Соцсеть Threads Марка Цукерберга потеряла 70% ежедневно активных пользователей спустя две недели после запуска Статьи редакции
Meta* говорила, что после большого прироста ожидает падения показателей.
- Количество пользователей, которые заходят в приложение Threads ежедневно, сокращается вторую неделю подряд. Так, на 17 июля 2023 года оно составило 13 млн человек, пишет WSJ со ссылкой на данные аналитиков Sensor Tower. По их подсчётам, это на 70% меньше пикового показателя за 7 июля — в 49 млн человек.
- Время, которое пользователи проводят в соцсети, тоже уменьшилось: с 19 минут в день до четырёх минут. Многие критикуют алгоритмы ленты и невозможность настроить её под себя, пишет ZDNet. Insider среди причин называет отсутствие базовых функций — например, хэштегов и страниц с наиболее обсуждаемыми темами.
- Meta* ожидала, что показатели упадут, но говорила, что не будет считать это тревожным сигналом, так как уже работает над функциями, которые улучшат опыт взаимодействия с соцсетью и помогут удержать аудиторию. Только после этого компания начнёт думать и о монетизации, ссылается WSJ на слова Meta*.
- У Twitter при этом заметных колебаний в статистике нет, отмечает издание: количество ежедневно активных пользователей остаётся на уровне 200 млн человек, а время, затраченное на приложение, — это в среднем полчаса в день.
- Соцсеть Threads — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года. При регистрации она предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. В России работает при включённом VPN, в Европе пока недоступна.
- По словам Марка Цукерберга, к 10 июля в Threads зарегистрировалось 100 млн пользователей, но количество ежедневно активных читателей и авторов при этом снизилось к 11-12 июля примерно на 20% по сравнению с 7 июля.
- Сразу после запуска конкурента Twitter пригрозил ему судом, обвинив в краже коммерческих тайн, а затем убрал из результатов поиска прямые ссылки на сервис.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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вот только что это в клабхаусе обсуждали
Утром ещё было в Google+.
Дай инвайт.
В ЖЖ статью читал про это
Разрывная
Не соц сеть, а плагин к Инстаграму))
Ха-ха, это только начало.
«Внезапно» выяснится, что оставшиеся 30% — боты, подосланные Маском.
сотрудники Meta
Что хотел, брат?
Понятно что олдфаги уже не пересядут из твитора, но условные новые селебрити если начнут там постить, то медленно но верно площадка найдет свою нишу.
Займёт нишу Google+.
селебрити надо заплатить чтобы они стали активно пользоваться соц сетью
Не в "селебрити" только дело. Соц.сети ещё продвигать надо. Где банально кнопки поделиться с иконкой threads? Мало кто из вебмастеров это сделал и сделает. Где спам, на который ведётся большинство юзеров? Там дохрена вопросов.
А реклама в штатах? Помню запускали целые 3d баннеры для рекламы fb и Whatsapp.
вполне ожидаемая новость
Слишком медленный отрицательный рост. Спишем это на инертность зумеров. Но так или иначе, все поделки звероящера обречены на провал. Здесь тебе не Нибиру, Марк. Здесь - хуже.
P.S. Невероятный блондин, по ходу дела наш спор прекратится гораздо раньше. Хехе.
о чем спорили и на что?
Чтобы Threads переплюнуть твиттер, нужно обладать какими-то крутыми функциями, которых нет в твиттер. Чем-то удивлять пользователей. А делать копию и надеятся на хорошие показатели это глупо) С твиттером Маск конечно творит всякую фигню, но там годами наработанная аудитория. Твиттер стрельнул давно, когда и аналогов то особо не было
У тредса основной плюс отсутствие самодура Маска.
Судя по всему, Цукерберг захотелось поиметь Маска. Дескать ну ты полез на мой пенёк, должен пизды получить.
Цукер настолько хотел дать пизды, что даже, из-за новых ограничений в Твиттере, выпустил Threads сырым. Казалось бы, план безошибочный, ведь я присоединю своё поделие к Инсте...
А потом настало 21-е июля...
🤡
Интересные движения
Да вроде как очевидно было. Наберут еще силу, просто имя производителя своё взяло. Примерно как сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Сейчас сработало имя, потом начнёт работать контент
прямо как Армия России
Какой сюрприз.
Будет участь как у Nimses (кто-то помнит вообще что это такое?)
Щито это такое?
"Meta* ожидала, что показатели упадут, но говорила, что не будет считать это тревожным сигналом, так как уже работает над функциями, которые улучшат опыт взаимодействия с соцсетью и помогут удержать аудиторию."-а почему изначально нельзя было внедрить удобный функционал ,а затем уже как-то постепенно видоизменять приложение
"Уже работает над" не считается.
Цук и его присные так привыкли выкручивать руки пользователям в инсте и мордокниге, что уже забыли, что пользователя сначала надо подсадить на сервис, а уже потом обдирать как липку.
Зашёл я как-то туда. Лента с какого-то перепугу пихает мне посты паблика рифмы и панчи. Никогда на это говно нигде не был подписан… вышел и забыл как страшный сон
Ты чё не тру, бро?
Меня легко потерять, но сложно забыть… Или как там было во фразе этой
Это отрицательный рост! Происходит корректировка и стабилизация пользовательской базы, при достижении плато наступит стабильность.
По TCP/IP ещё ночью обсудили
Welcome to club's house
Но 30 же! 30% осталось!