работает только при включённом VPN. При входе сервис предложит импортировать данные из Instagram* — никнейм, имя, описание, аватар и подписки. Есть алгоритмическая лента — пока в неё попадают не только подписки, а все пользователи. Посты можно лайкать, комментировать и репостить.

  • Пока в сервисе нет платных опций и рекламы. Пользователи могут деактивировать аккаунт в Threads, но полностью удалить его можно только с аккаунтом в Instagram*.
Соцсети
Полина Лааксо
Приложение Threads — аналог Twitter — заработало на iOS и Android Статьи редакции

В России оно работает только при включённом VPN.

Скриншот vc.ru — главная лента и страница поиска

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #threads

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 Александр Ларин

Скиньте инвайт в клабхауз (с)

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Golem

Его закрыли уже

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Генерал Ермолов

Помню, и про Parler такое писали, и про трамповскую соцсеть, и еще про кого-то, а Твиттер и ныне там.
У рептилоида, конечно, побольше ресурсов будет по сравнению с мелкими аналогами, но в целом итог будет примерно тот же.

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High Stakes

Экстремизм какой

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неформат

ключевое пока нет рекламы, а если что то бесплатно значит источником средств являются хомячки (пользователи)

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Юлия Рябова

что-то интересненькое, первый раз услышала, спасибо автору, но смущает алгоритм удаления...

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Монохромный Ретропанк

Видимо, майорам сегодня пофик, юзает кто-то * или нет?

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Andre Morua

говно

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Bahtovar Boboev

А когда без VPNна будет работать?

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Беженцы с TJ

Когда уедешь из России

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SegaBoy

Соц сети сейчас настолько ботные, что иногда даже задумываешься что было бы прикольно какую нибудь соц. сеть аля инстаграм только чтобы там паспортом подтверждали профиль ну или еще как нить официально. Чтобы понимать что за профилем реальный человек стоит. Ну и конешн не российский сервис должен быть)))

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11 комментариев
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