Соцсети
Таня Боброва

Подписчики X Blue смогут скрывать галочку верификации в аккаунте — чтобы никто не узнал, что они купили подписку Статьи редакции

Платные галочки разошлись на мемы весной, когда соцсеть удалила «устаревшие» метки.

  • Пункт о том, что пользователи платной подписки X Blue (бывшая Twitter Blue) могут скрыть галочку в своём профиле, появился на странице поддержки, обратило внимание The Verge. Но галочка может по-прежнему показываться «в некоторых местах», а часть функций может быть недоступна при включении такого режима, говорится там же.
  • X (Twitter) запустил обновлённую подписку с платной галочкой верификации в ноябре 2022 года. В ответ Tumblr предложил пользователям купить сразу две «важных синих галочки». По данным Sensor Tower, после этого траты пользователей в iOS-приложении сервиса выросли с ноября 2022 года на 125% квартал к кварталу.
  • В апреле 2023-го X удалила «устаревшие» синие галочки — в итоге сотни знаменитостей, компаний и СМИ оказались не верифицированы. Правда, затем Илон Маск сам выдал подписку Twitter Blue некоторым, например, Стивену Кингу — хотя писатель не просил. Галочки вернули и некоторым другим крупным аккаунтам, а также профилям умерших знаменитостей.
  • Пользователи остро отреагировали на новость о том, что галочки стали платными: Insider и Gizmodo даже выпустили материалы с «лучшими мемами» о решении владельца соцсети. The Verge пишет, что фактически функция сокрытия галочки — это возможность избежать шуток в свой адрес.

#новость #twitter

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24 комментария
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 Слегка Придурковатый

То есть кто-то специально купит галочку, чтобы её скрыть.

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Riddick

Это надо читать так - Когда ты придумал продавать херню, а потом пришлось придумывать другую херню, чтоб некто из френдов купившего не узнал о покупке первой.

И кто то после этого посмеет не назвать Маска, гением?:)
Он сделал из твиттера сексшоп!)

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Хэппи милф
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Отнюдь

говоришь как нищеброд

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Слегка Придурковатый

Ну чо ты сразу, нормально же общались.

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Отнюдь

я gpt

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Слегка Придурковатый

Сегодня все мы немножечко гпт.

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Pavel Klimov

по-моему, все даже красивее. Получилась иллюстрация тезиса о том, что цель не всегда оправдывает средства.

Но, вообще, у меня новая бизнес идея родилась по принудительной акции навешивать галочку какому-то проценту счастливчиков. Пусть потом брешут, что не покупали. Ни, или, пусть купят и скроют.

Начать можно с тех, прежде верифицированных, аккаунтов, кто изначально покупать подписку отказался.

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Кристина Масленникова

Причуды богатых...

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никита

А в вк раньше рейтинги покупали наоборот. Так же бы и галочки были бы понтом

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Алла Нечаева

Надо было это сделать как доп услугу за ещё парочку баксов

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Боровков Евгений

А где новости что галочку на виси можно скрыть?)

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Андрей Землянский

А мне нравилась жёлтая галочка, она была первые три месяца при оплате авторизации через Tinkoff ID

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Сергей Я

Админ, я не понял, сегодня бакс по 94 рубля ВПЕРВЫЕ, где пост??

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Riddick

Заебался наверное, какой раз уже, но скоро новое «круглое дно» - 95, быстро дождешься)))

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Сергей Я

Завтра

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ilia

Сначала платят за синюю галочку (в этой помойке)

Потом заплатят за "убрать синюю галочку" (в этой помойке)

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Виталий Лановой

дайте галочку на vc

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Слегка Придурковатый

Держи.

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Энтони Лавджой

За эту галку я готов был завалить старуху-процентщицу, а тут скрыть)) хе-хе

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Невероятный Блондин

GUILTY PLEASURE вышло на новый уровень
😅

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Добрый Пуховик

Устроили тут Blue System.

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John Smith Junior

Это больше не галочка верификации, не надо проходить верификацию чтоб её получить.

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Alex

На самом деле дали просто тем кто истерил "space man bad" и клялся на крови что уйдет из твиттера возможность монетизироваться продолжая пребывать в своем культе проклинающих маска.

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24 комментария
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