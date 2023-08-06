Илон Маск пообещал оплатить судебные издержки уволенным за лайки или посты в X Статьи редакции
В ноябре 2022 года он сам уволил минимум двух человек за твиты.
Маск опубликовал обещание в X (бывший Twitter). По его словам, компания возместит судебные расходы пользователя, если «работодатель несправедливо отнёсся к нему из-за поста или лайка на платформе».
- Предприниматель не указал, как именно сообщить информацию об исках.
- В ноябре 2022 года Маск уволил минимум двух разработчиков Twitter за посты. Один публично поспорил с предпринимателем, другой — раскритиковал Маска.
- The Verge считает, что предложение Маска о неограниченном фонде для помощи в судах выглядит сомнительно — у X есть долги по оплате аренды офисов в нескольких городах, против компании поданы иски на $14 млн из-за неоплаченных счетов, соцсеть также задержала выплаты пользователям части выручки от рекламы.
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Наверное, стоило указать, что это сразу после того, как NASCAR забанил гонщика за лайк мема.
Твитнуть?
Иксануть
Обещать, не значит жениться..
Не надо забывать про мелкий шрифт.
Интересно, что такое "несправедливо". Я так понимаю, что в США нет повсеместного запрета на увольнение за публичное выражение мнений, которые не нравятся работодателю.
Какой же дешёвый популизм. Сам плевать хотел на сотрудников, увольняя их, и на законы, устанавливая светящиеся логотипы без согласования с властями.