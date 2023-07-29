Сначала в интернете пользователи стремились создавать себе вымышленные имена, чтобы их никто не узнал, но затем стали появляться деанонизированные сайты. Они имели большую популярность, оказалось, чем больше информации выдает человек, тем быстрее его находят, и основная масса людей стала стремиться к популярности. Так «Одноклассники» стали показывать вообще всё: кто куда заходил, кому что поставил. Возможно, сейчас руководство пришло к выводу, что соцсеть стала чересчур публичной, и захотело выровнять баланс.В соцсетях есть общее правило — не менять привычный функционал. Пользователи привыкли, что в «Одноклассниках» много «следов», и если это отменят, большинство будут возмущено.