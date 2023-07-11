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Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter убрал из результатов поиска прямые ссылки на Threads — The Verge Статьи редакции

Соцсеть уже не первый раз блокирует ссылки на конкурентов.

1682 просмотров
  • Пользователи Twitter пожаловались, что не могут найти в поиске ссылки на профили в Threads, пишет The Verge.
  • Проблема возникает, если использовать в поиске оператор «url:» — он фильтрует результаты и показывает в них только твиты со ссылками. Например, отмечает издание, если ввести запрос «url:theverge.com», в результатах будут публикации со ссылками на статьи The Verge. А по поиску «url:threads.net» нет ничего.
  • При этом, если искать «threads.net» без «url:» — в результатах будут только твиты пользователей, которые рассказывают о соцсети, но не ссылаются на профили. The Verge предлагает для поиска использовать вариант с запросом «url:“threads net”» — тогда Twitter показывает в том числе публикации со ссылками.
  • В декабре 2022 года Twitter объявил, что запретит «продвигать альтернативные платформы», а ссылки на Facebook*, Instagram*, Mastodon и некоторые другие соцсети будет удалять.
  • В апреле 2023 года сервис для рассылок Substack запустил Notes — отдельную ленту с короткими сообщениями, по дизайну и функциям похожую на Twitter. После этого соцсеть отключила функцию лайков и репостов на твитах со ссылками на Substack и начала блокировать сами ссылки. Через несколько дней блокировку убрали.
  • Соцсеть Threads — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года. 7 июля Twitter пригрозил компании судом, обвинив в краже коммерческих тайн для создания Threads. На 10 июля в соцсети уже зарегистрировалось больше 100 млн пользователей.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #twitter #threads

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36 комментариев
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 Деконструктор массмедиа
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Аслямов Вадим

Это частная компания, что хочет, то пусть и делает... так обычно поклонники США любят аргументировать.

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Даниил Слесарчук

Боец с «поклонниками США», с регистрацией!

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Bames Jond

я б не сказал что он токсичный, просто правда она не всегда сладкая как в телевизоре или у навального.
Твитер дает в частности возможность смотреть на зарубежную оппозицию и "их" проблемы
Рептилоид и его Threads вряд ли дадут это, политичесские взгляды и его лояльность власти хорошо известны

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пешка

Молодцы, хуле

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Сергей Я

Красава Маск. Нечего псевдо-демократической помойке делать на православном Твиттере.

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Кирилл Таран

Да эти две компании между собой всегда так

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Kimberly Russell

вполне нормально ,что так произошло

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умный человек

Обычная конкуренция

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Aleks B

С неконкурентными методами

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Дмитрий Кулешов

Для этих краев подобные методы в порядке вещей, частный бизнес берет пример с государства
https://www.kommersant.ru/doc/5841924
https://www.forbes.ru/biznes/470411-ssa-perecislili-570-tovarov-iz-rossii-s-povysennoj-vvoznoj-poslinoj-v-35

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Иван Иванов

Нужно проверить все эти тредсы на химикалии, а пока запретить

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Вадим Д.

Неудивительно, ничего нового.

А вот Threads будет резать ссылки на Twitter?

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Кирилл Таран

Будет, конечно, как сейчас Инстаграм режет

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Аслямов Вадим

Ну так это в США делают, значит это демократично. А если бы ссылки стали резать во Вконтакте, то это было бы "ужасно нецивилизованное" поведение.

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Spoilerok

Ну правильно, СПАМ надо фильтровать.

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Генерал Ермолов

Ну убрали и убрали

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Босятский Мун Рок

Целую ноовсть выкатили, во повод придумали.

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Giraffe

Маск наверное очень напрягся с выходом конкурента. А это действительно опасный конкурент, учитывая легкость, с которой в Threads перетекает аудитория инсты. А инста в 4-5 раз больше твиттера по аудитории

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Антон Большаков

Может нужно беспокоиться самой инсте ? Ну да, о чем это я, это же одна и та же аудитория.

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Giraffe

Инста ушла в рилсы и скорее с тик-током конкурирует, думаю что инста не сильно пострадает

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Magistr Architecture

Цукерберг - гений. Умело воспользовался сумасбродством Маска. Другое дело, что Тредс нещадно фильтрует контент, чего нет в Твиттере практически

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Nick Rybak

Да уж прям нет))

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Magistr Architecture

Ну сейчас практически нет. Если не считать откровенного экстремизма. В Мете бан можно получить за буквально что угодно

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Giraffe

Твиттер будет для жарких трушных споров, а тредс поделиться позитифчиком

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muiren

Threads запущен для кампании позитива "А вы заметили, как похорошели Штаты при Байдене за последнее время?"

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Giraffe

да скорее котиков обсуждать и кто как покакал

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Ivan Boldyrev

... как пишет некто под постом про фильтрацию в Твиттере.

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Динар Низамиев

https://www.threads.net/@dinario_nizametti заходите, будем дружить

Dinar (@dinario_nizametti) on Threads
Storysale marketer Запускаю курс "как уничтожить инфоцыган и экспертов". Подробности в директе…
www.threads.net
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M.R.T.

Ты мне больше не дружок, ты не писай в мой горшок

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Император Нолимоций

Любопытно, сколько людей на планете каждое утро проспалось с мыслью: «Так-то вроде бы всё прекрасно, но в душе пустота... Ах, если бы был еще один Twitter...».

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MEGAtraXXXer666

Лохиии

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Claudia Mitchell

это очевидно что так могло быть ,они же конкурируют друг с другом

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muiren

Как писали либеральные, прогрессивные деятели после блокировки Трампа и других политически неугодных в Твиттере: "Частная компания – имеют право".
Странно, что VC не публикует новости про Threads, их блокировки:

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muiren
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Ильнур Сиразетдинов

Твиттер скоро умрёт, сам себе могилу роет

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36 комментариев
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