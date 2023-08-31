Соцсеть X разрешила платным пользователям скрывать свои лайки Статьи редакции
А ещё обновила политику конфиденциальности, чтобы собирать данные о работе и биометрию.
- Пользователи сервиса с платной подпиской теперь могут скрывать вкладку «Нравится» в настройках профиля, пишет TechCrunch. До этого она была общедоступна и позволяла просматривать понравившиеся человеку публикации в хронологическом порядке.
- Теперь раздел будет виден только владельцу аккаунта. При этом лайки под отдельными постами будут по-прежнему видны другим.
- Соцсеть также обновила политику конфиденциальности, включив в неё пункт о сборе биометрических данных по согласию пользователей, обратило внимание Bloomberg. Компания не уточнила, о каких именно данных идёт речь.
- Помимо биометрии, X намерена собирать информацию об образовании и работе пользователей, «чтобы рекомендовать потенциальные вакансии и делиться ими с потенциальными работодателями», следует из обновлённых правил.
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Какое же все же этот убогий ребрендинг в "Х".. его же не прогуглить, в разговоре не сразу понятно о чем речь... вообще трындец
На самом деле мы все честно просто завидуем единственному однобуку в ком домене
Главное, чтобы не забыли продлить!
а кому он нужен то? даже не прогуглишь толком
ХХХ круче
Интересно какая цена у него была.
5 млн баксов
Так а что там, пизделово Маска со звероящером окончательно накрылось?
О! Люди, его не расчленили!
Болотограду я не нужен, пока есть куча местных расчленинградцев.
Теперь Рогозин может лайкать Маска.
Можно не сдерживаться.
только у рогозина нет платного акка, ему на домбасе карман с карточками оторвало зимой
Круто, можно в тайне от жён и мужей лайкать крашев
Не оплатил подписку и все твои скрытые лайки превратились в тыкву и все их увидели, кошмар...
Жду когда платным пользователям разрешат редактировать твиты (иксы) бесплатных пользователей
Хре-но-тень.
Какие-то все инициативы мелкие... даже Маск не может найти себе качественного продакт-менеджера?
Смысла в платной подписке нет абсолютно. Сомнительные привилегии
Следующее фича за премиум: "Обычные юзеры будут на четвереньках ползать, а премиальные на них плевать! "