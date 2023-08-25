Соцсети
Таня Боброва

Веб-версия соцсети Threads Марка Цукерберга стала доступна всем пользователям Статьи редакции

Теперь можно публиковать посты и лайкать других из браузера.

  • О запуске веб-версии для всех пользователей рассказал глава Instagram* Адам Моссери в своём профиле в Threads. Пользователи теперь могут публиковать сообщения, лайкать чужие публикации и отвечать на них, просматривать свою ленту, пишет The Verge.
  • Зайти в сервис можно с помощью логина и пароля в Instagram*. На странице входа в Threads также можно отсканировать QR-код и скачать приложение для iOS или Android.
  • Изначально пользователи веб-версии могли лишь просматривать чужие профили. Новый интерфейс стал ближе к мобильному приложению, отмечает издание. Хотя и не полностью дублирует его функции: например, нельзя отредактировать свой профиль. В компании говорят, что функции будут добавляться.
Марк Цукерберг анонсировал веб-версию Threads в течение нескольких дней в конце августа 2023 года
  • Приложение Threads — аналог Twitter — заработало на iOS и Android в начале июля 2023 года. За первые пять дней в соцсети зарегистрировалось 100 млн человек, но уже к середине месяца сервис, по оценкам аналитиков, стал терять ежедневно активных пользователей.
  • При этом на старте Threads не был доступен в Европе — Meta* блокировала даже тех, кто заходил с VPN. Компания ждёт разъяснений по поводу работы сервиса от регуляторов, писал Bloomberg.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #threads

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22 комментария
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 Энтони Лавджой

Там Трамп в твиттер вернулся, так что закрывай Цукр свою богадельню.

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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.

Доступна всем пятерым желающим, скорее. Кладбище «перспективных соцсетей» пополнено!

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Даниил Васильев

А когда что-то от меты было перспективным?

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Игорь Рейтер

Очередной гвоздь в крышку гроба инноваций Meta

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Рулон Абоев
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layokes141

в помойку

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Дмитрий Зима

я то и твиттер не понимаю зачем нужен, теперь еще и это

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Alex
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Blisk

low-poly models?

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Даниил Васильев
Веб-версия соцсети Threads Марка Цукерберга стала доступна всем пользователям

Тем временем пользователи, которые наигрались и забросили соцсеть:

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Blisk

Почему у него лицо опухшее? Бухал всю жизнь?

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Даниил Васильев

Вы что, просто пчелы искусали. Свое производство как-никак

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Лев Сергеев

Наконец-то. Ждал этого больше месяца. Прощай twitter, за threads ом будущее

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Даниил Васильев

Я больше верю в то, что мастодон выживет, в отличие от этой недосоцсети

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Dr. Smith

Второй твиттер блин, и шо там делать?)

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Банановый хлебушек

Что-то лишнее абсолютно
Уважаю стремление компании к развитию, но всё-таки не особо зашел пользователям threads, не туда капают

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Alek Nikolskiy

В Европе так и нет в сторе

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Artem Krotkov

А где ссылка на соцсеть?

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The Dude

Не захожу в это приложении давно. Такая же спамная помойка как и инста

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Даниил Васильев

Ну так а что ты ожидаешь от соцсети, которая завязана на инсте?

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Давид Муравьёв

Кому-то все еще интересен Threads

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Александра Борош

Сама не понимаю, что там делать, после твиттера

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19 комментариев
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