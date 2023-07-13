Соцсети
Таня Боброва

Бывшие сотрудники подали коллективный иск к Twitter, обвинив соцсеть в невыплате выходных пособий на $500 млн Статьи редакции

Компания постоянно сталкивается с судебными разбирательствами после покупки соцсети Илоном Маском.

  • Коллективный иск в суд Сан-Франциско подала Кортни МакМиллиан, пишет Reuters. До своего увольнения из Twitter в начале 2023-го она курировала программы вознаграждений сотрудников соцсети. Согласно иску, компания задолжала уволенным сотрудникам не менее $500 млн.
  • В соответствии с планом выплат выходного пособия, разработанным Twitter в 2019 году, большинство работников при увольнении получали базовую зарплату за два месяца плюс оплату в размере недельного заработка за каждый полный год работы. Старшие сотрудники вроде МакМиллиан должны были бы получить зарплату за полгода.
  • Но Twitter при увольнениях выплатил выходное пособие в размере одной месячной зарплаты. У компании больше нет пресс-службы для комментариев, напомнило агентство.
  • В июне 2023 года Twitter столкнулась с иском о невыплате обещанных бонусов на «миллионы долларов», писало Reuters. К соцсети подают иски и по другим поводам: например, по данным WSJ на февраль 2023 года, от компании через суды потребовали оплатить счета на $14 млн.
  • Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года и сразу уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров, писали СМИ. В ноябре соцсеть сообщила, что уволила 50% сотрудников.
Соцсети
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«Я люблю Twitter»: как Илон Маск стал единоличным владельцем соцсети, уволил половину штата и начал искать себе замену Статьи редакции

Вспоминаем хронологию и детали одной из главных сделок 2022 года.

Илон Маск в офисе Twitter после закрытия сделки

#новость #twitter

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 Вадим Д.

Там так быстро народ вылетал, что не успевали пособия оформлять.

У компании больше нет пресс-службы для комментариев

А вот это, прямо скажем, офигенно удобная отмазка, браво!

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Евгений Широков

Вот здесь кстати им не помешало бы один опыт у России перенять, хоть он и не совсем культурный, новых сотрудников нанимать без оформления хотя бы на самый минимальный срок, чтобы компания и сотрудник могли понять насколько подходят они друг другу. Если не понравилось, сотруднику за пять минут отдали деньги за отработанные часы и дни, и он ушел без всякой волокиты. И компании меньше геморроя, и сотруднику. Соответственно и больше времени на оформления

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Вадим Д.

Ну ладно уж Вам, у нас для этого придуман испытательный срок, всё официально и есть возможность спокойно разбежаться.

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Евгений Широков

При огромном количестве сотрудников и вакансий официально это делать довольно геморройно

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Вадим Д.

Согласен, но в иных случаях организацию и на кукан посадить могут. Хотя это никого не останавливает, если честно.

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Евгений Широков

Не спорю, но все же абсолютно во всем нереально следовать закону

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Иван Иванов

ну тогда можно идти дальше и убрать пункт

сотруднику за пять минут отдали деньги за отработанные часы и дни

мы на него больше потратили - за объявление деньги тратили, на собеседование руководителей (с огромной зп) приводили, в курс работы вводили, а он не оправдал ожиданий.. справедливо же не платить? справедливо

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Деконструктор массмедиа

Разве "всякая волокита" не защищает сотрудника от произвола компании? Приложил исследования OMI. 76,8% респондентов сталкивались с обманом при найме и во время испытательного срока. Мне кажется, "опрокинуть" сотрудника с официальным договором в разы сложнее, чем при договоренностях "на словах".
Без договора и минимальный испытательный срок растянется на месяц. А как платить, так это, вы нам не подходите)

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Gre Li

Суды уже не раз говорили, что трудовой договор действует с момента, когда сотрудник вышел на работу. Соответственно, если договор не подписан — это промашка работодателя, закон уже защищает работника, и он может требовать в суде всё для реализации этой защиты. Нужно только доказать факт того, что начал работать.

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mr g

Сколько людей оказывается просиживали штаны. Уволили их и до сих пор работает твиттер, даже какие то обновления делает.

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MakaR

Ах они негодяи!

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Слегка Придурковатый

"она курировала программы вознаграждений сотрудников соцсети"

Кто там громче всех кричит "воры"? Я бы её саму потрёс, наверняка себе в карман эти бабки умыкнула. Хехе.

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Олег Павлов

Твиттеру эта шумиха только на руку, черный пиар – тоже пиар

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Иван Иванов

да, я только из-за этой шумихи зарегался

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Dima Alexeev

Адвокаты за 10 млн решат проблему с иском на 500 млн. А если не решат, то затянут на годы и сведут к минимальной сумме

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Yulay Mambetov

Затянуть смогут, но если был коллективный договор - не отвертеться от выплат

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Андрей Иванов

Как пишут на соседнем dtf: "Контора п...ов получается?"

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Dmitriy Filippov

Коррупция и вороство, конечно. Но зато какая свобода слова!

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Телячья ярость

Ни разу не слышал, чтобы в России когда-то кому-то платили выходное пособие

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Sarmat Bagayev

так это в рф называется компенсация за неиспользованный отпуск, если в бюджетке работал

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