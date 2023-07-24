Соцсети
Артур Томилко

Домен x.com начал перенаправлять на Twitter, а официальный аккаунт соцсети сменил логотип Статьи редакции

Официально его не представили, но владеющий соцсетью Илон Маск опубликовал фото штаб-квартиры Twitter с буквой «Х» на нём.

  • О том, что у соцсети появился новый адрес, сообщил Илон Маск. Он добавил, что сегодня, 24 июля, сменится и логотип сервиса. Изображения профиля уже поменяли сам Маск и официальный аккаунт Twitter.
Штаб-квартира Twitter в Нью-Йорке
  • 23 июля 2023 года Маск объявил о планах отказаться от бренда Twitter и фирменного логотипа с птицей. Он пояснил, что в новом логотипе появится буква «X».
  • Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp (это часть X Holdings Corp), а в июле объявил о запуске ИИ-компании xAI.
  • В апреле 2023 года предприниматель также в шутку на несколько дней сменил логотип соцсети с птицы на маскота криптовалюты Dogecoin.

#новость #twitter

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55 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Даже я, миллиардер, боюсь представить, какова стоимость домена x.com.

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Слегка Придурковатый

Ну и картинка для ностальгии.

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7 комментариев
Vangelis

5млн баксов, Маск купил его у payPal в 2017

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Кирилл Кондратьев

Вроде Маск выкупил его у Пэйпала за 5 лямов в 2017

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Вася Пражкин

Так ты ж рублевый - откуда у тебя деньги?

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1 комментарий
Gogi Jan

x.xxx было бы моднее

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Михаил

Вроде это самый первый домен маска

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Сергей Я

Илон Маск выкупил домен x.com у PayPal в 2017 году. Согласно данным СМИ, сумма сделки составила около пяти миллионов долларов.

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Fred Han

Всегда восхищался Максом, надеюсь чел знает что делает😎

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Максим Неплох

Спасибо за поддержку

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1 комментарий
Blisk

Не обязательно знать. Можно творить всякую х-ню просто по фану.

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2 комментария
Сергей Мазур

Безумный Маск)

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Макском))

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Вадим Д.

Вот и славно, твиттер официально стал Х — а уж «хороший» это или «ху...ый» — время покажет. Хотя может и очередное голосование запустить.

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Константин Парфентьев

В древние времена жил на Руси Борис Годунов. Бояре звали его БГ, а простолюдины и того проще: кто просто Б, кто просто Г...

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1 комментарий
Сергей Мазур

xvideos в холдинг войдет?

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Alex Shevchenko

А мб это как 10 в ифоне, не буква, а римская цифра. И соцсеть будет называться Тен?🤔😁

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Андрей Погорелый

Так и до Тенчата недалеко!

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Mikola

Ха-ха, в Индонезии x.com заблокирован, по ходу там раньше чот не особо пристойное было :)

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Mila Mashkova

тоже ассоциацию с х видео навеяло, неужели его не отговаривали, это ж какой-то маркетинг по типу

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Froxy

не зря домен держал

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Blisk

Долго не знал куда его приткнуть.

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1 комментарий
Фоксик
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Павел Каспаров

Почему не Z?))

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Мурад Муртазалиев

Потому что это даст больше негатива, чем позитива.

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Alex Shevchenko

Она уже занята))

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Kudgi

Ура! X-com вернулся! Так, погодите-ка..

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Den
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Artemy

Похерили.

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Никита

xcorp - это просто название какой-то злодейской корпорации

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Сергей Я

Админ, добавь в новость инфу:

Илон Маск выкупил домен x.com у PayPal в 2017 году. Согласно данным СМИ, сумма сделки составила около пяти миллионов долларов.
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Александр Иванов

Сколько стоил этот домен?)

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Рафаэль Алиев

5 лямов баксов в 2017

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Марк Шадер

Он у Маска ещё с 90-х был, раньше PayPal был на этом домене.

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Полина Зарубина

Выглядит очень достойно!

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schengen.reisen versicherung

XXX com было бы веселее

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Куртуазный маньерист

Либо он гений, либо отбитый. Возможно сразу оба варианта.

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vobla

Хватило денег только на 1 "X" вместо трёх

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Tarki

Переименовать компанию чтобы уйти от блокировки Роскомнадзора это сильно)

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Чукча в танке

херней страдают, вместо того, чтобы сервис прокачивать... Вот что значит во главу цифровой компании поставить бабу-маркетолога

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Denis Fedin

Новость мощная. Предвкушаю годные мемы!!!!

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55 комментариев
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