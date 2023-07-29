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Соцсети
DTF

В «Одноклассниках» скроют «классы» и уберут возможность ставить оценки фотографиям Статьи редакции

Это должно снизить уровень негатива в соцсети, считают в компании.

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О том, что в «Одноклассниках» пропадут оценки на фото и появятся «незаметные для других» лайки, представители соцсети рассказали РБК. Руководство «Одноклассников» рассчитывает, что эти изменения «помогут снизить уровень негатива между людьми».

Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций.

представитель «Одноклассников»

У всех пользователей соцсети пропадёт возможность ставить оценки на фотографии до конца августа 2023 года. Функция, которая позволяет анонимно ставить «классы», уже появилась.

По состоянию на конец июля 2023 года в «Одноклассниках» под фотографиями можно было ставить не только «класс», но и оценку по пятибалльной шкале. Кроме того, пользователи могли видеть в своей ленте, кто и на какие публикации поставил «класс», а также информацию о том, кто заходил на их страницу. Эта повышенная прозрачность всегда отличала «Одноклассники» от других популярных соцсетей.

Основатель Liveinternet Герман Клименко считает, что руководство «Одноклассников» решило отказаться от оценок под фотографиями, чтобы «выравнять баланс между публичностью и конфиденциальностью».

Сначала в интернете пользователи стремились создавать себе вымышленные имена, чтобы их никто не узнал, но затем стали появляться деанонизированные сайты. Они имели большую популярность, оказалось, чем больше информации выдает человек, тем быстрее его находят, и основная масса людей стала стремиться к популярности. Так «Одноклассники» стали показывать вообще всё: кто куда заходил, кому что поставил. Возможно, сейчас руководство пришло к выводу, что соцсеть стала чересчур публичной, и захотело выровнять баланс.В соцсетях есть общее правило — не менять привычный функционал. Пользователи привыкли, что в «Одноклассниках» много «следов», и если это отменят, большинство будут возмущено.

Герман Клименко, основатель Liveinternet

Другие опрошенные РБК эксперты заявили, что это изменение повысит анонимность и сделает общение для пользователей соцсети более комфортным и безопасным.

В первом квартале 2023 года ежемесячная аудитория «Одноклассников» составила порядка 37 миллионов пользователей.

#новость #одноклассники

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6 комментариев
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 Влад Светлый

закопайте стюадессу

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Igor Nemenonok

Святой Матроне теперь 5ку не поставить? Верните всё взад!

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Mike V. Gorbunov

А аналог твиттера запустят? Только вместо текста будут картиночки с поздравлениями на Пасху и прочие праздники.

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Мох

Это обман чтобы набрать классы

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Алла Нечаева

После этой новости, на ̶Д̶Т̶Ф̶ Одноклассниках начался сущий кошмар

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Илья Фридман

И перенесут эти функции в вк?

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6 комментариев
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