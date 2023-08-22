Facebook* и Instagram* позволят пользователям в Европе полностью отключать рекомендации Статьи редакции
Все «Истории», Reels и лента будут в хронологическом порядке и с постами от тех, на кого подписан пользователь.
- Meta* внесла изменения в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, пишет TechCrunch. По нему у пользователей крупных платформ должна быть возможность отключать рекомендательные алгоритмы.
- В апреле 2023 года ЕС перечислил 19 сервисов, которые попадают под действие закона. Кроме Facebook* и Instagram*, это AliExpress, Amazon, App Store, Bing, Booking.com, Google Play, «Google Карты», поисковик Google, «Google Покупки», LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter (сейчас — Х), «Википедия», YouTube и Zalando.
- Согласно сообщению Meta*, пользователи смогут просматривать «Истории» и Reels только от тех людей, на которых они подписаны, в хронологическом порядке. Также в поиске они будут видеть результаты, основанные только на введённых словах, а не персонализированные на основе интересов и активности.
- Когда именно появится эта возможность — компания не уточнила. TechCrunch отмечает, что крайний срок, до которого компаниям нужно внести изменения в соответствии с законом, — 25 августа 2023 года, так что функция должна появиться «скоро».
- Подобные изменения также в августе 2023 года анонсировал TikTok: платформа коротких видео объявила, что скоро добавит возможность отключать ленту рекомендаций.
- В Instagram* и Facebook* уже есть хронологичесчкие ленты: первая соцсеть вернула её в марте 2022-го, вторая — в июле того же года.
*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана экстремистской организацией и запрещена в России.
437 показов
854 открытия
То-то же сейчас не надышатся перед смертью: вместо новостей друзей - бесконечная лента бесполезных групп и персоналий
Согласна , все таки я подписываюсь на друзей , чтобы их смотреть , а не кучу не нудной мне лабудыыыыы
Даром?! Совсем буржуины зажрались (-:
И зачем нам эта новость о "террористах"?
*сюр
Аллилуйя! Но наверняка сейчас Мета будет затягивать процесс, уплатит копеечный штраф за то, что не уложилась в срок.
Было бы не плохо если бы и в РФ сделали!
(Конечно, VPN не кто не отменял)
Стоить обратить внимания, что "умные ленты" стали навязываться сразу после того, когда протокол RSS в браузерах начали убирать.
ну а нам то что , у нас это запрещеннные соц сети