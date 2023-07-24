В TikTok добавили текстовые публикации Статьи редакции
У Twitter появилась неожиданная альтернатива.
- В текстовом режиме пользователи смогут ввести сообщение, добавить звуки, стикеры, хэштеги и другие элементы. В соцсети считают, что такие посты не будут уступать фото- и видеоконтенту по динамичности. Длина сообщения — до 1000 символов, проверил The Verge.
- Текстовые посты можно сохранять в черновики. Это даёт возможность пользователям возвращаться к частично написанным сообщениям в будущем или планировать серию публикаций.
- Функция позволит пользователям делиться историями, текстами песен, стихами, заметками и другим контентом, которого прежде не было в соцсети, отметили в TikTok.
- TikTok запустил возможность создавать текстовые публикации на фоне ребрендинга Twitter и запуска сервиса Threads (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской). The Verge отметил, что хотя TikTok и не станет прямым аналогом известных платформ для микроблогинга, компания выбрала удачное время для запуска подобного формата.
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Куда катится этот мир…
К телеграму с погодой, шагомером и курсом валют на главной
Гороскопы и рецепты забыли, без них бесполезно.
В не очень хорошее место
Ждём треды про Тайвань в Тик Токе. Спойлер: Ваш аккаунт отлетит еще до того как вы допишите слово «Тайвань»
Ну таковы соцсети. В других местах отлетишь за нигеров и пидоров.
Вообще на мой взгляд цензура - зло. Еще большее зло - самоцензура. Верните старый интернет!
Помолодейте на 20 лет и он ваш. Го!
Тик ток инструмент китайской партии)
Причем тут твиттер?
надо же и его сюда приплести
А твиттер демократической партии США, был.
Пиздец, вот реально. Честно. Это уже не дно, это ниже дна.
Вот нахуя сейчас бесконечно онанировать и переписывать статьи про то, что в России не работает? В чем смысл выкладывать кейсы про ФБ, Тик-ток, инсту, если легально ей пользоваться нельзя.
Нахуй нужен этот Тик Ток, если он реально уже мертв. Забудьте про него, как и про телеграм. Эра эта прошла. Всю жизнь будут кучка ибицилов онанирующих на все это, но нахуя это здесь?
А на что щас онанировать правильно?
Правильно - не на что, а как часто )
почему не работает? Почти все там сидят как раньше. Нативная реклама со всякими реками про товары с вб, например, работает.
С официальным рекламным кабинетом стало хуже, но в церебро недавно марафон проводили, как-то дают рекламу и в текущей ситуации.
Маск такой:
а Марк такой
Марк такой
А крипта будет ?
Следующая новость про микроблогинг прилетит от VK или Одноклассников. Скриньте
Деградировать так с публикациями)) Хрени с ними.
Записываем, зуммеры придумали твиттер
Будет как Пикабу
Батюшки, из иксвиттера скоро всё, кроме логотипа уберут, а тут текст добавили.
Здравствуй, пикабу 2.0?
Голосовые комнаты, без них никак.
ощущение, что все резко решили поднасрать Маску
За месяц так много обновлений… текст в тикток, сторис в тг, новая соц сеть..
Треш 🤡
Новости: В TikTok добавили текстовые публикации, Илон Маск сменил логотип на Х, а vc добавило кремлеботов в коментарии.