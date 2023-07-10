В Threads зарегистрировалось больше 100 млн пользователей с 6 июля — Quiver Quantitative Статьи редакции
Цукерберг сообщал о 70 млн пользователей по состоянию на 7 июля.
- С 6 июля, когда официально запустилось приложение Threads, по 10 июля 2023 года в нём зарегистрировалось 100 млн пользователей. Такие данные приводит сервис аналитики Quiver Quantitative, который отслеживает номера учётных записей Threads, показанных на страницах в Instagram*.
- Threads — это аналог Twitter от Meta*. При регистрации сервис предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. На странице Instagram* появляется номер, под которым пользователь зарегистрировался в Threads.
- Официально Марк Цукерберг говорил, что за первые семь часов после запуска в Threads зарегистрировалось больше 10 млн пользователей. Последние данные от него — 70 млн пользователей по состоянию на 7 июля 2023 года.
- TechCrunch отмечает, что удержать пользователей будет непросто: в сервисе пока нет многих привычных для соцсетей функций, например, отдельной ленты с подписками, хэштегов и сообщений.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Зарегистрировался (по сути просто зашел через акк Инстаграма) — Полистал полчаса — Удалил приложение.
Вместе с инстаграмом?
Инстаграм и фейсбук в Монголии как мессенджеры. Без них никак.
Количество не всегда переходит в качество, вспомним тот же клабхаус... Да и прочие байки из склепа, ВКонтакте или потуги мейлру, рано ещё выводы делать...
Клабхаус не особо подходящий аналог. Все-таки формат тредсов проверен временем и пользуется успехом, а клабхаус недодискорд
Залетел нормально. Им надо было просто видео прикрутить и текст, и могли бы возможно удержаться.
Ясно
Там просто поток шлака. Народ массово регается из-за хайпа.
Поток шлака это именно то, что надо потребителю.
— Ваш дизайн - говно.
— Это дизайн говна.
— Тогда недурно!
Потрясающе! Успехов Марку и его компании. Надеюсь это хоть частично нивелирует потери от VR исследований и других невнятных проектов.
Что там с их поединком всё-таки, кстати? Отменили?
Да, мамка Илона запретила ему драться.
Сперва мамка запретила. Но по итогу вроде бы таки собираются в следующем году пиздиться. Дана Вайт уже бабки подсчитывает и потирает ручонки.
Типа, к тому времени уже либо ишак, либо падишах?
Дали время Маску подкачать живот, лол.
А он с Олегом Монголом драться должен был?
https://www.threads.net/@thenekrashevich
Пишу про технологии
Реклама топ.
Комментарий аналогичен
Полностью солидарен с вами
Держите в курсе
Да всем пооохер🤷♂️
Тот момент, когда очень хотелось стать Дуровым и быть № 1))))
Я не зарегистрировался.
Вся тусовка, все киты, букмарки и подписки в Твиттере.
Делать кросспостинг конечно не сложно, но это все должны начать делать. А читатели дальше просто кому что приятнее будут юзать.
Как вы будете писать это слово кириллицей?
Пишу о новой профессии трекер
Давайте вспомним сколько зарегилось в клабхаусе в первые 2 недели