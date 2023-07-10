Соцсети
Таня Боброва

В Threads зарегистрировалось больше 100 млн пользователей с 6 июля — Quiver Quantitative Статьи редакции

Цукерберг сообщал о 70 млн пользователей по состоянию на 7 июля.

  • С 6 июля, когда официально запустилось приложение Threads, по 10 июля 2023 года в нём зарегистрировалось 100 млн пользователей. Такие данные приводит сервис аналитики Quiver Quantitative, который отслеживает номера учётных записей Threads, показанных на страницах в Instagram*.
  • Threads — это аналог Twitter от Meta*. При регистрации сервис предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. На странице Instagram* появляется номер, под которым пользователь зарегистрировался в Threads.
Скриншот со страницы Марка Цукерберга в Instagram*, его номер в Threads — 1
  • Официально Марк Цукерберг говорил, что за первые семь часов после запуска в Threads зарегистрировалось больше 10 млн пользователей. Последние данные от него — 70 млн пользователей по состоянию на 7 июля 2023 года.
  • TechCrunch отмечает, что удержать пользователей будет непросто: в сервисе пока нет многих привычных для соцсетей функций, например, отдельной ленты с подписками, хэштегов и сообщений.
Соцсети
Полина Лааксо
Приложение Threads — аналог Twitter — заработало на iOS и Android Статьи редакции

В России оно работает только при включённом VPN.

Скриншот vc.ru — главная лента и страница поиска

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #threads

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30 комментариев
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 Монгольские степи

Зарегистрировался (по сути просто зашел через акк Инстаграма) — Полистал полчаса — Удалил приложение.

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Division by Zero

Вместе с инстаграмом?

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Монгольские степи

Инстаграм и фейсбук в Монголии как мессенджеры. Без них никак.

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Alex Dem

Количество не всегда переходит в качество, вспомним тот же клабхаус... Да и прочие байки из склепа, ВКонтакте или потуги мейлру, рано ещё выводы делать...

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Олег Воронов

Клабхаус не особо подходящий аналог. Все-таки формат тредсов проверен временем и пользуется успехом, а клабхаус недодискорд

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Ware Wow

Залетел нормально. Им надо было просто видео прикрутить и текст, и могли бы возможно удержаться.

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Ale K

Ясно

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Куртуазный маньерист

Там просто поток шлака. Народ массово регается из-за хайпа.

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Влад Шушкевич

Поток шлака это именно то, что надо потребителю.

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Куртуазный маньерист

— Ваш дизайн - говно.
— Это дизайн говна.
— Тогда недурно!

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Axel Denisenko

Потрясающе! Успехов Марку и его компании. Надеюсь это хоть частично нивелирует потери от VR исследований и других невнятных проектов.

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Слегка Придурковатый
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Драка вегетарианца с людоедом

Что там с их поединком всё-таки, кстати? Отменили?

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Михаил

Да, мамка Илона запретила ему драться.

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Слегка Придурковатый

Сперва мамка запретила. Но по итогу вроде бы таки собираются в следующем году пиздиться. Дана Вайт уже бабки подсчитывает и потирает ручонки.

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Драка вегетарианца с людоедом
в следующем году

Типа, к тому времени уже либо ишак, либо падишах?

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Слегка Придурковатый

Дали время Маску подкачать живот, лол.

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Максимус Римский

А он с Олегом Монголом драться должен был?

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Павел Некрашевич

https://www.threads.net/@thenekrashevich
Пишу про технологии

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Антон Калашников

Реклама топ.

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Павел Некрашевич

Комментарий аналогичен

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Антон Калашников

Полностью солидарен с вами

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Надое ло

Держите в курсе

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Ами Варджа

Да всем пооохер🤷‍♂️

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Александр Не Курю

Тот момент, когда очень хотелось стать Дуровым и быть № 1))))

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Сергей Я

Я не зарегистрировался.

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Ware Wow

Вся тусовка, все киты, букмарки и подписки в Твиттере.
Делать кросспостинг конечно не сложно, но это все должны начать делать. А читатели дальше просто кому что приятнее будут юзать.

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Shamil Mboang

Как вы будете писать это слово кириллицей?

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Соловьев Александр

Пишу о новой профессии трекер

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Rownie

Давайте вспомним сколько зарегилось в клабхаусе в первые 2 недели

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