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Соцсети
Артур Томилко

Соцсеть X на аукционе продаст вещи из офиса Twitter — например, качели в виде птичьей клетки и сарай Статьи редакции

Начальная цена всех лотов — $25.

1452 просмотров
  • Торги пройдут на онлайн-площадке Heritage Global Partners 12-14 сентября 2023 года. Компания рассчитывает продать вещи, связанные с брендом Twitter, в рамках продолжающегося ребрендинга, полагает The Verge.
  • В списке лотов более сотни предметов, в основном — офисная мебель, элементы декора, вывески и различная техника. Часть из них была выставлена на продажу ещё в январе 2023 года, отмечает издание. Начальная цена на любую вещь — $25.
  • Желающие смогут приобрести различные предметы в форме птички — логотипа Twitter: уличную вывеску, стол, светильники, картину или трафарет.
  • Среди других лотов — деревянный «сарай из Монтаны», установленный в офисе, который оборудован диванами и столами для работы, а также качели в виде птичьей клетки.
  • Кроме того, на торги выставлены картины, связанные с историей Twitter. Это и портрет актёра Робина Уилямса, созданный из скриншотов твитов знаменитостей после его смерти, и перерисованное вручную селфи Эллен Дедженерес с церемонии «Оскар» в 2014 году.
  • Но большую часть лотов составляют офисные столы, стулья, компьютеры, мониторы, интерактивные доски, комефашины, холодильники и другая техника.
  • Илон Маск объявил о планах отказаться от бренда Twitter и фирменного логотипа с птицей 23 июля. Новым названием и логотипом сети стала буква «X». После этого домен x.com начал перенаправлять на соцсеть, а Маск и официальный аккаунт Twitter сменили иконки. Затем обновились приложения в Google Play и App Store.

#новость #twitter #x

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29 комментариев
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 Sam Greenwood

— Алло. Это база? Я на счет сарая.
— Извините, это ракетная база. Вы не туда попали.
— Нет, это вы не туда попали!!

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Score of Doom

РАЗРЫВНАЯ шутка

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Святослав М.

жаль ,что история с твиттером закрывается

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ЯжПрограммист

да вроде по..й абсолютно

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Фоксик

По Х

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Вадим Д.

Если бы у Маска был гараж, он бы всё туда сперва отправил, на передержку.

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S.Capusta

Сделал бы лучше музей "History of Twitter", раз уж сам бренд похерил

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Сергей

По итогу в History of Twitter засунут скрины Рогозина, соевых и нюдсочетверг

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Император Нолимоций

Кэпшн на кнопке шары тоже продадут? А домен?

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kotova lidiya

Интересно) сделают rex?

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Император Нолимоций

Уже когда лого поменяли на X, кнопка Tweet оставалась. Теперь Post.

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Алеоп

РеИкс будет

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умный человек

ремикс

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виктор сикрит

Мнение?

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Vova Zhevnov
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Mio Punit Remedy

да

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Юрий Б.

Почувствуй себя в сарае, находясь в офисе. Внутри сарай оборудован диванами и столами для работы.

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Вектореан Элон

США, капитализм, высокотехнологичные компании, сарай.

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Алеоп

Не пойму актуальность некоторых новостей на этом сайте, добавленных в избранные новости

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Yuri Polyakov

а ведь серьезно ,будут же желающие купить это

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Илья Золотов

Даже как-то немного грустно

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дед Мазай и муравьеды
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Фоксик

А птичка где?

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Сергей

А птичку жалко

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Giraffe

Я бы удалил эту новость ото всюду, потому что это неуважение к читателям. Кому какое дело что они там столы-стулья и всякую дребедень ненужную решили слить?

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Anton Zavarzin

Боже, ну и безвкусное говно они там наколхозили. Айтишников к дизайну помещений нельзя подпускать, без обид ребята

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Сергей

Мои вкусы очень специфичны:

качели в виде птичьей клетки и сарай
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Nikolay777

классно твиттерские деньги тратили - там у них еще куча блатных была устроена специалистов по гендерам

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Vlad

Упорно растаптывает прошлое , пользователи ему это не простят

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29 комментариев
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