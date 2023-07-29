В «Одноклассниках» скроют «классы» и уберут возможность ставить оценки фотографиям Статьи редакции
Это должно снизить уровень негатива в соцсети, считают в компании.
О том, что в «Одноклассниках» пропадут оценки на фото и появятся «незаметные для других» лайки, представители соцсети рассказали РБК. Руководство «Одноклассников» рассчитывает, что эти изменения «помогут снизить уровень негатива между людьми».
У всех пользователей соцсети пропадёт возможность ставить оценки на фотографии до конца августа 2023 года. Функция, которая позволяет анонимно ставить «классы», уже появилась.
По состоянию на конец июля 2023 года в «Одноклассниках» под фотографиями можно было ставить не только «класс», но и оценку по пятибалльной шкале. Кроме того, пользователи могли видеть в своей ленте, кто и на какие публикации поставил «класс», а также информацию о том, кто заходил на их страницу. Эта повышенная прозрачность всегда отличала «Одноклассники» от других популярных соцсетей.
Основатель Liveinternet Герман Клименко считает, что руководство «Одноклассников» решило отказаться от оценок под фотографиями, чтобы «выравнять баланс между публичностью и конфиденциальностью».
Другие опрошенные РБК эксперты заявили, что это изменение повысит анонимность и сделает общение для пользователей соцсети более комфортным и безопасным.
В первом квартале 2023 года ежемесячная аудитория «Одноклассников» составила порядка 37 миллионов пользователей.
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