Instagram* ограничил сообщения от незнакомцев — теперь можно отправить только одно, без фотографий и видео Статьи редакции
Чтобы продолжить общение, адресат должен одобрить чат.
- Instagram* добавил ограничения на общение с незнакомцами в «директе», сообщил TechCrunch. Теперь пользователи могут получать в «личку» от тех, на кого не подписаны, только текстовые сообщения.
- Раньше количество таких запросов было не ограничено, теперь можно отправить только одно сообщение. Чтобы продолжить разговор, отправить фото, видео или голосовое, собеседник должен одобрить чат.
- В соцсети есть другие ограничения в «директе». Настройка «Скрытые слова» запрещает сообщения с определёнными словосочетаниями, например, с оскорблениями. Также можно ограничить сообщения и комментарии от конкретных пользователей или заблокировать их.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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Как мне теперь дикпики рассылать…
По старинке, через ASCII символы , или так
8=====D
Но тогда собеседник не сможет понять всю глубину и масштаб моего посыла. Все нюансы и тонкости.
Конверт в лида будет теперь минимальным :(
ДИКПИК.ЖПГ
Текстом описывать.
Залить в облако и кидать ссылку?)
Алелуя, меня как раз недавно развели на дикпик, угрожая сливом моим подписчикам 😂
Оо тут можно залинковаться..... Говорю прохладная история, бро
теряется весь смысл
Как теперь дикпики слать?????
Кто знает
Неудобно для тех, кто ведет блог….
Поставьте «+» и я отправлю вам то-то то-то….
Нельзяграмм в сайт знакомств перепрофилируют?
@Михаил Куликов что то попахиваят ваша инфа как известная субстанция. Прислали вам говнофотку и фактом ее получения шантажировали? Прохладная история