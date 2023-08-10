Соцсеть X на аукционе продаст вещи из офиса Twitter — например, качели в виде птичьей клетки и сарай Статьи редакции
Начальная цена всех лотов — $25.
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- Торги пройдут на онлайн-площадке Heritage Global Partners 12-14 сентября 2023 года. Компания рассчитывает продать вещи, связанные с брендом Twitter, в рамках продолжающегося ребрендинга, полагает The Verge.
- В списке лотов более сотни предметов, в основном — офисная мебель, элементы декора, вывески и различная техника. Часть из них была выставлена на продажу ещё в январе 2023 года, отмечает издание. Начальная цена на любую вещь — $25.
- Желающие смогут приобрести различные предметы в форме птички — логотипа Twitter: уличную вывеску, стол, светильники, картину или трафарет.
- Среди других лотов — деревянный «сарай из Монтаны», установленный в офисе, который оборудован диванами и столами для работы, а также качели в виде птичьей клетки.
- Кроме того, на торги выставлены картины, связанные с историей Twitter. Это и портрет актёра Робина Уилямса, созданный из скриншотов твитов знаменитостей после его смерти, и перерисованное вручную селфи Эллен Дедженерес с церемонии «Оскар» в 2014 году.
- Но большую часть лотов составляют офисные столы, стулья, компьютеры, мониторы, интерактивные доски, комефашины, холодильники и другая техника.
- Илон Маск объявил о планах отказаться от бренда Twitter и фирменного логотипа с птицей 23 июля. Новым названием и логотипом сети стала буква «X». После этого домен x.com начал перенаправлять на соцсеть, а Маск и официальный аккаунт Twitter сменили иконки. Затем обновились приложения в Google Play и App Store.
— Алло. Это база? Я на счет сарая.
— Извините, это ракетная база. Вы не туда попали.
— Нет, это вы не туда попали!!
РАЗРЫВНАЯ шутка
жаль ,что история с твиттером закрывается
да вроде по..й абсолютно
По Х
Если бы у Маска был гараж, он бы всё туда сперва отправил, на передержку.
Сделал бы лучше музей "History of Twitter", раз уж сам бренд похерил
По итогу в History of Twitter засунут скрины Рогозина, соевых и нюдсочетверг
Кэпшн на кнопке шары тоже продадут? А домен?
Интересно) сделают rex?
Уже когда лого поменяли на X, кнопка Tweet оставалась. Теперь Post.
РеИкс будет
ремикс
Мнение?
да
Почувствуй себя в сарае, находясь в офисе. Внутри сарай оборудован диванами и столами для работы.
США, капитализм, высокотехнологичные компании, сарай.
Не пойму актуальность некоторых новостей на этом сайте, добавленных в избранные новости
а ведь серьезно ,будут же желающие купить это
Даже как-то немного грустно
А птичка где?
А птичку жалко
Я бы удалил эту новость ото всюду, потому что это неуважение к читателям. Кому какое дело что они там столы-стулья и всякую дребедень ненужную решили слить?
Боже, ну и безвкусное говно они там наколхозили. Айтишников к дизайну помещений нельзя подпускать, без обид ребята
Мои вкусы очень специфичны:качели в виде птичьей клетки и сарай
классно твиттерские деньги тратили - там у них еще куча блатных была устроена специалистов по гендерам
Упорно растаптывает прошлое , пользователи ему это не простят