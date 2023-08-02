Подписчики X Blue смогут скрывать галочку верификации в аккаунте — чтобы никто не узнал, что они купили подписку Статьи редакции
Платные галочки разошлись на мемы весной, когда соцсеть удалила «устаревшие» метки.
- Пункт о том, что пользователи платной подписки X Blue (бывшая Twitter Blue) могут скрыть галочку в своём профиле, появился на странице поддержки, обратило внимание The Verge. Но галочка может по-прежнему показываться «в некоторых местах», а часть функций может быть недоступна при включении такого режима, говорится там же.
- X (Twitter) запустил обновлённую подписку с платной галочкой верификации в ноябре 2022 года. В ответ Tumblr предложил пользователям купить сразу две «важных синих галочки». По данным Sensor Tower, после этого траты пользователей в iOS-приложении сервиса выросли с ноября 2022 года на 125% квартал к кварталу.
- В апреле 2023-го X удалила «устаревшие» синие галочки — в итоге сотни знаменитостей, компаний и СМИ оказались не верифицированы. Правда, затем Илон Маск сам выдал подписку Twitter Blue некоторым, например, Стивену Кингу — хотя писатель не просил. Галочки вернули и некоторым другим крупным аккаунтам, а также профилям умерших знаменитостей.
- Пользователи остро отреагировали на новость о том, что галочки стали платными: Insider и Gizmodo даже выпустили материалы с «лучшими мемами» о решении владельца соцсети. The Verge пишет, что фактически функция сокрытия галочки — это возможность избежать шуток в свой адрес.
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То есть кто-то специально купит галочку, чтобы её скрыть.
Это надо читать так - Когда ты придумал продавать херню, а потом пришлось придумывать другую херню, чтоб некто из френдов купившего не узнал о покупке первой.
И кто то после этого посмеет не назвать Маска, гением?:)
Он сделал из твиттера сексшоп!)
говоришь как нищеброд
Ну чо ты сразу, нормально же общались.
я gpt
Сегодня все мы немножечко гпт.
по-моему, все даже красивее. Получилась иллюстрация тезиса о том, что цель не всегда оправдывает средства.
Но, вообще, у меня новая бизнес идея родилась по принудительной акции навешивать галочку какому-то проценту счастливчиков. Пусть потом брешут, что не покупали. Ни, или, пусть купят и скроют.
Начать можно с тех, прежде верифицированных, аккаунтов, кто изначально покупать подписку отказался.
Причуды богатых...
А в вк раньше рейтинги покупали наоборот. Так же бы и галочки были бы понтом
Надо было это сделать как доп услугу за ещё парочку баксов
А где новости что галочку на виси можно скрыть?)
А мне нравилась жёлтая галочка, она была первые три месяца при оплате авторизации через Tinkoff ID
Админ, я не понял, сегодня бакс по 94 рубля ВПЕРВЫЕ, где пост??
Заебался наверное, какой раз уже, но скоро новое «круглое дно» - 95, быстро дождешься)))
Завтра
Сначала платят за синюю галочку (в этой помойке)
Потом заплатят за "убрать синюю галочку" (в этой помойке)
дайте галочку на vc
Держи.
За эту галку я готов был завалить старуху-процентщицу, а тут скрыть)) хе-хе
GUILTY PLEASURE вышло на новый уровень
😅
Устроили тут Blue System.
Это больше не галочка верификации, не надо проходить верификацию чтоб её получить.
На самом деле дали просто тем кто истерил "space man bad" и клялся на крови что уйдет из твиттера возможность монетизироваться продолжая пребывать в своем культе проклинающих маска.