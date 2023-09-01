«Одноклассники» обновят ленту новостей — изменится дизайн и появится больше рекомендаций Статьи редакции
Так в соцсети надеются увеличить время, которое пользователи проводят в ней.
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- «Одноклассники» объявили, что полностью изменят ленту новостей — обновление станет «самым крупным за последние пять лет», говорят в соцсети. Последний раз ленту обновляли в 2021 году: тогда в ней появились рекомендации от групп, на которые не подписан пользователь.
- Сама лента станет «лаконичнее», контент в ней поднимется выше и исчезнут «лишние элементы, мешающие просмотру». Изменения появятся до конца сентября 2023 года в приложениях на iOS и Android, мобильной и десктопной версиях «Одноклассников».
- Соцсеть объединит в один блок сервисы «Моменты» с исчезающими фотографиями и видео и раздел «Увлечения». В зависимости от предпочтений один из сервисов будет показываться по умолчанию, но между ними можно переключаться.
- На главной странице появится вкладка «Рекомендации», но рекомендованного контента станет больше и в основной ленте. Также он будет показываться при просмотре публикаций и видео. В «Одноклассниках» ожидают, что это поможет повысить охват рекомендаций на 20-30% в зависимости «от тематик, форматов контента и других факторов».
- Изменятся и алгоритмы ранжирования: они будут учитывать больше факторов и «быстрее переобучаться» в зависимости от взаимодействий с публикациями в ленте. Также пользователи будут получать более «свежий» и набирающий популярность контент в рекомендациях.
А по сути становится копией ВК
Подготавливают пользователей к слиянию ВК и ОК.
Давно пора, кстати.
Так это ж плюс.
Это класс
Это обман, чтобы набрать классы.
Матрона Московская поможет?
никогда не было аккаунта на ок.ру, но мне очень нравилось время, когда люди готовы были отпиздить ближнего своего за оценочку ниже 5+
Набегов на ОК не помню, но с моим миром было эпично, где-то на съёмнике лежит пак оттуда.
.
Когда у родителей были аккаунты на ок.ру, у меня был "Мой мир" в мэил.ру
а у меня была планетка на рамблере *слезы старости*
Сколько живых людей сидит на одноклассниках? 100? 1000? Больше?
Не в ту сторону с нолями работаешь: 1000, 100, ... (-:
Окнутые люди
Очередной обман чтобы набрать классы
ВК, как ВК — это понятно.
А вот то, что даже такой старичок делает ставку на потребительство (панель создания контента спрятали) — печалька(((
В одноклассниках был дизайн и рекомендации?! О_о
Странно что разноцветные свистелки назвали дизайном.
Это очередной повод напомнить об ОКскрементах?
Рекомендации по повесточке
Будет следить за обновлением Одноклассников на сайте vc🤣
Оно проснулось...
Алгоритмы там убогие
Месяц ввел канал для бабушек
+7 подписчиков, писал в поддержку, что то подкрутили, но алгоритмы опять не заметили
Удалил эту срань, не рекомендую
🙈 канал для бабушек
Бабушканал
Интересно, там кто-то сидит еще?
Пол страны сидит, пол страны охраняет))
Давно уже пора переименовать в "одноклассницы"
был такой скамный сайт, людей на платные смски разводил)
К 1 сентября апдейт? Заценим с одноклассниками, которым 30 лет...
Больше рекомендаций! Больше рекламы! Хочу! 😅
Ими ещё кто то пользуется?
Не ставлю этой новости Класс!!!!!! Я против!! Пусть Одноклассники остаются Одноклассниками, а не пародией на Вк
Хорошая попытка ОК.РУ, но не в ближайшие 15 лет
На превью - 1 в 1 ВКонтакте. Сначала мы жаловалась, что ВК все слизывает у ФБ, а теперь еще и ОК все слизывает у ВК..мда..зачем придумывать свое