Соцсети
Артур Томилко

Соцсеть X разрешила платным пользователям скрывать свои лайки Статьи редакции

А ещё обновила политику конфиденциальности, чтобы собирать данные о работе и биометрию.

  • Пользователи сервиса с платной подпиской теперь могут скрывать вкладку «Нравится» в настройках профиля, пишет TechCrunch. До этого она была общедоступна и позволяла просматривать понравившиеся человеку публикации в хронологическом порядке.
  • Теперь раздел будет виден только владельцу аккаунта. При этом лайки под отдельными постами будут по-прежнему видны другим.
  • Соцсеть также обновила политику конфиденциальности, включив в неё пункт о сборе биометрических данных по согласию пользователей, обратило внимание Bloomberg. Компания не уточнила, о каких именно данных идёт речь.
  • Помимо биометрии, X намерена собирать информацию об образовании и работе пользователей, «чтобы рекомендовать потенциальные вакансии и делиться ими с потенциальными работодателями», следует из обновлённых правил.

#новость #twitter #x

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19 комментариев
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 Тоже хочу

Какое же все же этот убогий ребрендинг в "Х".. его же не прогуглить, в разговоре не сразу понятно о чем речь... вообще трындец

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Roman

На самом деле мы все честно просто завидуем единственному однобуку в ком домене

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Boris Treukhov

Главное, чтобы не забыли продлить!

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Тоже хочу

а кому он нужен то? даже не прогуглишь толком

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Тоже хочу

ХХХ круче

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NotFop

Интересно какая цена у него была.

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Мох

5 млн баксов

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Слегка Придурковатый

Так а что там, пизделово Маска со звероящером окончательно накрылось?

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S1m0ne

О! Люди, его не расчленили!

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Слегка Придурковатый

Болотограду я не нужен, пока есть куча местных расчленинградцев.

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Эль Сторо

Теперь Рогозин может лайкать Маска.
Можно не сдерживаться.

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Иван Иванов

только у рогозина нет платного акка, ему на домбасе карман с карточками оторвало зимой

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Эвелина Андреева

Круто, можно в тайне от жён и мужей лайкать крашев

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Георгий

Не оплатил подписку и все твои скрытые лайки превратились в тыкву и все их увидели, кошмар...

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Александр Ларин

Жду когда платным пользователям разрешат редактировать твиты (иксы) бесплатных пользователей

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Вадим Д.

Хре-но-тень.

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Тоже хочу

Какие-то все инициативы мелкие... даже Маск не может найти себе качественного продакт-менеджера?

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Данил Лацоев

Смысла в платной подписке нет абсолютно. Сомнительные привилегии

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Алла Нечаева

Следующее фича за премиум: "Обычные юзеры будут на четвереньках ползать, а премиальные на них плевать! "

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16 комментариев
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