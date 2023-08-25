Веб-версия соцсети Threads Марка Цукерберга стала доступна всем пользователям Статьи редакции
Теперь можно публиковать посты и лайкать других из браузера.
- О запуске веб-версии для всех пользователей рассказал глава Instagram* Адам Моссери в своём профиле в Threads. Пользователи теперь могут публиковать сообщения, лайкать чужие публикации и отвечать на них, просматривать свою ленту, пишет The Verge.
- Зайти в сервис можно с помощью логина и пароля в Instagram*. На странице входа в Threads также можно отсканировать QR-код и скачать приложение для iOS или Android.
- Изначально пользователи веб-версии могли лишь просматривать чужие профили. Новый интерфейс стал ближе к мобильному приложению, отмечает издание. Хотя и не полностью дублирует его функции: например, нельзя отредактировать свой профиль. В компании говорят, что функции будут добавляться.
- Приложение Threads — аналог Twitter — заработало на iOS и Android в начале июля 2023 года. За первые пять дней в соцсети зарегистрировалось 100 млн человек, но уже к середине месяца сервис, по оценкам аналитиков, стал терять ежедневно активных пользователей.
- При этом на старте Threads не был доступен в Европе — Meta* блокировала даже тех, кто заходил с VPN. Компания ждёт разъяснений по поводу работы сервиса от регуляторов, писал Bloomberg.
*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Там Трамп в твиттер вернулся, так что закрывай Цукр свою богадельню.
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Доступна всем пятерым желающим, скорее. Кладбище «перспективных соцсетей» пополнено!
А когда что-то от меты было перспективным?
Очередной гвоздь в крышку гроба инноваций Meta
в помойку
я то и твиттер не понимаю зачем нужен, теперь еще и это
low-poly models?
Тем временем пользователи, которые наигрались и забросили соцсеть:
Почему у него лицо опухшее? Бухал всю жизнь?
Вы что, просто пчелы искусали. Свое производство как-никак
Наконец-то. Ждал этого больше месяца. Прощай twitter, за threads ом будущее
Я больше верю в то, что мастодон выживет, в отличие от этой недосоцсети
Второй твиттер блин, и шо там делать?)
Что-то лишнее абсолютно
Уважаю стремление компании к развитию, но всё-таки не особо зашел пользователям threads, не туда капают
В Европе так и нет в сторе
А где ссылка на соцсеть?
Не захожу в это приложении давно. Такая же спамная помойка как и инста
Ну так а что ты ожидаешь от соцсети, которая завязана на инсте?
Кому-то все еще интересен Threads
Сама не понимаю, что там делать, после твиттера