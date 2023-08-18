Илон Маск заявил, что из X уберут возможность добавлять пользователей в чёрный список Статьи редакции
Заблокировать можно будет только отправку личных сообщений.
- О том, что «в будущем» из соцсети Х (бывший Twitter) уберут возможность добавлять людей в чёрный список, Маск сообщил, отвечая на вопрос одного из читателей.
- По его словам, у пользователей пропадёт возможность ограничивать определённым лицам доступ к записям на их аккаунтах, но останется опция, позволяющая блокировать отправку личных сообщений.
- Маск не уточнил, когда именно функцию удалят из социальной сети, но отметил, что в ней «нет смысла».
- До этого Washington Post сообщила, что в Х появилась пятисекундная задержка при переходе на некоторые сайты, в том числе Reddit, Reuters и The New York Times. На момент написания заметки количество ресурсов, открывающихся с запозданием, немного уменьшилось.
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Убирают, чтобы добавить в подписку
Дело раскрыто!
Он реально решил угробить твиттер.
Леволиберальной сое неприятно, да
Вы так оскорбляя других, видимо, слабы в историю и даже не знаете, кто когда-то был "левым"
"Прогрессивные" левые в наше время даже сами не знают, что они не левые)
Левые сидели слева, а правые справа. Насколько надо быть сильным, чтобы обладать этой информацией?
Эта ваша "история" сейчас с нами, в одной комнате?
Да будет срач!!! Воскликнул Маск :))
Кстати, TweetDeck теперь только у платных пользователей, остальных за борт. И называется он теперь XPro.
и как теперь там избавиться будет от спамщиков? Илон что-то вообще странное делает
Заплатить луналикому
Сделать это можно ровно так, как и раньше - кнопка спам ;)
Хотели свободы? Получите!
В этом есть смысл!
какое-то не очень удачное решение
Слабовато для продвижения подписок, больше треша! За двойную подписку — приедет чувак с района и плюнет добавляемому в ЧС в спину.
За тройную — приедет Маск и плюнет в рожу.
спортики давно доступны причем за сравнительно небольшую цену, добро пожаловаться в интернеты)
Какие спортики?
Ну как банды в 90 формировались из ребят которым нечем заняться, но у которых крепкие руки, все это есть сейчас просто за денюжку
Хм, я родом из 80-х, так они никогда задаром и не работали.
Какой вопрос такой ответ дядь)
Тогда это было неочевидно, а сейчас у них тебя даже менеджер проконсультирует и договор можно заключить
с одной стороны в переходе на подписки есть смысл, сервис должен себя окупать и иметь поддержку, хотя бы операционную без развитий итд
с другой стороны, думаешь, вот будет все платным, все эти переписки и комментики строго по подпискам…а надо ли тебе за 3 доллара в месяц доказывать кому то свою правоту?
с третьей стороны есть опыт ковидла, где ты сидишь запертый в 4 стенах (ну грубо пример китая, у нас то понятно всем пох, баньку и беленькую еще ни один вирус не осилил) и тебе так или иначе придется заплатить за доступы, чтобы не свихнуться от одиночества
Теперь оружие - это не автомат и руля, а сайты и электронные СМИ, соцсети. Сначала Маск мог изменить цену на любую ценную бумагу и прокачать крипту, а теперь может решать, кому что сказать и написать, а так же управлять мнениями людей 😉
Нравится, не нравится – терпи моя красавица
Для VC и DTF такое необходимо, но боюсь, что соевые умирать начнут)
Какая-то фигня. Ну ладно, запретить кому-то видеть мои сообщения - не вопрос. Но если я не хочу видеть кого-то - то что?
Для этого и отменяют. Чтобы нельзя было не увидеть твиты Маска и всей той околополитической шушеры, которую он продвигает
Илон как всегда демонстрирует, что не знает, что делает и не проверяет, перед тем как заявлять.
И Google, и Apple требуют возможности блокировать пользовательский контент в приложениях, предоставляющих пользовательский контент.
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876937