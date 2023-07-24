Соцсети
DTF

В TikTok добавили текстовые публикации Статьи редакции

У Twitter появилась неожиданная альтернатива.

  • В текстовом режиме пользователи смогут ввести сообщение, добавить звуки, стикеры, хэштеги и другие элементы. В соцсети считают, что такие посты не будут уступать фото- и видеоконтенту по динамичности. Длина сообщения — до 1000 символов, проверил The Verge.
  • Текстовые посты можно сохранять в черновики. Это даёт возможность пользователям возвращаться к частично написанным сообщениям в будущем или планировать серию публикаций.
  • Функция позволит пользователям делиться историями, текстами песен, стихами, заметками и другим контентом, которого прежде не было в соцсети, отметили в TikTok.
  • TikTok запустил возможность создавать текстовые публикации на фоне ребрендинга Twitter и запуска сервиса Threads (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской). The Verge отметил, что хотя TikTok и не станет прямым аналогом известных платформ для микроблогинга, компания выбрала удачное время для запуска подобного формата.

#новость #tiktok

1628 просмотров
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30 комментариев
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 umudumu

Куда катится этот мир…

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Krem-brulee

К телеграму с погодой, шагомером и курсом валют на главной

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ЯжПрограммист

Гороскопы и рецепты забыли, без них бесполезно.

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Иван Серик
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Григорий Лепсин

В не очень хорошее место

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Dmitriy Belyaev

Ждём треды про Тайвань в Тик Токе. Спойлер: Ваш аккаунт отлетит еще до того как вы допишите слово «Тайвань»

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Алексей

Ну таковы соцсети. В других местах отлетишь за нигеров и пидоров.

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Dmitriy Belyaev

Вообще на мой взгляд цензура - зло. Еще большее зло - самоцензура. Верните старый интернет!

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ЯжПрограммист

Помолодейте на 20 лет и он ваш. Го!

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НаряднаяШайга

Тик ток инструмент китайской партии)

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تقي

Причем тут твиттер?

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Станислав Вовк

надо же и его сюда приплести

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ЯжПрограммист

А твиттер демократической партии США, был.

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Андрей Орлов

Пиздец, вот реально. Честно. Это уже не дно, это ниже дна.
Вот нахуя сейчас бесконечно онанировать и переписывать статьи про то, что в России не работает? В чем смысл выкладывать кейсы про ФБ, Тик-ток, инсту, если легально ей пользоваться нельзя.

Нахуй нужен этот Тик Ток, если он реально уже мертв. Забудьте про него, как и про телеграм. Эра эта прошла. Всю жизнь будут кучка ибицилов онанирующих на все это, но нахуя это здесь?

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Александр Ларин

А на что щас онанировать правильно?

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Ольга

Правильно - не на что, а как часто )

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Маргарита
что в России не работает

почему не работает? Почти все там сидят как раньше. Нативная реклама со всякими реками про товары с вб, например, работает.
С официальным рекламным кабинетом стало хуже, но в церебро недавно марафон проводили, как-то дают рекламу и в текущей ситуации.

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Сергей Мазур

Маск такой:

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Сергей Мазур

а Марк такой

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умный человек

Марк такой

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Andrey

А крипта будет ?

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Дмитрий Беговатов

Следующая новость про микроблогинг прилетит от VK или Одноклассников. Скриньте

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Alex GODERATOR

Деградировать так с публикациями)) Хрени с ними.

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Никита Леон

Записываем, зуммеры придумали твиттер

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Gulbidin Ibroimov

Будет как Пикабу

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Вадим Д.

Батюшки, из иксвиттера скоро всё, кроме логотипа уберут, а тут текст добавили.
Здравствуй, пикабу 2.0?

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ЯжПрограммист

Голосовые комнаты, без них никак.

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Поручик молчать

ощущение, что все резко решили поднасрать Маску

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Александра Устинова

За месяц так много обновлений… текст в тикток, сторис в тг, новая соц сеть..
Треш 🤡

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Помогаю Кодить

Новости: В TikTok добавили текстовые публикации, Илон Маск сменил логотип на Х, а vc добавило кремлеботов в коментарии.

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30 комментариев
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