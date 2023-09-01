{"id":14076,"url":"\/distributions\/14076\/click?bit=1&hash=39591edd9a94b2ec8a955be6a727e5daeac9f011428571cc7cf77d35c64e699d","title":"\u0428\u0435\u0434\u0435\u0432\u0440\u044b \u0422\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438 \u2014 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435","buttonText":"\u0425\u043e\u0447\u0443","imageUuid":"3b84099d-2f07-562d-bc79-efe89046bd54"}
Соцсети
Евгения Евсеева

«Одноклассники» обновят ленту новостей — изменится дизайн и появится больше рекомендаций Статьи редакции

Так в соцсети надеются увеличить время, которое пользователи проводят в ней.

564 показа
799 открытий
  • «Одноклассники» объявили, что полностью изменят ленту новостей — обновление станет «самым крупным за последние пять лет», говорят в соцсети. Последний раз ленту обновляли в 2021 году: тогда в ней появились рекомендации от групп, на которые не подписан пользователь.
  • Сама лента станет «лаконичнее», контент в ней поднимется выше и исчезнут «лишние элементы, мешающие просмотру». Изменения появятся до конца сентября 2023 года в приложениях на iOS и Android, мобильной и десктопной версиях «Одноклассников».
Обновлённая лента, десктопная версия
Старая лента, десктопная версия
  • Соцсеть объединит в один блок сервисы «Моменты» с исчезающими фотографиями и видео и раздел «Увлечения». В зависимости от предпочтений один из сервисов будет показываться по умолчанию, но между ними можно переключаться.
  • На главной странице появится вкладка «Рекомендации», но рекомендованного контента станет больше и в основной ленте. Также он будет показываться при просмотре публикаций и видео. В «Одноклассниках» ожидают, что это поможет повысить охват рекомендаций на 20-30% в зависимости «от тематик, форматов контента и других факторов».
Рекомендации при просмотре публикаций
  • Изменятся и алгоритмы ранжирования: они будут учитывать больше факторов и «быстрее переобучаться» в зависимости от взаимодействий с публикациями в ленте. Также пользователи будут получать более «свежий» и набирающий популярность контент в рекомендациях.
Обновлённая лента, приложение
Старая лента, приложение

#новость #одноклассники

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Кирилл Фотькин

А по сути становится копией ВК

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Подготавливают пользователей к слиянию ВК и ОК.

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Давно пора, кстати.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Так это ж плюс.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolas

Это класс

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Это обман, чтобы набрать классы.

Ответить
Развернуть ветку
Лена Куртасова

Матрона Московская поможет?

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

никогда не было аккаунта на ок.ру, но мне очень нравилось время, когда люди готовы были отпиздить ближнего своего за оценочку ниже 5+

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Бычко

Набегов на ОК не помню, но с моим миром было эпично, где-то на съёмнике лежит пак оттуда.

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

.

Ответить
Развернуть ветку
Лена Куртасова

Когда у родителей были аккаунты на ок.ру, у меня был "Мой мир" в мэил.ру

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

а у меня была планетка на рамблере *слезы старости*

Ответить
Развернуть ветку
Gorbun iz Notr Dama

Сколько живых людей сидит на одноклассниках? 100? 1000? Больше?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не в ту сторону с нолями работаешь: 1000, 100, ... (-:

Ответить
Развернуть ветку
Golohod

Окнутые люди

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Очередной обман чтобы набрать классы

Ответить
Развернуть ветку
Апалишин Марк

ВК, как ВК — это понятно.

А вот то, что даже такой старичок делает ставку на потребительство (панель создания контента спрятали) — печалька(((

Ответить
Развернуть ветку
Звенислав Николаевич
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

В одноклассниках был дизайн и рекомендации?! О_о
Странно что разноцветные свистелки назвали дизайном.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Это очередной повод напомнить об ОКскрементах?

Ответить
Развернуть ветку
При себе ничего нет

Рекомендации по повесточке

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Будет следить за обновлением Одноклассников на сайте vc🤣

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Куприянов

Оно проснулось...

Ответить
Развернуть ветку
Chinko

Алгоритмы там убогие
Месяц ввел канал для бабушек
+7 подписчиков, писал в поддержку, что то подкрутили, но алгоритмы опять не заметили
Удалил эту срань, не рекомендую

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

🙈 канал для бабушек

Ответить
Развернуть ветку
Nikolas

Бабушканал

Ответить
Развернуть ветку
Егор Багрин

Интересно, там кто-то сидит еще?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Пол страны сидит, пол страны охраняет))

Ответить
Развернуть ветку
Скоро осень

Давно уже пора переименовать в "одноклассницы"

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

был такой скамный сайт, людей на платные смски разводил)

Ответить
Развернуть ветку
Milton Fridman

К 1 сентября апдейт? Заценим с одноклассниками, которым 30 лет...

Ответить
Развернуть ветку
Echo

Больше рекомендаций! Больше рекламы! Хочу! 😅

Ответить
Развернуть ветку
Иван Князев

Ими ещё кто то пользуется?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Шаров

Не ставлю этой новости Класс!!!!!! Я против!! Пусть Одноклассники остаются Одноклассниками, а не пародией на Вк

Ответить
Развернуть ветку
Лена Куртасова

Хорошая попытка ОК.РУ, но не в ближайшие 15 лет

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Боров

На превью - 1 в 1 ВКонтакте. Сначала мы жаловалась, что ВК все слизывает у ФБ, а теперь еще и ОК все слизывает у ВК..мда..зачем придумывать свое

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
33 комментария
Раскрывать всегда
null