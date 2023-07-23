Соцсети
Полина Лааксо

«Всем птичкам — адьё»: Илон Маск объявил, что Twitter откажется от птицы в логотипе Статьи редакции

Её заменят на букву «Х».

  • Сначала владелец соцсети устроил опрос, в котором предложил решить, какая тема оформления должна быть основной в Twitter— светлая или тёмная. На момент написания заметки до конца голосования оставалось 20 часов, тёмный интерфейс успел получить 75,8% голосов.
  • После этого Маск признался, что «обожает отрицательную обратную связь на платформе», и предупредил, что скоро она «попрощается с брендом Twitter и всеми его птичками». В комментариях пользователи спросили, как тогда будут называться «твиты» и какой глагол использовать вместо «твитить», но предприниматель не ответил.
«Честно говоря, обожаю отрицательную обратную связь в Twitter. Лучше так, чем быть чванливым цензурным бюро»
  • Он заявил, что в новом логотипе будет буква «Х», и если ему «покажут хорошую иконку уже сегодня, соцсеть завтра же начнёт использовать её повсеместно». Позже он подтвердил намерения отказаться от логотипа с птицей в аудиокомнате с пользователями.
Пример логотипа, который выложил сам Маск, но никак не прокомментировал
  • Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp (это часть X Holdings Corp), а в июле объявил о запуске ИИ-компании xAI.
  • В апреле 2023 года предприниматель также в шутку на несколько дней сменил логотип соцсети с птицы на маскота криптовалюты Dogecoin.

#новость #илонмаск #twitter

2683 просмотров
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59 комментариев
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 Вадим Д.

А-ха-ха (-:
Собакена своего приделает?

А у светлого нет шансов, это правильно. А про Х в логотипе:

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Илья Попов

понятно, что птичкам адье, но не понял - птичечкам тоже?🙄

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2 комментария
Сергей Мазур

если собакена приделает, то вместо "твитить", будут "гавкать")

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2 комментария
Сергей Коновалов
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lakoros

Маск Х ложил на твиттер.

"какой глагол использовать вместо «твитить»" - Х..чить.

Птичка это узнаваемый бренд. Странно отказываться от него полностью.

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Bames Jond

Вместо твитить теперь будем ху*тить

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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1 комментарий
Александр Смирнов

Ребрендинг - дело такое. На фоне провала Цукерберга - может оказаться своевременным

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Aleksey

Хозяин - барин. Жаль птичку.
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Kate

Мне почему-то в голову Герасим пришел…

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Никита Михайлов
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Спасибо, что не Z

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noname

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Егор Давыдов
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Сергей Я
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Помогаю Кодить

Маск специально как будто Твиттер пытается слить. Чтобы эту сеть зацензурить. Я имею ввиду, выкупил сеть, где люди свое мнение свободно высказывали(иногда не угодное) и теперь ее сольет. Мы же не знаем, где он деньги на ее выкуп взял.

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Astas Jr

Это так странно - заплатить 44 миллиарда чтобы нахер всех поувольнять, сменить логотип, название и концепцию.

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angleworm

А по-моему, прикольно. Настоящий панк, творит дичь за свои деньги, почему бы и да.

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4 комментария
Roman

Наконец-то нашел, куда пристроить X.com

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Алекс Д.

Кто-то заработает дохулиард денег за этот домен...

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3 комментария
Ольга
эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х... С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp
скоро она «попрощается с брендом Twitter и всеми его птичками»

Выглядит логично.

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Аккаунт отморожен
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Chinko

Отправил Маску, уже завтра новый логотип

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Всё как у людей

Што за дела?

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Генерал Ермолов

Ну хер его знает. Маска уважаю, но смысл убирать название Твиттер не вижу. Можно просто букву добавить в название ("Твиттер Х"), чтобы подчеркнуть преемственность

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ЯжПрограммист

Хуиттер тогда

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Леонид Бережной

Маск, поздно! "Икс" уже занят!

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Алекс Д.
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Дамир Уразаев

Как раз таки вовремя!

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Artemy

X_x

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Михаил Стерлин

Держи наркомана!

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Fred Han

Эт что за хуйня (с)

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ZuDwa

Медведев теперь потеряется.

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Леонид Бережной

Он же в телегу ушел в последнее время

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1 комментарий
Никита Кек

а я знаю что так хотелось бы мне туда попасть но я не могу как дела что делаешь чем занимаешься

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Смирнов Евгений

Маск как ребенок, которому дали поиграться в батиной машине. Главное, чтобы с ручника не снял и не поехал в по наклонной на дно в гости к Цукербергу

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Lucky Fucko

🫡

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Отнюдь

ни Хуя себе

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Ivan. Zakladka

Странно менять. Если он купил технологии твиттера, то явно переплатил. Если же компанию, то нахера менять логотип, если twitter - это щебетать. Птичка, как ни странно очень подходит этому названию. Ну а с иксом, необходим новый домен, новая логика, новая мысль. С таким успехом мог бы как Цукерберг тредс создать, дешевле вышло бы.

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Алекс Д.

И где сейчас Цукерберг с его Threads?

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Manga TV

Он купил юзеров, по сто баксов за человека

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James Bomond
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Андрей Шевчук

https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System

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Artemy
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59 комментариев
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