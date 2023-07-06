В России Threads работает только при включённом VPN. При входе сервис предложит импортировать данные из Instagram* — никнейм, имя, описание, аватар и подписки. Есть алгоритмическая лента — пока в неё попадают не только подписки, а все пользователи. Посты можно лайкать, комментировать и репостить.