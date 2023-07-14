Meta* стала блокировать пользователей Threads из Европы, которые заходят с VPN Статьи редакции
Официально приложение пока не запускалось в ЕС.
- Пользователи Threads из Европы пожаловались на сбой — у кого-то не загружаются посты и профили, у кого-то комментарии, не работают уведомления.
- Они заходили в приложение через VPN, поскольку в ЕС Meta* пока его не запустила. Компания ждёт разъяснений по поводу работы сервиса от регуляторов, писал Bloomberg.
- Позже консультант Мэтт Наварра получил комментарий Meta*. Компания подтвердила, что блокирует доступ пользователей из ЕС: «Threads недоступен в большинстве европейских государств, и мы приняли дополнительные меры, чтобы люди из этих стран не могли получить доступ к сервису. Европа остаётся очень важным рынком для Meta*, и мы надеемся, что в будущем сможем открыть доступ к Threads».
- Threads — это аналог Twitter, который Meta* запустила 6 июля 2023 года. При регистрации сервис предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. По словам Марка Цукерберга, за пять дней с запуска в сервисе зарегистрировалось 100 млн пользователей. Но, по данным Sensor Tower, на неделе с 10 июля активность пользователей начала падать.
- Twitter после запуска конкурента пригрозил Meta* судом, обвинив в краже коммерческих тайн для создания Threads. А затем убрал из результатов поиска прямые ссылки на сервис.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Слишком много Threads и Twitter. Где слабоумие и отвага? Где новый пузырь доткомов, где полёты на Марс и релиз второй версии Матрицы?
Похоже на рекламу препаратов. Чем банчишь, Вадим, почем стоит?
Тссс 🤫 Нейроприбамбасы, дешевле подписки Blue и доступно каждому, никаких нарушений, всё соответствует регламенту ТС ЕАЭС.
Мета, ну пожалуйста, ну разблокируй. Мы в европе тоже хотим в трэдс, прям очень-очень, правда! но у вас там заблокировано чё-то. Разблокируй пожалуйста. Может там кнопочку кто-то где-то нажал, посмотри по-братски
Штош.. пойду в Твитор, пока Цукер!
Маск отбуцкай его как следует ногами
ком у вообще нужен тот Трэдс
Ну а че ему делать, в европе не любят байдена, они пишут про него Threads что он не хороший, че им паразитам твиттера мало?
Я вот из Европы захожу с айфона. Вообще норм все работает