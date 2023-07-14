Соцсеть Threads от Марка Цукерберга потеряла 20% активных пользователей за четыре дня — исследование Статьи редакции
Конкурировать с Twitter ей будет сложно, считают эксперты.
- 11 и 12 июля 2023 года количество активных пользователей Threads снизилось примерно на 20% по сравнению с 7 июля, сообщили в аналитической компании Sensor Tower.
- В компании Similarweb заявили, что в период между 7 и 11 июля количество активных пользователей Threads на устройствах под управлением Android снизилось более чем на 25%.
- По данным обеих компаний, среднее время, которое пользователи Threads ежедневно проводили на сайте, сократилось примерно на 50%. В Sensor Tower сообщили, что этот показатель снизился с 20 до 10 минут. Пользователи в целом запускали приложение Threads реже, чем приложения других соцсетей.
- Threads будет нелегко занять своё место среди популярных соцсетей, несмотря на первоначальный ажиотаж пользователей и повышенное внимание СМИ, заявил управляющий директор Sensor Tower Энтони Бартолаччи. По его словам, сервису нужно предложить нечто особенное, чего нет в том же Twitter.
- Эксперты считают, что у Threads есть возможность стать по-настоящему популярной социальной платформой за счёт интеграции с другими сервисами компании Meta*. Однако для этого разработчикам потребуется внедрить больше функций, которые смогут выделить соцсеть на фоне конкурентов.
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Приквел Клабхаус: Начало
Может гугл+?
Это не падение, а коррекция
Главное чтобы коррекция не привела к 100% оттоку пользователей
Муа-ха-ха (-:
Кто бы сомневался, что эта поделка не так хороша, при том, что есть рабочий старый твиттер.
Все зашли, осмотрелись, в сети все те же, что и в инсте и пошли обратно (-:
Рано еще судить, через месяц посмотрим
Абсолютно верно. В подавляющем большинстве статистик идет разграничение на: вчера, сегодня, неделя, месяц, квартал.
*Далеко не у всех есть желание и возможность ежедневно посещать интернет сайты и приложения.
Журналисты как всегда, делают сенсацию из рандомных дневных колебаний. Писать о чем-то надо
Далеко не все Вадим Д.
А что смотреть-то? Имитация может выиграть только если будет лучше оригинала или предложит какие-то преимущества. Пока из преимуществ - единая система авторизация с инстой.
Кто-нить вообще открывал это? Зачем это нужно? Мне кажется, в бложики все наигрались еще в эру Blogspot, а сейчас этих платформ столько развелось, что уже жопа не прожевывает. Я наоброт всё ненужное (чем не пользуюсь совсем типа Вконтакте и твиттера) позакрывал-позаморозил и забыл. А они продолжают какую-то новую чепухню зачем-то делать. Как — и зачем — вести профили в куче соцсетей, если ты не медийная личность, не контент-криейтор или не пытаешься что-то продать?
Это нужно не "зачем", а кому. Сладкому и его спонсорам.
Отрицательный рост!
"Конкурировать с Twitter ей будет сложно, считают эксперты."-ну так еще бы было бы не сложно ,как произошел большой приток пользователей ,та к и ожидается и их отток
ну это не критично ,вполне нормально
давайте посчитаем - это значит что осталось 4 человека - ведь 20% от того что было это 1 человек
отрицательно увеличила базу активных пользователей.
Это что же получается, тренеры по Threads с 3-летним опытом начнут терять работу?
Ты, ты-ты кинула, ты, ты-ты кинула, ты!
@Вадим Д. за 4 дня, представляешь? Что думаешь?
Ну как-то похер.
Они не сделали версию для айпада. Это провал.
В большинстве случаев ей не придется конкурировать с Твиттером, потому шо многие не пользуются Твиттером) Одной ФБ выполне хватает человеку от начала и до конца жизни для личных нужд и общения со своими знакомыми во всех уголках планеты
Просто у них не было Вадима Д.
И почему я не удивлен? Это только начало падения.
Просто добавьте в Threads поиск постов и поддержку хештегов и будет всё нормально работать.
Всегда есть вариант уйти в Беларусь.