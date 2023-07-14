Twitter начал платить подписчикам Blue, после твитов которых показывает рекламу Статьи редакции
Чтобы подключиться к программе монетизации, у пользователя должно быть минимум 5 млн просмотров на всех постах на протяжении трёх последних месяцев.
- Twitter начал перечислять авторам долю выручки от рекламы, показанной между их твитами, сообщил TechCrunch. Присоединится к программе могут подписчики Twitter Blue, у которых минимум 5 млн просмотров твитов в течение последних трёх месяцев. На первом этапе соцсеть распределит между авторами $5 млн.
- Подключиться к программе не смогут авторы сексуализированного контента, постов о финансовых пирамидах или схемах быстрого обогащения, насилии, преступном поведении, азартных играх, наркотиках и алкоголе.
- Журналист-расследователь Брайан Крассенштейн, у которого около 750 тысяч подписчиков, сообщил о выплате $24 305. Музыкальный блогер SK (230 тысяч подписчиков) получил $2236, политический обозреватель Бенни Джонсон (1,7 млн подписчиков) — $9546.
- Сумма определяется охватами. Например, автор Эшли Сент-Клер (710 тысяч подписчиков) заработала $7153, с февраля по июль у её твитов было около 840 млн просмотров. То есть за миллион показов она получила $8,52. Неизвестно, меняется ли расчёт от пользователя к пользователю.
755 просмотров
Роскомнадзор, разбань твиттор, заепал.
Хочу лично читать 💩 от местных, а не репосты в ТГ.
Теперь мой твит выглядит так:
Отбивают подписку?
@Андрей Вечерний тут в твиттере журналист-расследователь получил $24 305, та как там?
"5 млн просмотров на всех постах на протяжении трёх последних месяцев"
Богатые богатеют.
вот именно, лучше б всем платили как на ютьюбе
Труба-трубе рознь, тут девушка показывала сколько за месяц получает имея 70 000+ подписчиков, что-то около 300$, это несерьезно.
@Комитет Вы-то когда деньги начнете платить? Я уже и кошелечек большой приготовил.
Я просто взял попкорн и смотрю как Threads сжирает Twitter.