«Всем птичкам — адьё»: Илон Маск объявил, что Twitter откажется от птицы в логотипе Статьи редакции
Её заменят на букву «Х».
- Сначала владелец соцсети устроил опрос, в котором предложил решить, какая тема оформления должна быть основной в Twitter— светлая или тёмная. На момент написания заметки до конца голосования оставалось 20 часов, тёмный интерфейс успел получить 75,8% голосов.
- После этого Маск признался, что «обожает отрицательную обратную связь на платформе», и предупредил, что скоро она «попрощается с брендом Twitter и всеми его птичками». В комментариях пользователи спросили, как тогда будут называться «твиты» и какой глагол использовать вместо «твитить», но предприниматель не ответил.
- Он заявил, что в новом логотипе будет буква «Х», и если ему «покажут хорошую иконку уже сегодня, соцсеть завтра же начнёт использовать её повсеместно». Позже он подтвердил намерения отказаться от логотипа с птицей в аудиокомнате с пользователями.
- Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp (это часть X Holdings Corp), а в июле объявил о запуске ИИ-компании xAI.
- В апреле 2023 года предприниматель также в шутку на несколько дней сменил логотип соцсети с птицы на маскота криптовалюты Dogecoin.
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А-ха-ха (-:
Собакена своего приделает?
А у светлого нет шансов, это правильно. А про Х в логотипе:
понятно, что птичкам адье, но не понял - птичечкам тоже?🙄
если собакена приделает, то вместо "твитить", будут "гавкать")
Маск Х ложил на твиттер.
"какой глагол использовать вместо «твитить»" - Х..чить.
Птичка это узнаваемый бренд. Странно отказываться от него полностью.
Вместо твитить теперь будем ху*тить
Комментарий удален модератором
Ребрендинг - дело такое. На фоне провала Цукерберга - может оказаться своевременным
Хозяин - барин. Жаль птичку.
F🫡
Мне почему-то в голову Герасим пришел…
Спасибо, что не Z
https://www.zippo.com/
Маск специально как будто Твиттер пытается слить. Чтобы эту сеть зацензурить. Я имею ввиду, выкупил сеть, где люди свое мнение свободно высказывали(иногда не угодное) и теперь ее сольет. Мы же не знаем, где он деньги на ее выкуп взял.
Это так странно - заплатить 44 миллиарда чтобы нахер всех поувольнять, сменить логотип, название и концепцию.
А по-моему, прикольно. Настоящий панк, творит дичь за свои деньги, почему бы и да.
Наконец-то нашел, куда пристроить X.com
Кто-то заработает дохулиард денег за этот домен...
скоро она «попрощается с брендом Twitter и всеми его птичками»
Выглядит логично.
Отправил Маску, уже завтра новый логотип
Што за дела?
Ну хер его знает. Маска уважаю, но смысл убирать название Твиттер не вижу. Можно просто букву добавить в название ("Твиттер Х"), чтобы подчеркнуть преемственность
Хуиттер тогда
Маск, поздно! "Икс" уже занят!
Как раз таки вовремя!
X_x
Держи наркомана!
Эт что за хуйня (с)
Медведев теперь потеряется.
Он же в телегу ушел в последнее время
а я знаю что так хотелось бы мне туда попасть но я не могу как дела что делаешь чем занимаешься
Маск как ребенок, которому дали поиграться в батиной машине. Главное, чтобы с ручника не снял и не поехал в по наклонной на дно в гости к Цукербергу
🫡
ни Хуя себе
Странно менять. Если он купил технологии твиттера, то явно переплатил. Если же компанию, то нахера менять логотип, если twitter - это щебетать. Птичка, как ни странно очень подходит этому названию. Ну а с иксом, необходим новый домен, новая логика, новая мысль. С таким успехом мог бы как Цукерберг тредс создать, дешевле вышло бы.
И где сейчас Цукерберг с его Threads?
Он купил юзеров, по сто баксов за человека
https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System