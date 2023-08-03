Соцсети
Маша Цепелева

Instagram* ограничил сообщения от незнакомцев — теперь можно отправить только одно, без фотографий и видео Статьи редакции

Чтобы продолжить общение, адресат должен одобрить чат.

  • Instagram* добавил ограничения на общение с незнакомцами в «директе», сообщил TechCrunch. Теперь пользователи могут получать в «личку» от тех, на кого не подписаны, только текстовые сообщения.
  • Раньше количество таких запросов было не ограничено, теперь можно отправить только одно сообщение. Чтобы продолжить разговор, отправить фото, видео или голосовое, собеседник должен одобрить чат.
  • В соцсети есть другие ограничения в «директе». Настройка «Скрытые слова» запрещает сообщения с определёнными словосочетаниями, например, с оскорблениями. Также можно ограничить сообщения и комментарии от конкретных пользователей или заблокировать их.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новость

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13 комментариев
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 Влад Чудовски

Как мне теперь дикпики рассылать…

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Цифровые комплексы

По старинке, через ASCII символы , или так
8=====D

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Влад Чудовски

Но тогда собеседник не сможет понять всю глубину и масштаб моего посыла. Все нюансы и тонкости.
Конверт в лида будет теперь минимальным :(

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Невкусно и грустно

ДИКПИК.ЖПГ

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Ware Wow

Текстом описывать.

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ilia

Залить в облако и кидать ссылку?)

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Михаил Куликов

Алелуя, меня как раз недавно развели на дикпик, угрожая сливом моим подписчикам 😂

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Stanislav Wlaskin

Оо тут можно залинковаться..... Говорю прохладная история, бро

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Ware Wow
без фотографий

теряется весь смысл

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Ale K

Как теперь дикпики слать?????
Кто знает

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Ajdar Nasiri

Неудобно для тех, кто ведет блог….

Поставьте «+» и я отправлю вам то-то то-то….

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Вадим Д.

Нельзяграмм в сайт знакомств перепрофилируют?

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Stanislav Wlaskin

@Михаил Куликов что то попахиваят ваша инфа как известная субстанция. Прислали вам говнофотку и фактом ее получения шантажировали? Прохладная история

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13 комментариев
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