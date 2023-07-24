Домен x.com начал перенаправлять на Twitter, а официальный аккаунт соцсети сменил логотип Статьи редакции
Официально его не представили, но владеющий соцсетью Илон Маск опубликовал фото штаб-квартиры Twitter с буквой «Х» на нём.
- 23 июля 2023 года Маск объявил о планах отказаться от бренда Twitter и фирменного логотипа с птицей. Он пояснил, что в новом логотипе появится буква «X».
- Ещё до покупки Twitter Илон Маск рассказывал, что эта сделка — шаг к созданию экосистемы Х, или «приложения, в котором есть всё». С марта 2023 года он сменил юридическое название Twitter на X Corp (это часть X Holdings Corp), а в июле объявил о запуске ИИ-компании xAI.
- В апреле 2023 года предприниматель также в шутку на несколько дней сменил логотип соцсети с птицы на маскота криптовалюты Dogecoin.
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Даже я, миллиардер, боюсь представить, какова стоимость домена x.com.
Ну и картинка для ностальгии.
5млн баксов, Маск купил его у payPal в 2017
Вроде Маск выкупил его у Пэйпала за 5 лямов в 2017
Так ты ж рублевый - откуда у тебя деньги?
x.xxx было бы моднее
Вроде это самый первый домен маска
Илон Маск выкупил домен x.com у PayPal в 2017 году. Согласно данным СМИ, сумма сделки составила около пяти миллионов долларов.
Всегда восхищался Максом, надеюсь чел знает что делает😎
Спасибо за поддержку
Не обязательно знать. Можно творить всякую х-ню просто по фану.
Безумный Маск)
Макском))
Вот и славно, твиттер официально стал Х — а уж «хороший» это или «ху...ый» — время покажет. Хотя может и очередное голосование запустить.
В древние времена жил на Руси Борис Годунов. Бояре звали его БГ, а простолюдины и того проще: кто просто Б, кто просто Г...
xvideos в холдинг войдет?
А мб это как 10 в ифоне, не буква, а римская цифра. И соцсеть будет называться Тен?🤔😁
Так и до Тенчата недалеко!
Ха-ха, в Индонезии x.com заблокирован, по ходу там раньше чот не особо пристойное было :)
тоже ассоциацию с х видео навеяло, неужели его не отговаривали, это ж какой-то маркетинг по типу
не зря домен держал
Долго не знал куда его приткнуть.
Почему не Z?))
Потому что это даст больше негатива, чем позитива.
Она уже занята))
Ура! X-com вернулся! Так, погодите-ка..
Похерили.
xcorp - это просто название какой-то злодейской корпорации
Админ, добавь в новость инфу:Илон Маск выкупил домен x.com у PayPal в 2017 году. Согласно данным СМИ, сумма сделки составила около пяти миллионов долларов.
Сколько стоил этот домен?)
5 лямов баксов в 2017
Он у Маска ещё с 90-х был, раньше PayPal был на этом домене.
Выглядит очень достойно!
XXX com было бы веселее
Либо он гений, либо отбитый. Возможно сразу оба варианта.
Хватило денег только на 1 "X" вместо трёх
Переименовать компанию чтобы уйти от блокировки Роскомнадзора это сильно)
херней страдают, вместо того, чтобы сервис прокачивать... Вот что значит во главу цифровой компании поставить бабу-маркетолога
Новость мощная. Предвкушаю годные мемы!!!!